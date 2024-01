ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Barack Obama amerikai elnök második hivatali idejének végére az Egyesült Államok egyértelmű választási lehetőség előtt állt az Ázsiában betöltött jövőbeli szerepét illetően. Ahogy Kína egyre erősebbé és egyre magabiztosabbá vált területi követeléseiben, Washington megduplázhatta a költséges erőfeszítéseket, hogy megpróbálja fenntartani az amerikai katonai elsőbbséget a régióban. Vagy elismerhetné, hogy Kína elkerülhetetlenül egyre nagyobb katonai szerepet fog játszani ott, és véges erőforrásait a kínai hatalom kiegyensúlyozására használhatná, igyekezve megakadályozni a kínai regionális hegemóniát anélkül, hogy sajátját fenntartaná.

Obama utódai, Donald Trump és Joe Biden egyaránt az első megközelítést választották. Ők a Kínával szembeni „túlerő” elérésére összpontosítottak, ahogy Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök akkori elnöke fogalmazott 2023 elején a katonai fölény megtartása az amerikai indo-csendes-óceáni politika átfogó céljaként – írja elemző cikkében a Foreign Affairs.

Joe Biden stratégiája e cél megvalósítása terén különbözött az elődeiétől. Felismerve, hogy az amerikai katonai dominancia fenntartásának ára a térségben politikailag és gyakorlatilag gyorsan fenntarthatatlanná vált,

a Biden-csapat igyekezett szövetségesekből és partnerekből álló koalíciót létrehozni, hogy a költségek egy részét fedezzék.

Az elmúlt három évben például a kormányzat sikeresen szerzett hozzáférést további katonai támaszpontokhoz a Fülöp-szigeteken, új háromoldalú hírszerzési megosztási mechanizmusokat hozott létre Dél-Koreával és Japánnal, és létrehozta az AUKUS megállapodást Ausztráliával és az Egyesült Királysággal, hogy az ausztrál haditengerészetnek nukleáris meghajtású tengeralattjárókat biztosítson.

Joe Biden amerikai elnök sajtótájékoztatón beszél Rishi Sunak brit miniszterelnökkel és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel az AUKUS-csúcstalálkozón 2023. március 13-án Kép: AFP / Jim Watson

Az amerikai koalíció felépítésének buktatói Ázsiában

Néhány kisebb siker ellenére azonban a Biden-kabinet előrelépése a szükséges koalíció kiépítése terén lassú volt. Az Egyesült Államoknak még mindig nincs katonai hozzáférése Ázsia kritikus részeihez, nincs erős, általuk vezetett biztonsági struktúra, és nincs elég jól felfegyverzett szövetséges és partner ahhoz, hogy fenntartsa Washington elsőbbségét. Ami még rosszabb, hogy nincs egyértelmű módja e gyengeségek orvoslásának. Ázsia tengeri földrajza csökkenti a kínai fenyegetés valós érzékelését, ami alapvetően aláássa Joe Biden koalícióépítési projektjét.

A Biden-kormányzat korlátozott eredményei egy olyan mögöttes valóságot tükröznek, amellyel sokan Washingtonban inkább nem akarnak szembenézni: az amerikai katonai fölény Ázsiában hosszú távon nem tartható fenn. Ahelyett, hogy továbbra is az elsőbbségre törekednének, olyan stratégiát kellene elfogadniuk, amely a kínai hatalom kiegyensúlyozását, nem pedig meghaladását helyezi előtérbe.

Washingtonnak szűkebb körben kell összpontosítania a stratégiai helyszínekhez – például Japán és India ipari központjaihoz – és a kulcsfontosságú vízi utakhoz való hozzáférés biztosítására. Erősítenie kellene a szövetségesek önvédelmi képességeit. Végezetül a Fehér Háznak meg kell tanulnia, hogyan navigáljon jobban a régió számos multilaterális intézménye között az amerikai érdekek és befolyás előmozdítása érdekében, ahelyett, hogy kizárólag az USA-központú partnerségek köré szervezné a szerepvállalást.

