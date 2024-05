Ukrajna érdekelt a jószomszédi kapcsolatokban Magyarországgal, és a kétoldalú együttműködés fejlesztésében a kereskedelem, az energia és a logisztika területén - emelte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi portálon közzétett bejegyzésében, amelyben beszámolt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott szerdai telefonos megbeszélésükről.

- jelentette ki az ukrán államfő. Azt írta, hogy meghívta a magyar kormányfőt a jövő hónapban Svájcban rendezendő békecsúcstalálkozóra.

Fontos számunkra Magyarország álláspontja a békéhez való közeledésről és a közös regionális biztonságról. Kiemeltem, hogy Ukrajna érdekelt a jószomszédi kapcsolatokban, valamint a kereskedelmi, energetikai és logisztikai együttműködés fejlesztésében Magyarországgal - tette hozzá.

