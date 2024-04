Az oroszországi bíróság hétfőn hat év börtöbüntetésre ítélte távollétében és gyorsított eljárásban a Meta szóvivőjét terrorizmus igazolásának vádja miatt. Az Andy Stone elleni vádak 2022-ből, a Moszkva február 24-i ukrajnai invázióját követő megjegyzéseiből erednek.

Az Egyesült Államokban élő szóvivő bejelentette, hogy ideiglenesen megváltoztatja a Meta gyűlöletbeszéddel kapcsolatos politikáját, hogy lehetővé tegye a politikai véleménynyilvánítás azon formáit, amelyek egyéb esetben sértik a szabályokat.

Ugyanakkor Stone azt is hozzátette az erről szóló nyilatkozatában, hogy továbbra is tilos olyan felhívásokat közzétenni, amelyek az orosz civilekkel szembeni erőszakra buzdítanak – számolt be róla az Euronews a Mediazona nevű független csatornára hivatkozva.

Mindezek ellenére az orosz hatóságok eljárást indította Stone és más Meta-alkalmazottak ellen, amely során illegális felhívásnak minősítették a nyilatkozatot.

Ezen felül szélsőséges szervezetnek nyilvánították a vállalatot, Oroszországban pedig blokkolták a Facebook és az Instagram elérését.

Az eljárás, amelyben Andy Stone-t a kormány által kijelölt ügyvéd képviselte, mindössze két tárgyalás után, négy nap alatt zárták le. A szóvivőt eredetileg terrorista és szélsőséges tevékenységre való nyilvános felbujtással és a terrorizmus nyilvános igazolásával vádolták, ugyanakkor az első vádpontot később ejtették.