A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes mellszélességgel kiáll a hazai almatermelők mellett, akik munkájukat magas szakértelemmel és komoly körültekintéssel végzik. A minap a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben a hazánkban megtermelt alma továbbra is biztonságos és magas minőséget képvisel.

Az alma termesztése során – a jelentős kórokozók és a kártevők nagy száma miatt – szükség van növényvédelmi kezelésekre, ezek azonban az integrált növényvédelmi stratégia részét képzik. A folyamatot a termelők tudása mellett a növényvédelmi szaktanácsadók, szakirányítók együttes munkája is támogatja és ellenőrzi.

Szigorú szabályozás

Fontos megjegyezni, hogy a növényvédőszer-használatra szigorú uniós szabályozás vonatkozik: forgalmazásuk, vásárlásuk és felhasználásuk (pl.: kezelés időpontja és gyakorisága, minimum és maximum dózis, élelmezés-egészségügyi várakozási idő (stb.) is korlátozott. Az EU-n belül ráadásul épp hazánkban a legszigorúbbak ezek a kritériumok – közölte a kamara.

Ezen felül az egyes üzletláncok további előírásokat és elvárásokat támasztanak a beszállítókkal szemben. Mindezek miatt a gazdák rendkívül nagy figyelmet fordítanak az előírások betartására. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a növényvédőszerek alkalmazását a különböző támogatások is befolyásolják. Hazánkban számos ültetvény részt vesz az Agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG), amely korlátozza a felhasználható növényvédőszerek körét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elfogadhatatlannak tartja, hogy a napokban megjelent tanulmány (Pesticide cocktails, PFAS and neurotoxins in most European apples) úgy állítja be negatív fényben a magyar almatermelést, hogy a vizsgálat módszertana nem alkalmas általános következtetések levonására.

tanulmány szerint a vizsgált magyar almák mindegyikében legalább egy örök vegyi anyagot, 60 százalékában pedig az idegrendszerre ártalmas növényvédőszer-maradványokat mutatott ki egy nemzetközi vizsgálat. A gyümölcsök egyikét sem szabadna csecsemőknek vagy kisgyermekeknek adni – figyelmeztetett a Magyar Természetvédők Szövetsége.

A NAK szerint a tanulmány olyan kárt okoz az ágazatnak, ami könnyen lehet, hogy visszafordíthatatlan következményekkel jár a fogyasztói bizalom szempontjából.

A vizsgálat csupán az LOQ szintet vizsgálta, ami az elfogadható pontossággal és precizitással meghatározható legalacsonyabb hatóanyag koncentrációt jelenti a mintában. Azt a tanulmány is elismeri, hogy a mért értékek egyetlen esetben sem érték el az úgynevezett MRL szintet, vagyis a legnagyobb megengedett koncentrációt, amely még mindig nem jelent veszélyt a fogyasztókra – tette hozzá a kamara.

Ami nagyon fontos – és sajnos ez kevesebb figyelmet kapott -, hogy a vizsgált 59 mintából 58 minta teljes mértékben megfelelt az élelmezés-egészségügyi előírásoknak. Csupán egy mintában, egyetlen hatóanyag lépte túl a megengedett szintet – kis mértékben –, ami megerősíti, hogy az európai és a magyar alma is biztonságosan fogyasztható.

A kamara arra biztatja a fogyasztókat, hogy továbbra is bátran válasszák a magyar árut, bízzanak a magyar termelőkben, a hazai gyümölcsök – köztük természetesen az alma is – biztonságos, egészséges és kiváló minőségű. Ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is garantálja. A hatóság legutóbb közzétett jelentése szerint az elmúlt három évben vizsgált almák mindegyike megfelelt az előírásoknak, határérték feletti növényvédőszer-maradékot nem találtak a hatóság szakemberei.