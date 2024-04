Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A home office, vagyis az otthoni munkavégzés egyre népszerűbbé vált világszerte. A Covid-19 hatására az irodai dolgozók zöme legalább egy időre kénytelen volt távmunkában tevékenykedni, ez a szokás pedig sok helyen beépült a szervezetek működési rendjébe is.

A koronavírus-járvány előtt a home office vagy távmunka nem volt túl elterjedt a legtöbb szektorban. Heti 1-2 munkanap is extra juttatásnak számított 2020 előtt, azóta azonban teljesen átalakult a munkaerőpiac.

Új dolgozók csábításának és a munkaerő megtartásának eszköze lett a home office. Munkaerőpiaci szakértők szerint a hibrid munkavégzés lehet a szellemi munka jövő, ezzel ugyanis mindkét forma hátrányait mérsékelni tudják a vállalatok – hangzott el Az Év Irodája konferencián.

Nem állunk jól

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2019-ben a munkavállalók körülbelül 2 százaléka dolgozott otthonról, 2020-ra ez a szám megnégyszereződött, de még így is csak 8-9 százalékon állt.

Ahogy arról mi is írtunk, a pandémia alatt még nem is álltunk olyan rosszul az otthoni munkavégzés arányában, 2022-re azonban 10,6 százalékra csökkent a rendszeresen otthonról is (!) dolgozók aránya. Ebben az uniós rangsorban ismét sereghajtó lett Magyarország: 23. helyen vagyunk, az EU-s átlag 24,1 százalék.

Másra kell az iroda

Az irodák kihasználtságát és a velük szemben támasztott követelményeket is nagyban meghatározza az, hogy milyen gyakran járnak be a dolgozók az irodába. Gondoljunk csak arra, ha egyszerre csak a dolgozók 50 százaléka van jelen személyesen, akkor fele akkora iroda is elegendő, hiszen az alkalmazottak megoszthatják egymás között a munkaállomásokat.

Az első irodák már a 18. században megjelentek Londonban, akkor azonban még egész más volt a szerepük, hiszen a személyes jelenlét akkor még alap kritérium volt – emlékeztetett Hana Gray, a The Office Management Group alapítója Az Év Iroda eseményen.

Kiemelte: a koronavírus mellett a technológia is nagy szerepet játszott az irodapiac felgyorsuló átalakulásában.

„Az irodának egy úticélnak kell lennie, nem egy helynek. Ennek megfelelően az épületek nem készülhetnek úgy, mint a hotelek vagy a lakóházak, mert teljesen más a funkciójuk” – húzta alá Hana Gray.

Flexibilitás, asztalmegosztás, „open office” jellegű irodaterek – ezek a tényezők értékelődtek fel az irodatervezésben az utóbbi néhány évben. Emellett a visszacsatolás is fontos, a cégeknek feladata, hogy tegyenek a dolgozók jóllétéért, sőt ezt a távmunkában dolgozóknál is ellenőrizni kell.

A The Office Management Group alapítója kiemelte: még a helyes székhasználatról is edukálni kell a munkavállalókat.

Az otthoni munkavégzés veszélyeire felhívva a figyelmet elmondta: még nagyobb figyelmet kellene fordítania azokra, akik nemcsak 100 százalékban otthonról dolgoznak, hanem még egyedül is élnek.

„A cégeknek és dolgozóknak az ingyen kávé és ebéd mögé kell nézniük” – húzta alá.

Mi a legfontosabb egy jó irodában?

Roman Karpenko, a Steelcase regionális értékesítési vezetője szerint „a hely alakítja a viselkedést, az idő múlásával pedig a viselkedés kultúrává alakul”.

Kutatásuk eredményeit ismertetve elmondta: a válaszadók 81 százaléka számára a dolgozók jólléte a legfontosabb, 78 százalékuknak a fenntarthatóság is szempont, háromnegyedük pedig úgy véli, az irodai munka során fontos megfelelni a sokszínűség, méltányosság és befogadás szabályainak is.

A döbbenetes tempóban fejlődő technológia támogatja a munkát és a céges működést, de nem helyettesítheti a személyes kapcsolatokat. Mindennél fontosabbá válik a dolgozói élmény, amely párosul a jólléttel, a kényelemmel és a közösségi helyszínekkel – hangsúlyozták az esemény előadói.

Fodor Dániel, Az Év Irodája társtulajdonosa és főszervezője Kép: Az Év Irodája

„Örömmel láthatjuk, hogy a gazdasági nehézségek ellenére az irodapiac folyamatosan megújul, kiváló teljesítményekkel gazdagítja a magyar ingatlanszektort. Büszkék vagyunk arra, hogy a verseny tizennégy éve felvonultatja a hazai munkakultúra és irodapiac legjobbjait, nem véletlenül ezek a munkahelyek sok vállalat számára inspirációt jelenthetnek és új ötleteket adhatnak” – mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája társtulajdonosa és főszervezője.

Megvannak a legjobb irodák

A megmérettetésre összesen 185 pályázat érkezett, vagyis a gazdasági válság ellenére is hatalmas számban jelentkeztek. A szakmai zsűri 13 kategóriában hirdette ki a győzteseket az irodák, az irodaházak, a közösségi terek és a belsőépítész vállalatok közül.

Az idei évben az alábbi díjakat osztották ki a Várkert Bazárban megrendezett eseményen:

Az Év Irodája: McKinsey & Company, ahol elegáns környezetben az ergonómia és a fenntarthatóság mellett a dolgozók jóllétét még magasabb szintre emelték.

Az Év Kisvállalati Irodája: BlanCargo Hungary, akik prémiumkategóriás munkakörülményeket biztosítanak egy inspiráló miliőben, ahol minden részletben az igényesség és a dolgozók megbecsülése érvényesül.

Az Év Középvállalati Irodája: Colonnade, hibrid munkamódszerekre optimalizálva az otthonosságot előtérbe helyező irodát hoztak létre, ahol a színek és anyagok összhangja, valamint a térstruktúra kiemelt szerepet kapott.

Az Év Nagyvállalati Irodája: Kostal, ahol az irodatervezés a rugalmasságra épül, miközben tükrözi a vállalat értékeit és elkötelezettségét a fenntartható jövő iránt.

Az Év Környezettudatos Irodája: TRUMPF Hungary, ahol a tér kialakítása a customer journey elvére épül, kiemelve az izgalmas térstruktúrát, miközben a napelemek az energiaigények 50 százalékát szolgálják ki.

Az Év Közönségkedvenc Irodája: Heavy Tools, ahol az építész és a megbízó összhangja, a tervezés átgondoltsága, illetve az építtető racionális nagyvonalúsága együttesen vezetett a sikerhez.

Az Év Irodája győztesei Kép: Az Év Irodája