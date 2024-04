Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Lezárult a Fundamenta adásvételi tranzakciója, 2024. március végétől az MBH Bank leányvállalatként működik tovább. Mindez 480 ezer új ügyfelet jelent a bankcsoportnak, ezen ügyfelek jó része 45-50 éves kor alatt van, akik rendszeres megtakarításra képesek és hajlandóak. Ez jól ki tudja egészíteni az MBH Csoport meglévő körülbelül kétmillió ügyfelét.

Az ügyfélkör mellett érdemes megemlíteni a csoporthoz kerülő állományokat is. A hitelállomány 530 milliárd forinttal, míg a betétek 570 milliárddal növekedtek az ügyletnek köszönhetően – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a pénzintézet szerdai sajtótájékoztatóján.

A jelzálogkölcsönök esetében így 15,7 százalékról 26,9 százalékra nőtt az MBH Csoport piaci részesedése, míg a lakossági megtakarítások terén körülbelül 20 százalék körüli arányt tesz ki a bankcsoportnál lévő pénz értéke.

Hosszú folyamat ért a végéhez

Az MBH Bank 2023. november 10-én részvényadásvételi szerződést írt alá a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. összesen 76,35 százalékos tulajdonészének megvásárlására a német Bausparkasse Schwäbisch Hall AG-vel, valamint az osztrák Bausparkasse Wüstenrot AGés a német Wüstenrot & Württembergische AG kisebbségi tulajdonosokkal.

A tranzakció versenyhatósági, illetve felügyeleti engedélyezése sikeresen zárult, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) mint versenyhatóság a 2024. január 15. napján kelt hatósági bizonyítvánnyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint felügyeleti hatóság pedig a 2024. március 25. napján kelt határozatával engedélyezte a tranzakció végrehajtását.

A tranzakció zárására március 27-én került sor, ezen a napon a hivatalos jogi aláírási folyamat után Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója és Mike Kammann, a BSH AG igazgatóságának elnöke ünnepélyesen aláírta a tranzakció zárásának megerősítéséről szóló nyilatkozatot.

„A szerződés aláírását követően a Fundamenta az MBH Bank konszolidált leányvállalataként, de önálló entitásként működik tovább” – tették hozzá.

Több ügyfél, több ügylet?

Az MBH bankcsoport célja az volt a Fundamenta felvásárlásával, hogy egy teljes életút mentén lefedjék az otthonteremtési ügyféligényeket.

„Arra törekszünk, hogy az otthonteremtéshez vezető ügyfélutat már az első megtakarítási lépésektől az ingatlan adásvételén keresztül a finanszírozási és biztosítási megoldásokkal bezárólag támogassa, és a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon ügyfelei otthonteremtési céljainak megvalósításához” – húzta alá Ginzer Ildikó.

Vezető pozíciót szeretnének elérni a hazai otthonteremtési és finanszírozási piacon. Mindennek megvalósítását támogatja a kiszélesedett termékpaletta: így a lakáshitelek, támogatott hitelek, csok plusz, falusi csok, személyi kölcsön, lakás-előtakarékossági termékek, megtakarítások, biztosítások, valamint a napi bankolási folyamatok továbbfejlesztése, továbbá az MBH Bank 400 bankfiókot is elérő, több mint kétezer fős hálózata és a Fundamenta 1 200 fős személyi bankár hálózata.

Ginzer Ildikó szerint ez a két platform egymást kiegészítve, az ügyfelek igényeihez alkalmazkodva tud majd működni a jövőben.

Több lakáshitelre számítanak

A közös munka sikere a magyarországi jelzálog-piac gyarapodását is előmozdíthatja. Európai összehasonlításban azonban még bőven van tér a növekedésre a jelzáloghitelek bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított arányában. Európai Uniós összehasonlításban nem állunk túl jól a jelzáloghitelek összes háztartási hitelhez viszonyított arányában sem, itthon ez a szám 59,5 százalék, míg például Belgiumban ez az arány 90 százalék felett van.

Van egy jelentős nominális növekmény a megtakarítások összegében, 2021-ben ugrott meg ez a szám, azonban ekkor a karantén miatti bezártság szükségszerűen növelte a megtakarítások értékét, illetve csökkentette a

A pozitív irányba mozduló megtakarítási kedv és a konszolidáló kamatkörnyezet mind-mind elhozhatják az ingatlanpiac fellendülését. Idén 20-30 ezerrel több lakástranzakció jöhet lére a piacon – emelte ki Ginzer Ildikó.

Az egy év alatt felépült lakások száma utoljára 2018-ban volt olyan alacsony, mint a tavalyi évben. A csökkenés mértéke nagyobb volt a megyei jogú városokban és Budapesten, míg a falvakban ennél lényegesebben alacsonyabb volt a csökkenés üteme.

„Most kell vásárolni ingatlant” – húzta alá a szakértő.