Az egyensúlyozás kritikusai azzal érvelhetnek, hogy egy ilyen megközelítés felbátorítaná Kínát, és az amerikai szövetségesek körében az elhagyatottságtól való félelmet szítaná. Ám tévednek: ha Washington nem változtat a megközelítésén, azt kockáztatja, hogy túlterheltnek találja magát, és nem lesz elég katonai ereje ahhoz, hogy hitelesen támogassa kiterjedt kötelezettségvállalásait, és elrettentse Pekinget. Egy kiegyensúlyozó megközelítés fenntarthatóbb és kevésbé kockázatos lenne, mivel az illeszkedne a régió egyedi földrajzi adottságaihoz.

Egy K1A2-es harckocsi az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatán 2023. augusztus 30-án Kép: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP

Három fontos célkitűzés a kínai rakétaarzenál árnyékában

A regionális elsőbbségről szóló elképzelésének koalícióépítésen keresztül történő megvalósítása érdekében a Biden-kormányzat nagy összegeket fektetett az ázsiai országokkal való kapcsolatainak megerősítésére. Átfogó stratégiai partnerséggé emelte kapcsolatát Vietnámmal, és új védelmi együttműködési megállapodásokat kötött Indiával. Azonban Washington koalícióépítő erőfeszítései még mindig messze elmaradnak attól, ami az amerikai katonai dominancia alátámasztásához szükséges lenne.

A demokrata kormányzat kezdettől fogva világossá tette, hogy a koalíciónak három dolgot kell megvalósítania:

diverzifikálni kell az Egyesült Államok hozzáférését a bázisokhoz, repülőterekhez és kikötőkhöz a régióban, hogy az amerikai hadsereg válság esetén gyorsan kivetíthesse erejét;

szövetségek és partnerségek hálózatát kell létrehozni, amely megerősíti az amerikai érdekeket és értékeket;

és növelni kell a szövetséges és partnerországok saját katonai képességeit.

Az Egyesült Államok számára az Indo-csendes-óceáni térségben az egyik fő kihívást Kína nagy rakétaarzenálja jelenti. A Guamban, Japánban és Dél-Koreában található nagy bázisokon összpontosított amerikai erők különösen sebezhetőek az esetleges kínai csapásokkal szemben, és a Pentagon reméli, hogy a személyzet és az eszközök szélesebb körben oszlanak majd el a régió számos kisebb bázisán, hogy javítsák a túlélési esélyeiket.

A kínai haditengerészet Great Wall 236 tengeralattjárója 2019. április 23-án Kép: AFP / POOL / Mark Schiefelbein

Akad azért néhány amerikai sikerélmény

A Biden-kabinet kiterjesztett engedélyeket szerzett az amerikai erők számára további támaszpontok használatára Ausztráliában és a Fülöp-szigeteken, valamint Pápua Új-Guineában. Ezek a kibővített engedélyek azonban nem sok további válság- vagy háborús hozzáférést biztosítanak. A Fülöp-szigetek és Pápua Új-Guinea egyaránt jelezte, hogy nem fogja megengedni az Egyesült Államoknak, hogy a területükön lévő bázisokat fegyverek felhalmozására vagy támadó katonai műveletek végrehajtására használja egy Kína elleni háborúban, különösen Tajvan miatt. Ez nem bővíti az Egyesült Államok hozzáférését a stratégiailag legfontosabb délkelet-ázsiai országokhoz (Indonézia, Malajzia és Szingapúr). Ennek eredményeképpen egy esetleges rendkívüli helyzet esetén – mivel Dél-Korea valószínűleg szintén korlátozza az amerikai katonai hozzáférést – Washingtonnak továbbra is Japán és Guam sérülékeny támaszpontjaira kellene támaszkodnia, vagy Ausztráliából kellene nagy hatótávolságú bombázókat bevetnie.

Biden az amerikai regionális dominancia megerősítésére törekedett azáltal, hogy katonai stratégiáját a hagyományos „hub-and-spoke” megközelítésről – amelyben az Egyesült Államok a katonai műveletek központja – egy olyan „rácshálós” modellre helyezi át, amely átfogóbb módon kapcsolja össze a szövetségeseket és partnereket.

