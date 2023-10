Egyébként nemcsak a brüsszeli tragédia, de a Hamász múlt szombati támadása is gondolkodóba ejtette a vén kontinens újságíróit. A brit közszolgálati BBC például szerkesztőségi cikkben magyarázta meg, hogy részükről nem fogják terroristának nevezni a Hamászt a múlt szombati terror(?)akciója után se. Az is szembeötlő volt, hogy miközben Brüsszelben a legmagasabb szintre emelték a terrorriasztást, több médium is mindössze arról számolt be, hogy a belga fővárosban meggyilkoltak két svéd futballszurkolót. Ez az álláspont azután sem változott, hogy félbeszakították a Belgium-Svédország Európa-bajnoki selejtezőt, és a saját biztonságuk érdekében nem engedték ki sem a nézőket, sem pedig a csapatokat a Heysel-stadionból.

Ha abból indulunk ki, hogy nincsen konkrétan papírra vetve, mit is jelent a terrorizmus, bizonyos szempontból még talán érthető is, hogy mindenki a politikai szimpátiája alapján igyekszik azt interpretálni.

Az Európai Unió terrorellenes politikáját nagy mértékben szabta át az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-ei terrortámadás, attól pillanattól fogva kezdtek úgy tekinteni a terrorizmusra, mint egy globális és határokon átnyúló fenyegetés. A támadás évében elfogadtak egy cselekvési tervet, majd 2022 júniusában egy terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározatot, amely egész Európára kiterjedően egységesen definiálta a terrorista bűncselekmények fogalmát.

a terrorista bűncselekmény fogalmát a következők együtteseként:

objektív elemek (gyilkosság, testi sértés, emberrablás, zsarolás, támadások elkövetése, a fentiek elkövetésével való fenyegetés stb.) és

szubjektív elemek (a lakosság komoly megfélemlítésének, valamely ország vagy nemzetközi szervezet rendje megzavarásának vagy leépítésének, vagy egy állam arra való kényszerítésének céljával elkövetett cselekmények, hogy valamit ne tegyen meg);

amely kettőnél több személyből álló, hosszabb idő alatt létrehozott, szervezett csoportot jelent, amely terrorista bűncselekmények elkövetése végett összehangoltan működik.

Érdekes, de még az európai jogszabályalkotók szerint is maradt néhány nyitott kérdés azzal kapcsolatban, hogy e kerethatározatnak az uniós országok nemzeti jogrendjébe való átültetése hogyan fogja befolyásolni a „közvetett izgatást” (olyan beszéd, amely terrorista cselekményre csak közvetett módon bujt fel, illetve az arra való felbujtás veszélye, például ha egy terrorista által korábban tett kijelentéseket a terrorista tevékenységek folytatására való felhívásként is értelmezhetik a követői), és az úgynevezett „magányos elkövetők” (a bűncselekményeket egyedül elkövető terroristák) által elkövetett cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítását.

A 2010–2019-es időszakban szerepelnek az egyesült királysági számadatok is (forrás: Európai Tanács).

Az Európai Tanács honlapján emlékezik meg arról, hogy Európát több terrortámadás érte 2015 óta, ezért az Európai Unió számos különböző intézkedést fogadott el a terrorizmus megállítása érdekében. A bűnüldözés elleni küzdelem és a biztonsági intézkedések alapvetően a tagállamok feladatkörébe tartoznak, ám az elmúlt évek terrortámadásai meglátásuk szerint rávilágítottak arra, hogy a biztonság garantálása közös felelősség is, amelyet együtt kell vállalniuk. Az uniós vezetők 2015. február 12-én együttes nyilatkozatot adtak ki iránymutatásként az Európai Unió és a tagállamok által e téren folytatott munkához. A nyilatkozatban konkrét intézkedéseket szorgalmaztak, elsősorban az alábbi három területen:

a polgárok biztonságának garantálása

a radikalizálódás megelőzése és az értékek megóvása

együttműködés a nemzetközi partnerekkel.