Kedvezményt is kaphatnak a szemfüles ügyfelek

A Fundamenta MBH Csoportba való bekerülése a szolgáltatási paletta és a kedvezményrendszer bővítését is lehetővé teszi. A termékpaletták kombinálásával, banki, lakás-takarékpénztári és biztosítási termékek összekapcsolásával számos új befektetési, biztosítási és hiteltermékhez juthatnak majd a keresztértékesítés során az ügyfelek.

Emellett már a lakásvásárlás pillanatában az MBH Bank a lakás-előtakarékossági szerződések mellé a különböző támogatott hiteleket is elérhetővé teszi az ügyfelek számára további addicionális kedvezményekkel.

A Fundamentához kapcsolódó kedvezmények a következők lesznek:

Már március végén elindult az árazási akció az MBH Bank a Fundamenta-Lakáskassza által közvetített piaci feltétel lakáshitel ügyletekhez kapcsolódóan. Az akció keretében az MBH Bank visszatérit a közjegyzői díjból – minden benyújtott és jóváhagyott 5 millió forint, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetén – akár 60 ezer forintot, amennyiben az érvényes feltételeknek megfelelően igényelték az ügyfelek a hitelt és Fundamenta által közvetített ingatlant vásárolnak és/vagy minimum 1 darab 12 millió forint szerződéses összegű lakás- takarékpénztári terméket igényelnek a Fundamentától. A közjegyzői díj visszatérítésen felül fix 30 bp-os egyedi kamatkedvezményt is nyújt az MBH a piaci feltételű lakáshitelek közvetítése esetén.

A fióki értékesítésű, azaz nem a Fundamenta Személyi Bankár által közvetített piaci feltételű lakáshiteleknél az akár 60 ezer forint közjegyzői díjkedvezmény és a 30 bp-os egyedi kamatkedvezmény is elérhető. A feltételek azonosak, azaz a visszatérítésre és a kamatkedvezményekre azon ügyfelek jogosultak, akik a Fundamenta által közvetített ingatlant vásárolnak és/vagy minimum 1 darab 12 millió forint szerződéses összegű lakás- takarékpénztári terméket igényelnek a Fundamentától.

Élénkülhet a lakáspiac

Mind az európai, mind a hazai építőipar nehéz éveket tudhat maga mögött, ám a gazdasági környezet konszolidációja, a tavalyi év végén megindult lakáspiaci folyamatok és a támogatási rendszer változásai már előre vetítik a 2024 második felében várható fordulatot. Az MBH szakértői az idei évre 110-130 ezer adásvétellel kalkulálnak, ami 20-30 ezerrel több, mint a 2023-as.

Már januárban és februárban megugrott a kereslet a jelzálogpiacon, annak ellenére, hogy ezek a hónapok szezonálisan gyengébbek szoktak lenni.

„Az év első 8 hetében országosan 136 milliárd forint értékben kötöttek hitelcélú szerződést az ügyfelek, ami jelentős növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest” – húzták alá.

Az év végéig a kamatszint tovább csökkenhet, és a lakáshitelpiacon az új szerződéses volumen meghaladhatja a 900 milliárd forintot, amiből körülbelül 30 százalékot tesz ki a kamattámogatott lakáshitelek részesedése.

Növekedés látható, de magasak az árak

Ezzel párhuzamosan nagyobb ingatlanépítési projektek indulnak Budapesten, és tranzakciószám-emelkedést tapasztalhatunk a használt lakások piacán is. Az elmúlt két évben elhalasztott ingatlanvásárlások is megjelenhetnek idén, és az otthonfelújítási program újraindítása is erősítheti a kínálatot, amelynek keretében a kormányzati várakozások szerint legalább 127 milliárd forintnyi beruházás fog elindulni, és közel 20 ezer családi ház újulhat meg, hiszen hatalmas lehetőség van az energetikai felújításban.

Pláne azért, hogy az adatok szerint a lakóépületek jelentős része, 80 százaléka 1990 előtt épült, a 2000 után készült lakóingatlanok aránya pedig alig haladja meg a 12 százalékot, míg a 2010 utániaké épp, hogy eléri a 4 százalékot.

A hazai lakásállomány nagyjából 40 százaléka energetikai szempontból a rossz kategóriába tartozik, míg az átlagos energetikai besorolásba 55 százalék, és csak kevesebb mint 5 százaléka az otthonoknak sorolható az ennél kedvezőbb kategóriák valamelyikébe. A lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása tehát kiemelt fontosságú feladata kell legyen a pénzintézeteknek, a lakosságnak és a kormányzati szereplőknek is.

Hogy folytatják?

„Függetlenül pénzügyi tanácsadóként folytatjuk tevékenységünket” – mondta Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgató-helyettese. Ez azt jelenti, hogy

Ginzer Ildikó megerősítette: az MBH Csoport tervezi a Fundamenta teljes felvásárlását, jelenleg is zajlanak a tárgyalások.