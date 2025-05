Tagadhatatlanul nehéz a magyarok gazdasági helyzete, így 60 százalékuk főként váratlan kiadásokra, 37 százalékuk autó és lakásra tesz félre. Ugyanakkor a fogak állapotának rendezése már nem szerepel a leggyakoribb megtakarításai célok között.

Míg az Európai Unióban átlagosan a lakosság 41 százaléka rendelkezik természetes fogakkal, addig itthon mindössze a magyarok egyötödének van meg az összes foga.

Márpedig nemcsak esztétikai probléma a foghiánya, hanem a rágási képesség elvesztésével, egyéb testi tünetekkel, továbbá az arckifejezés torzulásával és lelki nehézségekkel is jár.

Szabó László fogszakorvos, protézisrögzítés-szakértő a Fixfogsor rendelő közleménye szerint elmondta, a páciensek egyik része teljesen elzárkózik a kivehető fogsor lehetőségétől, másoknál ez nem okoz problémát, de nyilván a pénztárca is dönt.

A szakértő hozzátette, sok esetben riasztja az embereket a kivehető protézis fogalma a hozzá kapcsolódó előítéletek miatt. Pedig egy korszerű, minőségi kivehető fogsor már régen meghaladta azt a képet, amikor a fogsor éjszaka egy pohárban van az éjjeliszekrényen. Mindössze a reggeli és az esti tisztítás idejére szükséges eltávolítani, és alvás közben is viselhető.

Hangsúlyozta, hogy bár igényel bizonyos kompromisszumokat a mindennapokban ez a megoldás is, de a páciensek beszámolója szerint akár diót is lehet vele ropogtatni. Azonban a fogpótlás és a műfogsor is elkerülhető lenne sokak számára rendszeres fogorvosi ellenőrzéssel és tudatos szájhigiéniával.