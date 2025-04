A $Trump mémcoin árfolyama kilőtt, miután annak hivatalos weboldalán megjelent, hogy a 220 legnagyobb tulajdonos egy zártkörű gálavacsorán vehet részt az Egyesült Államok elnökével, május 22-én. Az eseményt a világ „LEGEXKLUZÍVABB MEGHÍVÁSÁNAK” nevezik.

A bejelentést követően a Coinbase kriptotőzsde adatai szerint több mint 70 százalékot emelkedett a mémcoin árfolyama, igaz, ez még mindig elmarad a januári indulást követő, több mint 74 dolláros történelmi rekordtól – írja a BBC.

A gálavacsorát a Trump National Golf Clubban, Washingtonban tartják, a 25 legnagyobb tulajdonos pedig egy ultra-exkluzív privát VIP fogadáson is részt vehet Trumppal, aki a bejelentésen felül egy Stratégiai Bitcoin Tartalékról, valamint egy Digitális Eszköz Készlet létrehozásáról szóló rendeletet is aláírt, amely más digitális valutákat is magába foglal majd. Ezt a lépést több kriptopiaci szereplő is bírálta.

A 444.hu felidézi, hogy a $Trump mémcoin egyike azoknak a kriptóhoz köthető projekteknek, amelyek Trumphoz köthető vállalkozások indítottak el, emellett az elnök pedig többször is kijelentette magáról, hogy ő kriptoelnök.

Jelenleg mintegy 2,5 milliárd dollár a forgalomban lévő Trump tokenek összértéke, melyeket nem sokkal az elnök beiktatása előtt bocsátottak ki.