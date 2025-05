Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap délelőtt a nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint kijelentette, hogy nem látja szükségét nukleáris fegyverek bevetésének Ukrajnában, és reméli, hogy erre nem is kerül sor. Az orosz állami televíziónak adott, a Telegramon közzétett interjújának előzetesében Putyin kijelentette, hogy Oroszországnak megvan az ereje és az eszköze ahhoz, hogy az ukrajnai konfliktust „logikusan lezárja". „Elég erőnk és eszközünk van ahhoz, hogy a 2022-ben megkezdett folyamatot logikusan, az Oroszország által elvárt eredménnyel zárjuk le" – mondta.

Putyin 2024 novemberében írta alá Oroszország nukleáris doktrínájának átdolgozott változatát, amely meghatározza azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik, hogy Moszkva használhassa a világ legnagyobb atomarzenálját.

A háború kezdete óta több alkalommal is felmerült a nukleáris eszkaláció lehetősége, és az orosz vezetés többször is utalt arra, hogy kész bevetni nukleáris fegyvereket, ha az ország létét fenyegető veszély áll fenn, számol be róla az Al Jazeera és a The Hindu Times.

Putyin szavai a nemzetközi sajtóban vegyes reakciókat váltottak ki. Egyesek üdvözölték a kijelentést, és reményüket fejezték ki, hogy ez csökkenti a nukleáris eszkaláció kockázatát. Mások azonban szkeptikusak maradtak, és arra emlékeztettek, hogy Putyin korábban is tett hasonló kijelentéseket, amelyeket később nem tartott be.

Átlépni a vörös vonalat?

Mint ismert, Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború során többször is foglalkozott a nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségével, retorikája pedig az idő múlásával árnyalódott. Kezdetben a Nyugatot igyekezett elrettenteni a katonai támogatás fokozásától, hangsúlyozva, hogy Oroszország nukleáris arzenálja létezik, és kész azt bevetni, ha az ország szuverenitása vagy területi integritása veszélybe kerül. Többször is utalt arra, hogy a Nyugat "vörös vonalainak" átlépése esetén Oroszország válasza "aszimmetrikus" lehet.

A napokban a tűzszünet kérdése ismételten előtérbe került az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. A hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy háromnapos tűzszüneti ajánlatot tett, amely a II. világháború végének 80. évfordulójához kapcsolódik. Az Index arról írt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította Putyin tűzszüneti ajánlatát. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna "nem akar szórakozni a Putyin által javasolt rövid tűzszünettel".

Következetesség?

Az ukrajnai háború továbbra is a nemzetközi politika egyik legégetőbb kérdése. A Sky News legfrissebb jelentései szerint Oroszország hivatalos választ vár Kijevtől a néhány napos tűzszüneti javaslatára, bár a kezdeményezés részletei továbbra is homályosak. Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nemrégiben adott interjúban arról tájékoztatott, hogy Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásai során előzetes megállapodás született egy 30 napos fegyverszünet lehetőségéről Ukrajna és Oroszország között, amelyet az első lépésnek tekintenek a konfliktus eszkalációjának megfékezése felé.

A hírek szerint a tűzszüneti megállapodás szorosan összefügghet egy potenciális, nagyszabású ásványkitermelési üzlettel, amelyben ukrán lelőhelyek amerikai vállalatok érdekeltségébe kerülnének.

A háború geopolitikai kontextusát elemezve a Financial Times szakértői arra mutatnak rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi nyilatkozatai alapján nyitottnak tűnik a béketárgyalások megkezdésére a jelenlegi frontvonalak mentén. Ugyanakkor a béke feltételei, a nemzetközi közösség reakciója és Ukrajna területi integritásának kérdése továbbra is komoly akadályokat gördíthet a tartós megoldás elé.

(via: FT, SKY News, Index, Economx)