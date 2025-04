A felvételi eljárás előtt ajánlást adott ki a Klebelsberg Központ, amely szerint a négyosztályos gimnáziumokban 50 pont, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban 70 pont alatt ne vegyenek fel tanulókat az iskolák. Az iskolák többsége ezt az „ajánlást” nem vette figyelembe. Ebben szerepe volt a szülők, pedagógusok, oktatáskutatók, szakszervezetek és szakmai szervezetek tiltakozásának is.

A felvételi eredmények közzététele után több intézmény mégis bevezette a Klebelsberg Központ „ajánlása” szerinti ponthatárokat, így olyan tanulók felvételét is elutasították, akik az eredeti felvételi követelmények és az intézmény férőhelyszáma alapján még befértek volna a létszámba. Ezek az iskolák – vélhetően felső nyomásra – menet közben változtattak a feltételeken – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a blogbejegyzésében.

A PDSZ-hez több szülői levél is érkezett, az egyikben azt írja egy érintett:

... mint szülő érdeklődnék, hogy ilyet lehet csinálni, hogy visszamenőlegesen módosítanak a felvételi feltételeken? Most valóban feltehetően több ezer vagy tízezer gyereket ki akar a kormány rakni a gimnáziumi továbbtanulásból, mert nem ért el 50 pontot? Esetlegesen van lehetőség valamilyen jogi lépésre?

A PDSZ szerint a középfokú iskolai felvételit megelőzte egy szakmailag igencsak aggályos lépés a Klebelsberg Központ (KK) részéről: ajánlásokat adott ki a középfokú iskolai felvételihez azzal a céllal, hogy e pontszámok alatt teljesítő tanulókat ne vegyék fel állami gimnáziumba, ezzel – úgymond – a gimnáziumi oktatás színvonalát kívánják emelni. Az alulteljesítő tanulók pedig kerüljenek a szakképző intézményekbe. Mivel a Klebelsberg Központ az állami iskolák középirányító szerve, az ajánlás eleve csak az állami gimnáziumokra vonatkozott.

A PDSZ szerint szakmailag elfogadhatatlan következményekkel jár, hogy

állami gimnáziumi férőhelyeket csökkentenek;

az egyházi és magánintézmények irányába tolják el a gimnáziumi oktatást;

degradálják, leértékelik a szakképző iskolákat;

erőszakkal a szakképzésbe próbálnak irányítani tanulókat, ami sem a tanulónak, sem az iskolának, sem pedig az országnak nem jó;

hatalmas törést, frusztrációt okoznak gyerekeknek, akiket korai szakosodásra kényszerítenek ahelyett, hogy olyan általános képzést kapnának, amelyből sokféle irányban tovább lehet tanulni, magasabban kvalifikált munkavállalóvá lehet válni;

Nem kellene ilyen döntés elé állítani a 14 éveseket

Nem igaz az az állítás, hogy a gimnáziumokban nagy a lemorzsolódás, mert úgynevezett gyenge tanulók kerülnek oda, mondta Nahalka István oktatáskutató szeretlekmagyarorszag.hu-nak.

Úgy véli hamarosan a kisebb gimnáziumok meg is szűnhetnek. A hivatalos indoklás szerint a KK a lemorzsolódást akarja csökkenteni a gimnáziumokban. Azt azonban már régóta tudjuk, hogy a szakképzésben körülbelül hétszer nagyobb a lemorzsolódás, mint a gimnáziumokba – sorolta a szakértő. Hozzátette: a gimnáziumokban a tavaly júniusban lezárult tanévben például egy százalék körül volt a lemorzsolódás. Nahalka István szerint az igazi ok az lehet, hogy a szakképzés felé tereljék a gyerekeket. Ez amúgy lehetne akár egy legitim cél is, mert kevés az országban a szakmunkás, de ehhez nem lehet hozzáállni ilyen adminisztratív intézkedésekkel. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy a kormánynak, a Klebelsberg Központnak, vagy bárkinek, aki ezeket a folyamatokat irányítja, csak ilyen eszközök jutnak az eszébe. Nem gondolkodott el soha senki komolyan az iskolarendszer egészének a struktúráján. Hogy például tényleg jó-e, hogy 14 évesen kell eldönteni, milyen útra lép a gyerek.

A PDSZ szerint a jövő nem arról szól, hogy minél több diákot kiszorítsanak a közismereti, élethosszig tartó tanulás alapjait nyújtó oktatásból. A szakképzés érték, nem lehet a kudarcra ítélt, motiválatlan tanulók gyűjtőhelye. Oda azoknak kell bekerülni, akik tudatosan választanak szakmát, jövőt, pályát. Ne betonozzák be 14 évesen a gyerekek sorsát – mert ahogy ma a hatalom az iskolákról gondolkodik, az nem a tanulók érdekeit, hanem a szűkítést és kizárást szolgálja.

A mostani rendszer nem a jövőt építi, hanem kapukat zár be. Ez nem oktatás – ez kirekesztés

– írja a PDSZ.

A szakszervezet az javasolja az érintett szülőknek, hogy amennyiben nem a felvételi tájékoztatóban meghirdetett feltételek szerint történt a tanulók felvételéről a döntés, azt érdemes a döntés közlésétől számított 15 napon belül megtámadni.