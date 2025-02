Nemrégiben megjelentetett egy cikket az mfor.hu, amiben arra a következtetésre jutottak, hogy a kisboltok esetében csak akkor oldható meg az áfavisszatérítés, ha a nyugdíjasok áfás számlát kérnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint azonban ez nem igaz.

Mint azt a tárca közleményében írja, a használatban lévő online pénztárgépek döntő többségénél akár már most is megoldható volna az áfa-visszatérítéshez szükséges adatok rögzítése és beküldése – ezt más szakértők is megerősítették az Economxnak.

Azonban az NGM szerint a kisboltoknak sem szükséges áfás számlát kiállítani a magányszemélyek részére, mert nem a számlaadatókból, hanem elsődlegesen a nyugtaadatokból nyeri ki a NAV az információkat. Hozzáteszik, hogy a pénztárgépek műszakilag alkalmasak, illetve kis módosítással alkalmassá tehetők arra, hogy az áfa visszatérítéshez szükséges adatokat az adóhatóság felé beküldjék.

Az NGM hangsúlyozza azt is, hogy a visszatérítéshez szükséges adatokat többféleképpen is beküldhetik majd a pénztárgépek, ahol pedig a mostani működésen változtatni kell, ott a pénztárgép forgalmazójának elegendő idő fog a rendelkezésére állni, hogy a szükséges technikai módosításokat elvégezze.

A tárca azt is jelezte továbbá, hogy még kidolgozás alatt állnak a technikai részletek, a cél az, hogy a nyugdíjasok a lehető legkisebb adminisztráció mellett élhessenek az áfa-visszatérítéssel.