A „MIPIM 2025” rendezvényen bemutatott „Reduce carbon in the real world: Occupancy setbacks deliver big impact for commercial offices” című Fehér Könyvben megjelent tanulmányból kiderült, hogy a foglaltság-alapú vezérlés lehetővé tette, hogy a tárgyaló a munkaidő 76 százalékában nyugalmi állapotban maradjon – alacsonyabb hőmérsékleti beállítással, minimalizált HVAC- (fűtés, szellőztetés és klíma), valamint világítás és konnektorhasználattal –, ami jelentősen csökkentette az energiafogyasztást.

A magas és alacsony szintű kihasználtságú munkanapokat összehasonlítva egy 4 hetes időszak alatt megfigyelhető volt, hogy az alacsonyabb kihasználtságú napokon átlagosan 22 százalékkal csökkent a tárgyalók működéséhez szükséges energiaigény és szén-dioxid-kibocsátás, ami a szellőzést biztosító ventilátorok, a világítás és a konnektorok használatával függ össze.

A tárgyalók foglaltság-alapú vezérlését lehetővé tevő fejlett érzékelő-technológia bevezetésének költsége a tanulmány konzervatív becslése szerint két év alatt megtérül.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a foglaltság-alapú vezérlés során a tárgyalók CO2-szintje, a relatív páratartalom és az illékony szerves vegyületek (VOC) aránya az iparág által ajánlott egészséges tartományokon belül maradtak, támogatva a helyiséget használók egészségét.

A vizsgálatot 2024 január-február folyamán végezték el egy 9 emeletes, 18 500 négyzetméteres, londoni intelligens irodaházban, a 150 Holbornban. A létesítmény ideális volt az energiatakarékossági intézkedések hatásának valós környezetben történő felméréséhez.

Ez a lenyűgöző tanulmány bemutatja, hogy a helyiségek beállításainak egyszerű, intelligens finomhangolása mérhető hatást gyakorolhat az energiahatékonyságra és a szén-dioxid-kibocsátásra anélkül, hogy a kényelem vagy a levegőminőség romlana. A tanulmányban szereplő megtakarítások nem hipotetikusak – egy teljes mértékben üzemelő irodaház valós adatain alapulnak

– mondta el Jean-Marc Zola, a Schneider Electric épületekért felelős szegmensének elnöke.

A tanulmányban elemezték, hogy a valós idejű foglaltságérzékelés hogyan optimalizálhatja a helyiségek légkondicionálását, csökkentve a szükségtelen energiafogyasztást, miközben fenntartja a beltéri levegő minőségét és az ott dolgozók kényelmét. A kutatócsoport szándékosan a tárgyalókra összpontosított, mivel ilyen jellegű helyiségek az összes irodai környezetben megtalálhatók, ezáltal biztosítható volt, hogy az eredmények széleskörűen alkalmazhatóak az irodaházakra.