Az IWG, mint a hibrid munkamegoldások piacának szolgáltatója több mint 1000 hibrid munkavállaló körében végzett felmérést, amely szerint a gyaloglás (88 százalék), a kerékpározás (34 százalék) és a futás (28 százalék) a leggyakoribb aktív módja a napi munkába járásnak. A munkahelyükre bejáró munkavállalók évente átlagosan 324 km-t tesznek meg gyalog, 366 km-t futva, és 418 km-t kerékpárral.

A hibrid munkamodell népszerűsége – a rugalmas és az otthonokhoz közeli irodák megnyitása – központi szerepet játszik ebben a változásban. Ezeknek a munkavállalóknak közel kétharmada (62 százalék) ma már többnyire vagy teljesen a személyautó és a tömegközlekedés helyett inkább gyalog vagy kerékpárral igyekszik munkába járni – de csak akkor választják ezt, ha az iroda nincs túl messze a lakóhelyüktől. Ez közel 38 százalékos növekedést jelent a távolabbi irodákba ingázókhoz képest.

A kutatásból az is kiderül, hogy leginkább az idősebb munkavállalók választják az aktív munkába járást, az 55 és 64 év közöttiek 109 százalékos növekedésről számoltak be. A válaszadók kétharmada (67 százalék) azt mondta, hogy nagyobb valószínűséggel cseréli le autóját vagy a tömegközlekedést abban az esetben, ha közeli munkahelyre kell bejutnia.

Az idősebb generáció legnépszerűbb mozgásformája a gyaloglás: az 55-64 éves munkavállalók évente 259 km-t tesznek meg gyalogosan az aktív ingázás révén. A megkérdezettek több mint háromnegyedének (79 százalék) ezáltal javult az egészségi állapota.

Növeli a mentális egészséget és a termelékenységet

Az aktív munkába járás nemcsak fizikai, hanem mentális előnyökkel is jár. Az aktívan közlekedők több mint négyötöde (82 százalék) nyilatkozta, hogy ez pozitív hatással volt a mentális egészségére. Ezen túlmenően az aktív ingázás termelékenységi előnyöket is hordoz: a válaszadók 60 százaléka számolt be arról, hogy a fizikai aktivitás javította a munkavégzésük hatékonyságát.

Az ilyen tevékenységek hozzájárulhatnak a jobb fókuszálási képességhez, a stressz csökkentéséhez, valamint az energiaszint növeléséhez, amely mind a munkahelyi teljesítmény növekedését eredményezheti. A munkavállalók háromnegyede (75 százalék) tapasztalta a kiégési tünetek drámai csökkenését, miután áttért a hibrid modellre.

A munka és a magánélet egyensúlyának javulása azt eredményezte, hogy a hibrid modellben dolgozók 85 százaléka elégedettebb a munkájával, 75 százalékuk pedig nagyobb motivációról számolt be.

Növekvő igény a lakóhelyhez közeli munkaterületek iránt. Tekintettel az aktív ingázás egyértelmű egészségügyi előnyeire, nem meglepő, hogy a munkavállalók közel háromötöde (59 százalék) szeretné, ha a munkáltatója az otthonához közeli munkahelyet biztosítana számára. Háromnegyedük (75 százalék) nagyobb valószínűséggel jár be gyalog, biciklivel, vagy akár futva a munkahelyére, ha a közelbe kell mennie.

A kutatás azt mutatja, hogy a hibrid munkavégzés mindenki számára előnyös. A vállalatvezetők jelentős termelékenységi és pénzügyi nyereséget realizálhatnak, a munkavállalóknak pedig nagyobb a munkahelyi elégedettségük, valamint ideálisabb egyensúlyt érnek el a munka és a magánélet között.