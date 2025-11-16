A munkák következő ütemében, hétfőn az autóút rádi és kosdi csomópontja közötti szakaszon a Budapest felé vezető forgalmi sávot lezárják. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ezt követően, keddtől péntekig Kosd felé vezetnek be sávzárást a szakemberek az M2-es két említett csomópontja között. A korlátozás ideje alatt a főpálya forgalma ebben az irányban egy sávra szűkül.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületnél fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A javítási munkák idején hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, ezért a közútkezelő azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről Útinform szolgálatuknál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve használjanak navigációs és közösségi autós alkalmazást az optimális útvonal megtervezéséhez.