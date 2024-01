ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Két komoly államadósság kibocsátó országban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is az új államkötvények kibocsátása a következő évben az eddigi legmagasabb szintre emelkedik, ha nem számítjuk a Covid-járvány korai szakaszát.

Ráadásul a feltörekvő országok is masszívan hozzájárulnak majd idén ahhoz, hogy hatalmas kínálat jelentkezik majd a kötvénypiacokon. A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (Institute of International Finance) szerint az összes államadósság nagysága tavaly a globális GDP 68,2 százalékárára, minden idők legmagasabb értékére emelkedett – emlékeztet a Financial Times

Az intézmény tavaly ősszel arról jelentett, hogy a globális adósságállomány elérte a 307 billió (ezermilliárd) dollárt, ez a globális GDP 336 százalékát jelenti.

A tavalyi 3. negyedévben már másodízben emelkedett zsinórban a globális adósságállomány nagysága miután előtte 7 negyedéven keresztül csökkenni tudott a Covid járvány idején tapasztalt megugrás után. Erről korábban itt írtunk.

A költségvetési hiányok kicsúsztak a döntéshozók kezéből. Az igazi probléma az, hogy nincs olyan mechanizmus, amellyel ellenőrzés alá lehetne vonni őket. Ez már a következő fél, egy év során komoly problémákat okozhat a kötvény piacokon - mondta Jim Cielinski, a Janus Henderson befektetési cég kötvénypiaci vezetője.

Az RBC Capital Markets számításai szerint a szeptember végéig tartó 12 hónap alatt a nettó amerikai kibocsátás (ez egy a Fed vásárlásaival korrigált érték, hiszen az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet szinte folyamatosan veszi az amerikai államkötvényeket) 1,6 billió dollár lesz, ami a második legmagasabb érték a történelemben. A kanadai bank becslése alapján a nettó kibocsátás 2024-2025-ben meghaladja a Covid idején tapasztaltat.

Szakértők szerint a korábbi történelmi korszakokkal ellentétben most kegyelmi körülmények uralkodnak a globális tőkepiacokon. Szinte minden kormány képes eladni államkötvényt, igaz, nem mindig kedvező hozamok mellett.

Európában a NatWest becslései szerint az euróövezet tíz legnagyobb országa idén mintegy 1,2 billió eurónyi adósságot bocsát ki, ami körülbelül ugyanannyi, mint tavaly. A bank várakozásai szerint azonban a nettó kibocsátás – amely magában foglalja a mennyiségi szigorítás hatását, és nem tartalmazza a meglévő kötvények refinanszírozását – idén mintegy 18 százalékkal, 640 milliárd euróra emelkedik.

Bárki jön, az adósság nőni fog



Miközben tehát csúcsra jár az állami hitelfelvételek nagysága világszerte, a költségvetések kiadási oldalai elszabadulnak, választási év is következik sok helyen. Az Egyesült Államokban például kevés jel utal arra, hogy bármelyik oldal visszafogottságot tanúsítana az állami kiadások terén az elnökválasztás évében. Ráadásul a két esélyes befutó a jelölti helyre már megvan és Biden, se Trump esetében nem nagyon van esély a visszafogottságra a kiadások tekintetében.

Az amerikai költségvetési hiány a bruttó hazai termék arányában 6,5 és 8 százalék között mozog majd a következő négy évben az IMF előrejelzése szerint. 2022-ben ez kevesebb, mint 4 százalék volt. Az előrejelzések szerint a kamatkiadások a 2022-es kevesebb mint 3 százalékos GDP-arányos értékről 2028-ra 4,5 százalékra emelkednek.

De nem csak Egyesült Államokban, máshol is lesznek idén választások. Az IIF emiatt és a feltörekvő világban zajló geopolitikai konfliktusok miatt aggódik kormányzati hitelfelvétellel és költségvetési fegyelemmel kapcsolatban, ez szerintük Indiában, Dél-Afrikában, Pakisztánban is gondokat okozhat.