A Revolut bejelentette, hogy felvásárolja az argentin Banco Cetelemet a francia BNP Paribastól. A tranzakcióval a brit fintech nemcsak formálisan is belép Argentína pénzügyi piacára, de megszerzi a helyi működéshez szükséges banki engedélyt is. A bejelentésre egy olyan időszakban került sor, amikor az ország pénzügyi rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.

Nik Storonsky, a Revolut vezérigazgatója korábban elismerte, hogy a banki engedély nélküli működés sok akadályt gördített a cég globális terjeszkedése elé, amit stratégiai hibának nevezett. A banki licencek megszerzése ráadásul hosszadalmas, költséges folyamat tele bizonytalansággal, ezért folyamodhatott ezúttal akvizícióhoz a brit fintech vállalat.

Így garantált a gyors piacra lépés lehetősége, és kihasználhatja az argentin gazdaság kedvező körülményeit.

Argentin terjeszkedés

A Banco Cetelem a helyi jegybank adatai szerint a legkisebb pénzintézetek közé tartozik Argentínában: teljes eszközállománya csupán 6.4 millió dollár. Ennek ellenére a Revolut számára kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel az akvizíció révén azonnal hozzájut a helyi működéshez elengedhetetlen banki engedélyhez. A felvásárlással a vállalat elkerüli a hosszadalmas és bürokratikus licenckérelmi eljárásokat, amelyek gyakran éveket is igénybe vesznek.

Helyi tapasztalat A hírek szerint a Banco Cetelem élére Agustín Danzát nevezik ki, aki korábban a Mercado Pago-nál szerzett tapasztalatokat. Így egy olyan vezető kerül a vállalat élére, aki mélyrehatóan ismeri az argentin piacot és annak sajátosságait. Ez a lépés is jelzi, a Revolutnak már rövid távon komoly szándékai vannak a helyi ügyfelek megszerzéséért folytatott versenyben.

A tranzakció lezárásához elengedhetetlen engedélyztetési eljárás is folyamatban van az argentin központi banknál. A Banco Cetelem megvásárlásáért más érdeklődőkkel is versenyeztek, a Southern Cross Group és a Criteria brókercég is ajánlatot tett, de a Revolut mindenkinél többet fizetett.

A cég célja, hogy – a mexikói és brazíliai jelenléten túl – megerősítse a latin-amerikai jelenlétét. Sajtóinformációk szerint hamarosan Kolumbiában és Peruban léphet hamarosan piacra léphet a neobank. Utóbbiban aktívan dolgozik a szükséges engedélyek beszerzésén és a csapat kiépítésén.

A láncfűrészes reformer országa

Az argentin piac most különösen vonzó célpont a fintechszereplők számára. Javier Milei elnök gazdasági reformjai – köztük a kamatcsökkentés és a tőkemozgások részleges liberalizációja – felgyorsították a hitelezést és élénkítették a digitális pénzügyi megoldások iránti keresletet.

2023-ban a magánszektornak nyújtott hitelek reálértéken 53 százalékkal nőttek az ország bankszövetsége, az Adeba adatai szerint.

A mobilfizetések és az azonnali tranzakciók (például a MODO rendszeren keresztül) egyre népszerűbbek, miközben a lakosság jelentős része továbbra is alulszolgáltatott a hagyományos banki megoldások terén – írja a fintech.hu

Ezt a rést célozza meg a Revolut, amivel komoly kihívóként lép fel a helyi fintechóriások – mint a Mercado Pago és az Ualá –, illetve a hagyományos banki szereplők (például a Santander és a Galicia) szemben brit neobank. A cég ígérete szerint Argentínában is elérhetővé teszi majd saját, innovatív szolgáltatásait, többek között

a többdevizás számlavezetést és devizaváltást,

a díjmentes felhasználók közötti pénzküldést, költségkezelő eszközöket,

hiteleket és befektetési termékeket.

A globális háttér és a sokrétű digitális kínálat komoly ütőkártyát jelent a helyi versenyben.

