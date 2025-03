Az Instititute for The Study of War (ISW) foglalta össze, mi történt néhány nap leforgása alatt a háborúban, amióta az Egyesült Államok felfüggesztette a hírszerzést Ukrajna számára.

Hírszerzési mizéria

Az még mindig nem világos, hogy milyen mértékben tartja vissza az információkat Ukrajnától Amerika, azonban pénteken a sajtó arról számolt be, hogy az amerikai Nemzeti Tér- és Hírszerző Ügynökség (NGA) közlése szerint ideiglenesen felfüggesztették Ukrajna hozzáférését ahhoz a rendszerhez, amelyen keresztül az USA kereskedelmi műholdképeket szolgáltat a háború sújtotta ország számára.

Ez azonban az ISW kiegészítése szerint csak azokra a műholdképekre igaz, amelyeket az Egyesült Államok vásárolt meg Ukrajnának, az ukrán jelentések arról szólnak, hogy a saját maguk által megvásárolt műholdképekhez továbbra is hozzáférnek.

Ezzel ellentmondásosan, szintén pénteken a CNN-nek két amerikai védelmi tisztviselő már azt mondta, hogy az USA továbbra is megosztja Ukrajnával azokat a hírszerzési adatokat, amelyek segíthetnek az ukrán erőknek megvédeni saját magukat.

Csakhogy egy ukrán katonatiszt a Washington Post-nak már azt mondta, hogy a műholdas szolgáltatás Pokrovszk közelében eltűnt, de itt az ukrán erők saját terveket használnak.

Szombaton, március 8-án több nyugati és ukrán tisztviselő is arról számolt be, hogy látható hatásai vannak a harctéren az amerikai hírszerzés felfüggesztésének: a Time-nak a tisztviselők azt mondták, hogy az orosz erőknek sikerült előretörniük, mivel a legjobb fegyverrendszerek közül néhányat nem tudtak az ukrán csapatok használni a felfüggesztés miatt.

Beszállnak a franciák

Ezzel szemben az európai államok továbbra is támogatják Ukrajnát: a francia külügyminisztérium közölte, hogy Franciaország továbbra is biztosít hírszerzési információkat Ukrajna számára, mi több, a Safran.AI, a Safran francia védelmi vállalat leányvállalata fog adatfúziós platformot biztosítani az ukrán katonai hírszerzés számára. Az erről szóló megállapodást még 2025 február végén írták alá a felek.

Előretörtek az orosz erők

Március 7-én és 8-án fokozták többirányú hadműveleteiket az orosz erők, hogy Kurszk területén felszámolják az ukrán állásokat. Geolokációs felvételek alapján elfoglalták Cserkaszkoje Porecsnoje területét, helyi milbloggerek szerint pedig ugyanitt előretört a 30. motorizált lövészezred.

Szintén orosz források szerint légideszant egységsek elfoglalták a Szudzsától nyugatra található Lebedevkát, valamint a Szudzsától északra fekvő Kubatkint, és akár mintegy nyolc kilométert is haladhattak előre az ukrán védőállások felé.

Folynak a harcok továbbá a Lebedevka-Kubatkin-Bondarekva vonal mentén is, azonban nem egyértelmű, hogy mi a helyzet ezen a területen.