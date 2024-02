Március 25-én kezdődik és vélhetően 6 hétig tart a New York-i büntetőbíróságon Donald Trump volt amerikai elnök első büntetőpere.

A volt elnök ellen négy bűnvádi eljárás indult. Az első ügy középpontjában egy felnőttfilmes színésznő, Stormy Daniels áll, aki mások mellett hallgatási pénzt kapott 2016-ban azért, hogy a nyilvánosság előtt ne beszéljen az akkor üzletemberként dolgozó Donald Trumphoz még a 2000-es években fűződő kapcsolatáról.

A vád szerint ehhez a kifizetéshez gazdasági bűncselekmény kapcsolódott.

A per kezdetéről egy csütörtöki bírósági meghallgatáson döntöttek New Yorkban, amely részt vett Donald Trump is.

A volt elnök a helyszínen adott nyilatkozatában politikai beavatkozásnak nevezte az ügyet, amit szerint a jelenlegi elnök, Joe Biden Fehér Háza irányít.

A republikánusok legnépszerűbb elnökjelöltje hozzátette, hogy a bírósági tárgyalás idején a napokat a tárgyalóteremben tölti majd, az éjszakát pedig kampányával.

Szintén csütörtökön Atlantában bírósági bizonyítási eljárás keretében tartottak meghallgatást egy Fani Willis kerületi ügyészt érintő ügyben. Fani Willis az, aki Donald Trump ellen Georgia államban emelt bűnvádat. A kerületi ügyész ellen indult hivatali visszaélés gyanújáról szóló eljárás akár azzal is járhat, hogy kizárják a Donald Trump elleni vád képviseletéből.