A Pentagon egyre nagyobb hangsúlyt fektet a háromoldalú katonai gyakorlatokra, beleértve az Ausztráliával és Japánnal közös légi és haditengerészeti gyakorlatokat, valamint a Japánnal és a Fülöp-szigetekkel közös parti őrségi kiképzést. A térségben viszont kevés ország hajlandó teljes mértékben elkötelezni magát egy olyan, az Egyesült Államok által vezetett biztonsági architektúra mellett, amely megköveteli tőlük, hogy válasszanak az Washington és Peking között.

Ausztrál és fülöp-szigeteki csapatok közös hadgyakorlata 2023. augusztus 25-én Kép: AFP / Ted Aljibe

Szövetségesek, de kézzelfogható előnyök nélkül

Biden koalícióépítési projektjéből egyelőre hiányoznak azok az intézményi mechanizmusok is, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy hatékonyan szinkronizálja a szövetségesei és partnerei közötti fellépéseket egy vészhelyzet során. A négyoldalú biztonsági párbeszéd – egy Ausztráliát, Indiát, Japánt és az Egyesült Államokat tömörítő biztonsági fórum – célja többek között a tengeri együttműködés elmélyítése. A résztvevő országok számára azonban nem biztosítja a közös hírszerzési képet, amelyre szükségük lenne a válsághelyzetben történő koordinációhoz, mivel az információmegosztási megállapodások továbbra is kétoldalúak maradnak. Hasonlóképpen, Washington számít Tokióra, hogy közvetlen katonai támogatást nyújt egy regionális háború során, de nincs olyan egyesített amerikai-japán parancsnokság, amely hatékonyan koordinálná a két ország műveleteit.

Az Egyesült Államoknak a szövetségesei katonai képességeinek kiépítésére tett erőfeszítései vegyes képet mutatnak.

Az elmúlt néhány évben néhány ázsiai ország elkezdett többet költeni a védelemre. De még messze vannak attól, hogy képesek legyenek megosztani a régió jelenlegi védelmi terheit az amerikaiakkal, nemhogy egy valódi konfliktus okozta nagyobb költségeket. A Pentagon ázsiai szövetségeseinek és partnereinek a többszörösét kellene költeniük ahhoz, hogy a terhek valódi megosztásához közeli elvárás közelében lehessenek.

Japán légideszant-dandárja leszállási kiképzést tart az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország és a Fülöp-szigetekkel közös hadgyakorlatán 2024. január 7-én Kép: Getty Images / Anadolu / David Mareuil

Fegyverkezési verseny újratöltve

Japán és Ausztrália bejelentette, hogy a védelmi kiadások növelését tervezik. Japán a következő öt évben 65 százalékkal kívánja növelni katonai kiadásait, hogy jobban védje magát Kínával szemben, és ez a projekt magában foglalja 400 amerikai gyártmányú Tomahawk cirkálórakéta vásárlását is. Ausztrália a GDP két százalékáról 2,3 százalékra kívánja növelni védelmi kiadásait a következő tíz év során, és prioritásként kezeli a hatalmi kivetítés finanszírozását; amerikai gyártású, nagy hatótávolságú csapásmérő rakétákat és nukleáris meghajtású tengeralattjárókat tervez vásárolni.

Japánnak azonban nincsenek meg a Tomahawk rakéták hatékony használatához szükséges hírszerzési és célzási képességei, akár önvédelmi céllal, akár az amerikai műveletekhez való érdemi hozzájárulásként. Ezért nem világos, hogy az általa vásárolt rakéták érdemben hozzá fognak-e járulni a regionális elrettentéshez.

Japán társadalmának elöregedése pedig a hajók és repülőgépek üzemeltetésére kiképzett személyzet hiányát idézte elő.

Az ausztrál hadseregnek hasonló hiánnyal kell szembesülnie a képzett katonai személyzet, valamint a civil szakértők terén, akikre a megvásárolt tengeralattjárók üzemeltetéséhez és karbantartásához lenne szüksége.