Nyilván, olyan sok eredményt nem értek el. A franciaországi, németországi és ausztriai terrortámadásokat követően a tagállamok belügyminiszterei 2020. november 13-án ismételten megállapodtak abban, hogy

a közös uniós értékek – így a demokrácia, az igazságosság és a szólásszabadság – veszélyeztetése nélkül fokozzák a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló közös uniós erőfeszítéseket.

Majd alig egy hónappal később, december 11-én megerősítették azt is, hogy egységben állnak ki a radikalizálódás, a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség ellen. Ebben többek között arra a következtetésre jutott az Európai Tanács, hogy támogatni kell a szélsőséges ideológiák terjedésének jobb megértését célzó kezdeményezéseket, illetve fokozni kell a tudományos ismereteket, valamint a kutatás és szakértelem Európa-szerte történő, széles körű cseréjét.

Egyébként a 2004. március 11-i madridi terrormerényleteket követően is fogadtak el nyilatkozatot az európai vezetők, amiben megállapodtak, hogy létrehozzák a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorának tisztségét.

2021 júliusában Ilkka Salmit nevezték ki ebbe a pozícióba öt évre az alábbi feladatokkal:

koordinálja a terrorizmus elleni küzdelem terén az EU-ban végzett munkát,

szakpolitikai ajánlásokat nyújt be és kiemelt tevékenységi területeket javasol a Tanácsnak,

nyomon követi az EU terrorizmus elleni stratégiájának végrehajtását,

folyamatosan figyelemmel kíséri az összes uniós eszközt, beszámol a Tanácsnak, valamint meghozza a tanácsi határozatokból eredő intézkedéseket,

egyeztet a Tanács érintett előkészítő szerveivel, a Bizottsággal és az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) biztosítja, hogy az EU aktív szerepet játsszon a terrorizmus elleni küzdelemben,

fejleszti az EU és a harmadik országok közötti kommunikációt.

Kép: MTI/AP Svéd szurkolók a King Baudouin Stadionban, ahol a félidőben biztonsági okokból félbeszakadt Belgium–Svédország labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzés 2023. október 16-án.

Még kiemelnénk az Európai Tanács azon megállapítását is, hogy becsléseik szerint 2011 óta négy-ötezer uniós polgár utazott vagy kísérelt meg eljutni konfliktusövezetekbe – főként Irakba és Szíriába –, hogy ott olyan terrorista csoportokhoz csatlakozzon, mint az ISIL (Dáis). E harcosok mintegy harmada azóta visszatért hazájába - figyelmeztetett a brüsszeli vezetés. Egy következő irányelvben bűncselekménnyé nyilvánították

a terrorizmus céljával végzett kiképzés vagy terrorizmus céljából tett utazást;

az ilyen utazások szervezését, vagy elősegítését;

valamint a terrorista csoportokhoz vagy tevékenységekhez köthetően pénzeszközök rendelkezésre bocsátását, illetve gyűjtését.

A 2010–2019-es időszakban szerepelnek az egyesült királysági számadatok is (forrás: Európai Tanács)

Jelenleg (2023. február 24. óta) tizenhárom személy

Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az uniós bürokratikus útvesztőben elveszett a lényeg, hogy mi is számít terrortámadásnak.

Somkuti Bálint, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója igyekezett tiszta vizet önteni az Economx-pohárba.

Ahogy a háborúval, úgy a terrorizmussal kapcsolatban is számtalan definíció létezik, én azt használom, amit a jelenleg is kormányon lévő Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök alkotott: azt nevezzük terrorizmusnak, amikor valaki erőszakot alkalmaz civileken félelemkeltés céljából

– fogalmazott a szakértő.

Szerinte ha ezt a megállapítást elfogadjuk, akkor a brüsszeli gyilkosság egyértelműen terrortámadás volt, az volt a célja, hogy elrettentse a svéd állampolgárokat attól, hogy Koránt égessenek. Nem lehet véletlen, hogy svéd mezes embereket ölt meg az elkövető – magyarázta. A gyűlölet-bűncselekményekkel szemben a terrorizmus legalább ugyanolyan fontos a politikai üzenet, mint maga az elrettentő cselekedet – magyarázta Somkuti Bálint.