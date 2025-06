Uniós szinten kezd visszahúzódni a zöldenergia, ám hazánk helye is érdekes az idevágó rangsorban. Grafikonokkal mutatjuk be, mely országok a legzöldebbek, s azt is szemléltetjük, hogyan oszlik meg a különféle energiaforrások hasznosítása mind az európai, mind a magyar gazdaságban. Átmenetileg haloványabb a zöld átmenet. Bővebben.