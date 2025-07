Közlekedési balesetben meghalt a portugál válogatott Diogo Jota, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának játékosa.

A 28 esztendős futballista és két évvel fiatalabb testvére halálos kimenetelű autóbalesetet szenvedett az A52-es autópályán a spanyolországi Cernadilla közelében.

Jota és testvére a helyszíni beszámolók szerint lesodródott az útról, majd az autó kigyulladt, a lángok átterjedtek az útszéli növényzetre is.

Life is so unpredictable man. Liverpool’s Diogo Jota is no more. Just 28, married two weeks ago… now gone in a car crash in Spain. His car caught fire after the crash. Video from the accident site ! R.I.P. #DiogoJota pic.twitter.com/y71c1ZEJeh