Washingtonban egyesek nagy elvárásokat támasztanak Dél-Koreával szemben, de Szöul nem hajtotta végre azokat a beruházásokat a légvédelembe és a szállításba, amelyek lehetővé tennék számára, hogy hozzájáruljon a regionális műveletekhez. Az amerikai nyomás ellenére Tajvan is csak óvatos lépéseket tett a védelmi képességek – többek között mobil légvédelem, tengeri aknák és olcsó drónok – kiépítése felé, amelyekre szüksége lenne egy kínai támadással szemben. Végeredményben továbbra is az amerikaiak viselik a védelmi teher nagy részét az Indo-csendes-óceáni térségben.

A USS Porter romboló egy Tomahawk szárazföldi támadórakétát lő ki 2017. április 7-én a Földközi-tengeren Kép: Getty Images / US Navy / Ford Williams

Washington dominanciája mindörökké? Alaptalan az optimizmus

A Biden-kormányzat korlátozott előre lépegetése fel kell, hogy vesse a kérdést, hogy az Egyesült Államok egyáltalán fenn tudja-e tartani a katonai fölényét Ázsiában. Egyes amerikai vezetők azt remélik, hogy Kína katonai fenyegetésének növekedésével előbb-utóbb létrejön az amerikai elsőbbség fenntartásához szükséges koalíció, amely szervesen fenntartja Washington dominanciáját az idők végezetéig. Ez az optimizmus alaptalan.

A régió tengeri geopolitikája akadályozza a regionális amerikai szupremácia fenntartására irányuló bideni célokat.

A hatalmas Csendes-óceán és az Indiai-óceán olyan erős védelmi akadályokat képez, amelyek a földrajzilag szétszórt államok között az ingyenélésre és az önelégültségre ösztönöznek. Kína regionális szomszédai minden bizonnyal óvakodnak Peking agressziójától. De az olyan országok, mint Indonézia és Malajzia, általában nem tekintik Pekinget egzisztenciális fenyegetésnek.

Az indo-csendes-óceáni színtér tengeri jellege pedig maga is aláássa az amerikai elrettentés hitelességét. A régió szempontjából legfontosabb légi és tengeri erők rendkívül mobilak: könnyen telepíthetők és könnyen kivonhatók a forgalomból. Sok ázsiai állam már most is érthető szkepticizmust táplál az Egyesült Államok régiónak nyújtott garanciáinak tartósságával kapcsolatban.

Egy okosabb, fenntarthatóbb amerikai stratégia Kína hatalmának kiegyensúlyozására összpontosítana, nem pedig arra, hogy túlszárnyalja azt. Egy kiegyensúlyozó stratégia még mindig megkövetelné, hogy az Egyesült Államok baráti, de másfajta koalíciót építsen a térségben. Egy kiegyensúlyozó megközelítésben az amerikai szövetségesek és partnerek puszta mennyisége kevésbé lesznek fontosak. Sokkal többet számít a koalíció tagjainak és hozzáférési pontjainak a minősége és stratégiai értéke.

Az Egyesült Államoknak elsősorban arra kell összpontosítania, hogy a régió nagy ipari erőközpontjait – mindenekelőtt Indiát, Japánt és Dél-Koreát – távol tartsa Peking befolyásától azáltal, hogy segíti őket önvédelmi képességeik fejlesztésében, és jobban támogatja a Kínától való gazdasági függőségük csökkentésére irányuló törekvéseiket.

Washingtonnak több energiát kell fordítania a régió kulcsfontosságú vízi útvonalainak, különösen a Malakkai-szorosnak, valamint a Kelet-kínai- és Dél-kínai-tenger egyes részeinek védelmére is, igénybe véve India, Japán, a Fülöp-szigetek és Szingapúr segítségét. Miközben fenn kell tartania szerződéses kötelezettségvállalásait, és továbbra is be kell fektetnie a stratégiailag fontos partnerekbe, az erőegyensúly szempontjából kevésbé fontos országoknak viszont kevesebb amerikai figyelmet kellene kapniuk.

