Bűnösnek mondta ki a francia bíróság Marine Le Pent, a radikális Nemzeti Tömörülés párt ikonikus alakját – írja a CNN. Mivel a politikust azonnali hatállyal öt évre tiltják el a közügyektől, az is eldőlt, hogy

nem indulhat a 2027-ben esedékes elnökválasztáson sem.

A bíróság szerint tehát Marine Le Pen EP-képviselőként, majd pedig pártelnökként is részt vett abban a sikkasztásban, amelynek keretében az Európai Parlamenttől asszisztensekre kapott pénzt illegálisan a pártot Franciaországban segítők – többek között egy biztonsági őr – kifizetésére használták fel.

A 29 éves pártelnök ugorhat be Le Pen helyére

A bírósági döntéssel Le Pen negyedik kísérlete fullad kudarcba az elnöki cím elnyeréséért. Az nyilvánvaló, hogy a politikus fellebbezni fog, a helyzete azonban csak akkor változhat, ha gyorsan születik eltérő ítélet másodfokon. Erre pedig az aktuális elemzések szerint nincs sok esély.

Korábbi közvélemény-kutatási adatok alapján egyébként Le Pen jó eséllyel indult volna azért, hogy ő kövesse Emmanuel Macront az államfői poszton. Az aktuális elnök ugyanis a második ciklusa végére ér 2027-ben, így már nem szállhat versenybe az újrázásért.

Kérdés azonban, hogy Le Pen kiesésével mennyi esélye lehet a Nemzeti Tömörülésnek arra, hogy egy képviselője megszerezze 2027-ben az elnöki címet.

„A pártnak nyilván B-tervre lesz szüksége, mostani tudásunk szerint valószínűleg Jordan Bardella vesz át az elnökaspiráns szerepkört” – nyilatkozta az Economxnak Soós Eszter, a Francia politika szerkesztője, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa.

Bardella, aki a 2027-es elnökválasztás idején 31 éves lesz, 2022-ben vette át a pártelnöki teendőket Le Pentől. Ő az első, aki a Le Pen családon kívülállóként megtehette ezt.

Látni kell ugyanakkor, hogy Bardellát eddig miniszterelnöknek építették, nem elnöknek, és ez egy nagyon komoly stratégiaváltást igényel majd. Két év persze erre elegendő lehet, hiszen nem a nulláról húznak fel valakit. Eddig azonban az volt az üzenet, hogy Marine Le Pen, aki elnök lesz, ott lebeg a párt fölött is, nem pártelnök, Bardella pedig végrehajtó emberként miniszterelnök lesz

– magyarázta a szakértő.

A parlamentből nem rakják ki Le Pent

„Ma nem csak Marine Le Pent ítélik el igazságtalanul: a francia demokráciát is kivégzik” – mondta Bardella az ítélethirdetést követően. De kiállt Le Pen mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, míg a Kreml a „demokratikus normák megsértése” miatt sajnálkozott. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes pedig arról beszélt, hogy olyan, mintha egy „rossz filmet” nézne, és „Brüsszel hadüzeneteként” értékelte az ítéletet.

Soós Eszter kiemelte, Le Pen nem veszíti el azonnal a mandátumát. „Van még egy olyan csavar a történetben, hogy mivel Le Pen frakcióvezetőként van jelen a nemzetgyűlési képviselők között, ez pedig kivételt képez. Frakcióvezető és képviselő maradhat egészen addig, ameddig fel nem oszlatják újra a Nemzetgyűlést.”

Franciaországban tavaly hirdetett meg Macron előrehozott parlamenti választásokat, ez alapján pedig a következő voksolás 2028-ban lenne esedékes. Az aktuális belpolitikai helyzet és a parlamenti erőviszonyok alapján azonban korábbra valószínűsíthető egy újabb voksolás. Akár már idén nyáron is esedékes lehet egy.

François Bayrou francia miniszterelnökre már most is igazi túlélőként tekintenek a nemzetközi sajtó és közélet szereplői. A kormányfő sorozatban négy bizalmatlansági szavazást is átvészelt már decemberi kinevezése óta, miközben elődje, Michel Barniernek már az első alkalommal sem szavazott bizalmat a Nemzetgyűlés.

A Politico információi szerint Bayrou a közelmúltban arról beszélt kollégáinak, hogy szerinte nyárig „biztonságban” lesz. Ősz elejére újabb politikai válságra számít, várakozásai szerint a szeptemberi és októberi hónapok lesznek a legrizikósabbak. Ha viszont év végéig megússza a buktatást, akkor akár 2027 májusáig is kitarthat. Jövő év elején ugyanis, de akár már korábban is a figyelem az önkormányzati választásokra összpontosulhat, amelyek 2026 májusában esedékesek. Amint pedig ezek véget érnek, a figyelem a 2027-es elnökválasztás felé fordulhat.