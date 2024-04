Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumával együttműködésben már két alkalommal és nyomtattak hajókat, azl esők 2019-ben, a 2300 kilogrammos 3Dirigót, majd további két, még ennél is nagyobb vízi járművet 2022-ben. A három nyomtatott hajó járőrhajóként, valamint fuvarozó szállítóhajóként funkcionál.

A Védelmi Minisztérium olyannyira elégedett az eddigi példányokkal, hogy a nyomtatott vízi járművek gyártásának felgyorsítását helyezte kilátásba a legújabb nyomtatóval. A Rakéta nevű lap szerint már eleve a töredékére csökken a konstrukció ideje a nyomtatók segítségével, mivel az említett 3Dirigót mindössze 72 óra alatt nyomtatták ki, de a nagyobb hajók nyomtatása és összeszerelése is csupán egy hónapig tartott, miközben hagyományos esetben a munka akár évekig is eltarthat.

Ugyanakkor jelenleg csak azokat a járműveket lehet nyomtatóval megépíteni, amelyek polimer anyagból is készülhetnek.

A Factory of The Future 1.0 nevű 3D-nyomtatóval ugyanakkor a hajókon kívül mást is létre lehet hozni, egyebek mellett hídelemeket, házakat vagy akár szélturbinák alkatrészeit. Különösen nagy az igény arra is, hogy 3D-nyomtatókkal készüljön el egy teljes falu, híd, mecset és lakónegyed is – ezek mindegyikére van már példa.