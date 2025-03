Lemondott a Columbia Egyetem ideiglenes rektora, Katrina Armstrong egy héttel azután, hogy a Trump-kormányzat mintegy 400 millió dollár szövetségi támogatást vont meg az intézménytől az antiszemita megnyilvánulások elleni elégtelen fellépés miatt – írta a Reuters.

A kormány további milliók visszatartásával fenyegetőzött, ha nem tesz eleget az antiszemitizmus elleni küzdelem és a hallgatók biztonságának szavatolása érdekében.

Pedig a Columbia hatalmas engedményeket tett a múlt héten, hogy tárgyalni tudjon a pénzek visszaszerzéséről, miközben kemény bírálatokat kapott amiatt, hogy gyorsan engedett a kormány nyomásának, és nem állt ki szilárdan a szólásszabadság mellett.

Most az egyetmi kuratórium társelnökét, Claire Shipmant nevezték ki megbízott rektornak, míg a testület új elnököt keres.

Az egyetem nem indokolta a változtatást.

A Columbia Egyetem professzorait képviselő csoportok kedden beperelték Trump adminisztrációját, amiért az egyetemet arra kényszerítette, hogy szigorítsa az intézményi tiltakozásokra vonatkozó szabályokat, és a Közel-Kelet tanulmányi tanszéket helyezze külső felügyelet alá.

A Columbia 2024 nyarán a demonstrációk középpontja volt, amelyek az Egyesült Államokban terjedtek el. A tiltakozók azt követelték, hogy vessenek véget Izrael katonai támadásainak Gáza ellen, és sürgették főiskoláikat, hogy váljanak meg az Izraellel kapcsolatban álló cégektől.

Donald Trump amerikai elnök azzal is fenyegetőzött, hogy visszatartja más intézmények szövetségi finanszírozását a palesztin-barát egyetemi tiltakozások miatt.

A New York Times pénteken későn számolt be arról, hogy a Harvard Egyetem Közel-keleti Tanulmányok Központjának két vezetője, Cemal Kafadar igazgató és Rosie Bsheer társigazgató is távozik posztjáról.