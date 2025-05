Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint a népszerű nyaralóövezetekben továbbra is emelkedő árakra kell számítaniuk az érdeklődőknek, és érdemes megfontolniuk a még kevésbé felfedezett területeket is.

Ha valaki nyaralót tervez venni Magyarországon, akkor valószínűleg az első gondolata a Balaton, ahol egyre inkább jellemző, hogy túlárazottak az ingatlanok az egyébként sem olcsó piacon. Éppen ezért az érdeklődők már elsősorban a zártkerti vagy külterületi nyaralókat keresik, jellemzően az 50 millió forint alatti árkategóriában.

A tó északi partján széles sávban szóródnak az árak, 600 ezertől akár 1,5 millió forintig is terjedhetnek. Az alku lehetősége azonban nem kizárt: az ingatlan állapotától függően 10-20 százalékos engedmény is elérhető. A kereslet még ilyen árak mellett is élénkült az utóbbi időszakban, bár megfigyelhető, hogy a vevők ma már inkább a Balatontól távolabb eső pincenyaralókat keresik leginkább

– emelte ki Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont stratégiai partnere.

Az érdeklődők legnagyobb része magyar magánszemély, illetve külföldön dolgozó magyarok is megjelennek a piacon. A befektetők inkább a tótól távolabb eső ingatlanokat keresik. Tóth Tibor kiemelte, hogy a Káli-medence, illetve a Szent György-hegy, valamint Lesence környékén élénkült leginkább a kereslet az elmúlt hónapokban, de kihívást jelent jó ár-érték arányú nyaralót találni.

Velencei-tó: egyre több az állandó lakó

A Balaton mellett az utóbbi évtizedekben a Velencei-tó volt a másik klasszikus nyaralóövezet, amit a főváros közelsége még vonzóbbá tett. Az M7-es autópályán ma már bő fél óra alatt elérhetők a vízparti települések, részben emiatt egyre több az állandó lakó, ma már szinte Budapest agglomerációjaként működik a környék.

A használt ingatlanok négyzetméterára 650 ezer forinttól indul, de vannak új lakások is a Velencei-tó körül, melyeknél az 1,1-1,3 millió forintos ár sem ritka. A tó népszerűsége töretlen, és ma már lényegesen kevesebb az eladó ingatlan, mint akár fél évvel ezelőtt

– emelte ki Lepsényi Kornél, az OTP Ingatlanpont gárdonyi stratégiai partnere.

Az elmúlt években egyre több állandó lakó jelent meg a Velencei-tó körül, akik a korábban nyaralónak használt ingatlanokat „téliesítik”, így az ingatlant egész évben használhatják. A befektetők pedig leginkább hosszú távú kiadásra vagy apartmanként használható ingatlanokat keresnek a környéken, ők az összes vevő mindössze 10-20 százalékát teszik ki, miközben a külföldi vevők jelenléte minimális.

A Tisza-tó még megfizethető

A Balatonhoz és a Velencei-tóhoz képest jóval megfizethetőbb kategóriába tartozik a Tisza-tó, ahol Tiszafüreden például jellemzően 220-450 ezer forint közötti négyzetméteráron lehet ma vásárolni. Abádszalókon és Poroszlón is hasonló árakkal találkozhatnak jelenleg az érdeklődők – mondta el Kiss György Csaba, az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója.

A Tisza-tavi ingatlanok utáni érdeklődés hullámzó, de továbbra is népszerű hely a szakember tapasztalata szerint, az ingatlankereslet tekintetében vannak aktívabb és csendesebb időszakok, de ez nem évszakfüggő. A tó sajátossága, hogy jellemzően lakóházak vannak a piacon, nem kifejezetten nyaralók, az érdeklődők is ezeket keresik. Éppen ezért nem is feltétlenül nyaralónak vásárolják meg ezeket, hanem állandó lakásként is.

A legnépszerűbb célpontok Tiszafüred és Poroszló, majd Abádszalók, Sarud, de Tiszanána, valamint Kisköre is keresettek. A piacon elsősorban a magánszemélyek jelennek meg vevőként, de vannak befektetési céllal vásárlók, illetve külföldiek is, utóbbiak nem feltétlenül csak Nyugat-Európából, gyakran például Romániából vagy Ukrajnából érdeklődnek. Jelenleg Tiszaszőlősön vagy Tiszaderzsen lehet még jó áron vásárolni, ezek a feltörekvő települések.