Kínai vadászrepülőgépek egy katonai parádén 2019. október 1-jén Pekingben Kép: Getty Images / Kevin Frayer

Tajvannak ideje lesz csipkednie magát

A kiegyensúlyozó megközelítés prioritásként kezelné, hogy az Egyesült Államok védelmi terheinek nagy részét a szövetségesekre és partnerekre hárítaná, megkövetelve, hogy ők vállalják az elsődleges felelősséget biztonságukért, és ez amerikai hadsereget támogató szerepbe helyezné. Washingtonnak arra kellene ösztönöznie valamennyi szövetségesét a régióban, de különösen Japánt és a Fülöp-szigeteket, hogy az aszimmetrikus és önvédelmi képességekbe való nagymértékű befektetéssel nehezebben meghódíthatóvá váljanak.

Az amerikai vezetőknek sürgetniük kell Tajvant is, hogy mielőbb Japánhoz hasonló önvédelmi pozíciót alakítson ki.

Sok ázsiai ország számára nem lesz könnyű megfelelni a védelem korszerűsítése kihívásának, miután évtizedekig nem volt elegendő beruházás, és a személyzet is kevés volt. Washington azonban a jelenleginél sokkal többet tehet azért, hogy rávegye őket „a páncélzat felhúzására”.

Feltételekhez kötheti az általa felajánlott kiterjedt katonai segítségnyújtást és fegyverüzleteket, a szövetségeseket és partnereket a drága presztízstárgyak, például vadászgépek vásárlásától a viszonylag olcsó és mobil katonai eszközök, például személyzet nélküli hajók, légi drónok, tengeri aknák, hajó elleni rakéták és légvédelmi eszközök nagy mennyiségű beszerzése felé terelheti. Washington olyan ösztönzőkkel is serkentheti szövetségeseit, mint a koprodukciós megállapodások és a technológia megosztása, hogy saját védelmi iparukba történő beruházásokra ösztönözze őket.

Mindenekelőtt Washingtonnak világossá kell tennie a szövetségesek és partnerek számára, hogy az amerikai szerepvállalásnak vannak határai.

A védelmi beruházások által egy ország gazdasága és biztonsága számára nyújtott előnyök hangsúlyozása segíthet az Washingtonnak elkerülni a létfontosságú kapcsolatok károsodását. Tudatosabban támaszkodhat a régió óceánjai által nyújtott akadályokra is, ha kevesebb előretolt haderőt telepít az ázsiai hadszíntérre. Ehelyett az több felszerelés és lőszer előzetes elhelyezésével (beleértve azt, amit a haditengerészet előretolt előretolt támaszpontoknak nevez), a meglévő támaszpontok lég- és rakétavédelmének javításával, valamint logisztikai infrastruktúrájának modernizálásával kellene megerősítenie a védelmi képességeket.

A kiegyensúlyozás nyomást gyakorolna magára Washingtonra is, hiszen azon kell dolgoznia, hogy teljesebben integrálódjon a már létező politikai, gazdasági és biztonsági hálózatokba, aktívabban együttműködve az ASEAN-nal és annak számos alcsoportjával. Az Egyesült Államoknak új lehetőségeket kell keresnie más regionális minilaterális szervezetek támogatására is. Minden hiányosságuk ellenére ezek a csoportok ugyanis a délkelet-ázsiai országok külpolitikai fókuszpontjaivá váltak.

Az amerikai kül- és védelmi politikában mélyen gyökerezik az az elképzelés, hogy Ázsiában katonai dominanciára kell törekedni. Ez a feltevés még inkább megmerevedhet, mivel mindkét politikai párt vezetői attól félnek, hogy Peking leelőzheti őket. A kiegyensúlyozó megközelítés azonban nem jelent sem megbékélést, sem defetizmust. Talán ez az egyetlen adóügyi szempontból fenntartható módja annak, hogy az elkövetkező évtizedekben megvédjék az Egyesült Államok érdekeit a régióban.

A cikk szerzői:

Kelly A. Grieco a Stimson Centerben az amerikai nagystratégiai program újragondolásának vezető munkatársa, a Georgetown Egyetem adjunktusa, és Jennifer Kavanagh a Carnegie Endowment for International Peace amerikai államvezetési programjának vezető munkatársa.