Azok, akik a középiskolás éveik alatt nem szereznek nyelvvizsgát, valószínűleg már nem is fognak. Erre mutatnak rá legalábbis az Oktatási Hivatal Nyelvi Akkreditációs Osztályának adatai, amelyek szerint nem csak a ritkább nyelvekből vizsgázók vannak eltűnőben, hanem huszonéves egyetemisták és a 30 éven felüliek is – írja az Eduline.hu.



2024-ben már a 60 ezret sem érte el a nyelvvizsgázók száma, holott tíz évvel ezelőtt akár évi 130 ezren is megpróbálkoztak a bizonyítványszerzéssel.

Eltűnőben vannak a ritkább nyelvekből vizsgázó tanulók, hiszen míg angolból nagyjából "csak" a felére csökkent a nyelvvizsgázók száma (2015-ben 96 615-en próbálkoztak, 2024-ben viszont csak 49 109-en), addig a jellemzően másodikként tanult, ritkább nyelvek esetében ennél súlyosabb a helyzet:

németből 2015-ben 28 310-en vizsgáztak, 2024-ben viszont már csak 7760-an;

franciából 2015-ben 1981-en, 2024-ben 382-en;

spanyolból 2015-ben 1279-en, 2024-ben 521-en;

olaszból 2015-ben 1298-an, 2024-ben 351-en.

A középiskolások továbbra is ugyanolyan lelkesedéssel mennek nyelvvizsgázni, mint a korábbi években - kivételt képez a 2019-es kiugrás közel 62 ezer vizsgázóval - addig a 20-24 és 25-29 éves korosztályba tartozó nyelvvizsgázók számában jelentős a csökkent.

A 20-24 év közötti nyelvvizsgázók száma 2019 és 2020 között, azaz mindössze egy év alatt majdnem tízezer fővel csökkent, a 20-29 év közötti korcsoport esetében pedig a különbség meg is haladta a tízezer főt:

A 30-34 év közötti korosztály esetében 2015 és 2024 között 11 389 főről alig 1170 főre csökkent a nyelvvizsgázók száma, és tízezer fő feletti a visszaesés a 35-39 évesek esetében is. Ez mindkét esetben körülbelül 90 százalékos bezuhanást jelent.

Ugyanakkor a nyelvtudás aranyat ér. Akár 23 százalékkal is többet kereshet ugyanabban a pozícióban az a munkavállaló, aki beszél legalább egy idegen idegen nyelvet, erről itt olvashat bővebben. Szigeti Nikoletta, a Profession Services szakértője lapunknak arról is beszélt: a 2024 óta megjelent hirdetéseket vizsgálva az angol és a német mellett a francia a harmadik, az olasz pedig a negyedik legkeresettebb nyelv a magyar piacon.