A magyar szakképzés Európa élvonalában van, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a XVII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján. Utalt arra, hogy tavaly a magyar csapat az európai szakmák versenyében a második helyen szerepelt, első helyen Svájc volt és minket követett Ausztria.

Kitért arra is, hogy az elmúlt 15 évben felépítették a munkaalapú gazdaságot, és ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkások nélkül nincs jövő, és ha a szellem emberei is kihozzák magukból a legtöbbet, akkor a két világ jól összekapcsolható, és ebből lesz a sikeres Magyarország.

A fiatalokhoz szólva kitért arra, hogy a trendek és a divatok napról napra váltják egymást, egyre nehezebb eldönteni, hogy ki milyen hivatást válasszon. De ami korszerű az időtálló és ami időtálló, az pedig a jövőben is megállja a helyét, versenyképes marad a változó, veszélyes világban, mondta a miniszterelnök.

Meggyőződése, hogy aki szakmát választ, az jó lóra tesz.

Aki jó szakmát választ, ami kiállja az idő próbáját, azon semmiféle technológia nem tud változtatni. Időtálló és korszerű képzésre van szükség, ezért is állapodtak meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), hogy közösen alakítsák át a szakképzést.

Az átalakítása során, az elmúlt években nagyobb hangsúlyt helyeztek a gyakorlati oktatásra, közelebb hozták az egyetemi világot és a szakképzést egymáshoz. A miniszterelnök utalt arra, hogy a szakképzésben eltöltött utolsó év kreditként beszámítható az egyetemi évek során, aki a legjobb, őt pedig kapásból felveszik az egyetemekre.

A népességet nézve Magyarország a világ 200 országa között 96. helyen áll. A magyar gazdaság a világ országai között a 49. helyen van, a 33. leginnovatív ország a gyártási csúcs technológiában pedig az ötödikek vagyunk, sorolta Orbán Viktor.

Jó pályán vagyunk a szakképzés egyre vonzóbb. A pályaválasztók fele a technikumot választja, és átlagosan háromszoros a túljelentkezés ezekbe az iskolákban. A szakképzésben tanulók ösztöndíjat is kaphatnak, valamint kitért arra is, hogy 2020 óta megduplázták a tanárok bérét.

A magyar kormány nevében a miniszterelnök négy dolgot garantál. Az első, hogy Magyarországon mindenkinek lesz szakmája. A második, hogy akinek van szakmája, annak lesz munkája is. A harmadik, hogy aki dolgozik annak lesz tisztességes fizetése is és a negyedikként pedig kiemelte, hogy aki a szakmája mellé családot is vállal, annak lesz otthona, és számíthat a családtámogatásokra is.

Orbán Viktor miniszterelnök, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megnyitja a XVII. Szakma Sztár Fesztivált a Hungexpo Kongresszusi Központban 2024. április 24-én. Kép: MTI / Koszticsák Szilárd

17 éve indult a verseny

A XVII. Szakma Sztár Fesztiválon közel 60 szakmában több, mint 200 tanuló verseng a legjobbaknak járó elismerésért. A tanulók 19 vármegye és a főváros bajnokaként közel 60 szakmában mérik össze a tudásukat.

A fesztivált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) indította útjára, harmadik alkalommal pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen rendezik meg.

Amikor 17 évvel ezelőtt megrendeztük az első szakképzési versenyt, akkor nem gondoltuk, hogy ilyen impozáns lesz ez az esemény, mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Korábban 15 szakmában, most pedig 75 szakmában mérik össze tudásukat a diákok.

Úgy fogalmazott, a gazdasági növekedést megfelelő számú munkaerő nélkül nem lehet megvalósítani. A duális képzőhelyek bevonását a szakképzésbe továbbra is támogatják és a kis- és közepes vállalkozások továbbfejlesztését is prioritásként kezelik. Hangsúlyozta, jelenleg Európa veszít a versenyképességéből elhúzott mellettünk Ázsia. Ma nem a számháborúk korszakát éljük, a biztonság a fontos. És azzal zárta beszédét, hogy aki szereti a munkáját, annak soha az életében egyetlen egy percet sem kell dolgoznia.

Vonzó lett az agrárképzés

2023-ban Magyarországon 23 ezren tanultak valamilyen agrárszakmát, mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az elmúlt 3 évben az agrárképzésben tanulók száma 10 százalékkal nőtt, a fővárosban pedig tavalyi évhez képest is 16 százalékkal többen jelentkeztek valamilyen agrárképzésre. A kamara elnöke azt mondta, aki szakmát választ az nem sodródik, építi a saját jövőjét az egzisztenciáját, és az országot is.