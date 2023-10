Hétfő este egy terrortámadás során megöltek két svéd szurkolót Brüsszelben, akik a Belgium-Svédország labdarugó-Eb-selejtezőjére érkeztek. A tragédia miatt a meccset félbeszakították.

„Őszinte részvétem a svéd miniszterelnöknek és Alexander De Croo miniszterelnöknek a tegnap este Brüsszelben történt szörnyű terrortámadás miatt. Gondolataink és imáink az áldozatok családjával vannak” – írta X-oldalán Orbán Viktor.

My deepest condolences to @SwedishPM and PM @alexanderdecroo on the heinous terrorist attack that took place in #Brussels last night. Our thoughts and prayers are with the families of the victims.