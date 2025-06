Mindössze két és fél órás munkaülésre rövidítette le a NATO közelgő csúcstalálkozója programját, hogy „elkerüljék Donald Trump idő előtti távozását”, ahogyan azt a legutóbbi G7-találkozón tette – írja a Financial Times három, az előkészületeket ismerő forrása nyomán.

A NATO-csúcs eredetileg tervezett időtartama három nap lett volna.

„A lényeg az, hogy a csúcstalálkozót a lehető legvisszafogottabbá és legfókuszáltabbá tegyük, a lehető legkevesebb fennakadás lehetőségével”

– fogalmazta meg az egyik anonim forrás, utalva arra, hogy az amerikai elnök igényeire szabják a találkozót.

A Meduza emlékeztet, a június 24-25-re tervezett NATO-csúcsot Hágában tartják. A vezetők június 24-én este informális munkavacsorán találkoznak, amelyet a holland király és a királynő rendez.

A hírek szerint az idei NATO-csúcstalálkozó nyilatkozatát Ukrajna említése nélkül tervezik kiadni, és a Vlagyimir Putyin irányította Oroszországot ismét hosszú távú fenyegetésnek nevezik a dokumentumban. A NATO-tagországok arra is kötelezik egymást, hogy 2032-re a GDP 5 százalékára emeljék a védelmi kiadásokat. A Radio Liberty forrásai szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is várhatóan részt vesz a NATO-vezetők június 24-i munkavacsoráján, ahová Donald Trumpot is várják.