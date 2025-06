A piacvezető sportszerkereskedő márka idén ünnepli 20. születésnapját a magyar piacon. Ebből az alkalomból pedig egy országos reprezentatív kutatásban járt utána a hazai sportolási szokásoknak. A számokból kiderül, hogy a megkérdezettek 51 százaléka sportol legalább hetente valamit, és még náluk is aktívabbak azok, akik az elmúlt két évtizedben a Decathlon vásárlói voltak és a márka az elsődleges választásuk, ha sportszerekről van szó.

Ők a Decathlon-generációi tagjai, akiknek 57 százalékuk dönt hetente a sportolás mellett

– közölte csütörtökön az áruházlánc.

Sportolás: miért igen, miért nem?

Kifejtették, a 18-69 éves korosztályt vizsgáló országos reprezentatív kutatás azt is megmutatta, hogy a megkérdezettek közel egyharmada (32 százalék) ritkán vagy soha nem sportol. Vannak, akik az elmúlt öt évben változtattak a mozgáshoz való hozzáállásukon, és többet sportolnak, mint öt éve. Az ő döntésükben elsősorban a közérzetük javítása és az egészségük megőrzése játszott fontos szerepet, illetve a rendszeres sportnak köszönhetően belső igényük is van a mozgásra és arra, hogy aktívak maradjanak.

Azok pedig, akik kevesebbet sportolnak, mint öt éve,

a legnagyobb akadálynak (51 százalék) az időhiányt jelölik meg , emellett

, emellett az állandó fáradtság és kimerültség (35 százalék), illetve

az egészségügyi állapot és sérülések (29 százalék) is

nagy arányban gátolják az embereket a rendszeres testmozgásban.

A sportolás mozgatórugói

Ha sikeresen beépül az emberek életébe a mozgás, egyre fontosabb szerepet tölt be és egyre többféle sport kipróbálására ösztönöz: azok, akik legalább havonta sportolnak, az új sportágak kipróbálására is nyitottak. A legnagyobb meggyőzési ereje az ismerősök ajánlásának (37 százalék) és a közösségi médiában látott tartalmaknak (16 százalék) van, de a megkérdezettek 5 százalékának a sportáruházban kipróbálható sportfelszerelés adta meg a kellő lökést.

A sportok elérhetővé tétele a Decathlon fontos missziója, a széles termékpaletta és a tesztelési lehetőségek hozadékaként pedig azok, akik a Decathlonban próbáltak már ki új sportokat, a hagyományosan népszerű sportok, mint például a futás és foci mellett olyan extrémebb, különlegesebb sportokra is nyitottak, mint az íjászat, a szörf és a padel – ismertették.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt két évtizedben jelen lehettünk és hatással lehettünk a magyarok sportolási szokásaira. A kutatásunk alátámasztja, hogy a hazai közönség megbízható márkának ítéli meg a Decathlont, ahol széles termékválasztékkal várjuk a vásárlókat, legyen szó akár amatőr vagy profi sportolókról. A megkérdezettek háromnegyede jó dolognak tartja, hogy itt minden sporteszközt ki lehet próbálni. A jó dolgokat szeretnénk megtartani és továbbfejleszteni az előttünk álló időszak során is.”

2025-ben is fő célunk, hogy minél több ember számára hozzáférhetővé tegyük a mozgást, ezért vezettük be a „kék termékeket”. Az új termékcsalád 35-féle sportág alapvető sportfelszereléseit és sporteszközeit kínálja kiváló ár-érték aránnyal. Emellett a körkörös szolgáltatásainkkal, mint a bérlés, a Buyback és a műhely szolgáltatások a környezeti hatásunk csökkentése mellett szintén a még több sportolásra szeretnénk buzdítani vásárlóinkat

– mondta Herczeg Lilla, a Decathlon marketing és brand igazgatója.

A Decathlon-generáció töretlenül lelkes

A kutatásban részt vevők közül a Gen D tagjai továbbra is elkötelezettek a sport mellett, 18 százalékuk többet sportol, mint 5 éve, emellett pedig tudatosan fejleszteni is tervezik aktivitásukat: 48 százalékuk mondta azt, hogy még a jelenleginél is több sporttevékenységet tervez a következő 5 évben, amit a Decathlon termékeivel, szolgáltatásaival és programjaival természetesen továbbra is támogat majd – írta a sportszerkereskedő lánc.