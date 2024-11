A nyári csúcsidőszak után sokan gondolkodnak el a nyaralóvásárláson a hideg időszakhoz közeledve, hiszen az a vélekedés, hogy a szezon után általában csökkennek az árak. Ez azonban 2024-re nem igaz. Sőt, ahogy a lakóingatlanok esetében, úgy az üdülőházaknál is tovább gyorsult az áremelkedés.

A nyaralók átlagos hirdetési négyzetméterárai a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve 2024 októberében 9 százalékkal emelkedtek a tavalyi év hasonló időszakához képest. Jelenleg átlagosan 718 000 forintos négyzetméterárral lehet számolnia annak, aki nyaralóvásárláson gondolkodik.

A nyári időszakban folyamatosan emelkedett a nyaralók ára, ami aztán a szezon lecsengésével és az iskolakezdéssel csökkenésnek indult. Ám a bejelentett kormányzati intézkedések és a befektetők megjelenése a lakóingatlanoknál beindította a forgalmat és áremelést generált, ami élénkítette az üdülőpiacot is. Egy hónap alatt átlagosan 6,7 százalékkal drágultak a nyaralók. A használt nyaralók árai 6,3 százalékkal, az új építésűeké 3,2 százalékkal emelkedtek

– mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

Még mindig a balatoni nyaralók a legnépszerűbbek a potenciális vásárlók körében, ami az árakon is meglátszik. Igaz, a tó északi és déli partja éppen ellentétes trendet mutat. Az egyre olcsóbb balatoni nyaralókban reménykedőknek érdemes a déli oldalon körbenézniük.

Szeptemberhez képest ugyanis közel 5 százalékkal estek a hirdetési árak, ami főleg a használt, de jó állapotú nyaralók miatt van. Az új építésű ingatlanok viszont 3,4 százalékkal drágultak nyár végéhez képest. A legtöbb ingatlant Siófokon kínálják, októberben átlagosan 1,1 millió forintos négyzetméteráron, míg Balatonlellén 1,2, Fonyódon pedig 1,3 millió forintos átlagos négyzetméterárra kell számítani.

Az északi parton viszont a nyaralószezonhoz képest is tovább drágultak az üdülők. Veszprém vármegyében, ha csak kicsivel is, de egy hónap alatt, októberre 1 százalékkal emelkedtek az négyzetméterárak átlagosan, az új építésűek viszont 8 százalékkal.

Mindez a pénztárcánk tartalmára is lefordítva azt jelenti, hogy az északi parton egy új építésű nyaraló négyzetmétere másfél millió forintba kerül, ami a budapesti belvárosi árakkal is vetekszik. De egy használt nyaraló négyzetmétere is 1,2 millió forint. Az északi parton a legtöbb eladó nyaraló Balatonfüreden érhető el, ott átlagosan 1,3 millió forintos négyzetméterárat határoztak meg az eladók szeptember-október időszakban. Balatonalmádiban 1,2, míg Alsóörsön 1 millió forintos négyzetméteráron lehet hétvégi házat vásárolni.