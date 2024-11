Jubilál a magyar irodapiac, hiszen a szektort bemutató kultikus rendezvénysorozatot, Az Év Irodája versenyt 2024 őszén a megújuló szakmai zsűri támogatásával már tizenötödik alkalommal hirdették meg, ahol az év legjobb irodáit, közösségi tereit, irodaházait, kereskedelmi és lakóingatlan fejlesztéseit, projektjeit, illetve a legjobban teljesítő ingatlanpiaci vállalatokat és személyiségeket keresik. Az idei év újdonsága, hogy a verseny nemzetközi kategóriával, az Office of the Year-rel is bővül, vagyis a szervezők kilépnek a nemzetközi porondra is.

Bár a fejlesztések volumene csökkent az elmúlt évtized fejlesztési bummjához képest, most is számos ikonikus ingatlanegyüttes épül vagy nyílt meg, ahol globálisan is jelentős vállalatok alakítják ki új hazai központjukat, vagy formálják át a tereket a munkavállalók legújabb igényeinek megfelelően. Az irodapiacot mindig is a trendek irányították, amelyek sok esetben a nagy technológiai óriások világából érkeztek hozzánk, elég csak a Google-t vagy éppen a Facebookot megemlíteni.

Az elmúlt évtizedben nagy nemzetközi vállalatok és szolgáltató központok alakítottak ki Budapesten fejlesztő központokat, regionális székhelyeket, ugyanakkor jelentős magyar vállalatok is új székhelyeket rendeztek be. Elég csak az idei évből a Richter vagy éppen az E.ON új székházára gondolnunk, amelyek a legmodernebb megoldásokat alkalmazzák világszínvonalon. Ráadásul a főváros mellett a nagy egyetemi városaink is egyre sokszínűbb irodaélettel gazdagodnak, itt érdemes megemlíteni a teljesség igénye nélkül Szegedet vagy éppen Debrecent.

Jóllét és közösség

Már jó pár éve a dolgozói jóllét és a közösségi szemlélet uralkodik, amelyet az elmúlt időszakban a fenntarthatóság, a világszínvonalú technológia és az új energetikai megoldások egészítenek ki. Nem véletlenül tovább erősödnek az energiahatékony, zöld és a bérlői, fogyasztói élményre fókuszáló fejlesztések, ahol a digitális okos megoldások a professzionális épületüzemeltetési rendszerekkel együtt még magasabb szintű szolgáltatásokat kínálnak.

A szervezők a pályázatokat 2024. november 30-áig várják, amely idén nagyon izgalmasan alakul, hiszen az eddig regisztrált indulók különösen magasra tették a lécet. Íme az első 35 pályázó ízelítőül: Liget Center, Tribe Airport Bp, WING, ibis&TRibe Stadium hotel, Metrodom, CBRE, FLOWSERVE, Minus Plus, Market Asset Management, Bem Center, Kimpton BEM Budapest, CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt., DENTONS, Capstone, Budawest Irodaház lobby, Rossmann HQ, McDonald's HQ iroda, Magyar Doka Zsalutechnika, Mastercard Budapest Office, KOHÓ®, Component Iroda, Profirent, Artificial Group és Optinvest, PREFA Hungária, HelloParks, Shapr3D, E.ON Hungária Csoport.

Visszatérve Az Év Irodája versenyre, amelyre még lehet nevezni, az Office of the Year kategóriában a szervezők Magyarországon kívül bármely európai országban átadott vagy felújított irodák pályázatait is várják. A külföldi kiváló példák integrálása a versenybe lehetőséget ad arra, hogy a magyar ingatlanpiacot nemzetközi kontextusba helyezzük, továbbá jól mutatja, hogy a hazai irodaszektor mindig is szorosan követve a nemzetközi változásokat ezt a magas minőséget képviselte.

Idén már tizenötödik éve mutatjuk be ország-világ előtt a legújabb irodákat, közösségi tereket, kereskedelmi ingatlanokat és projekteket, szakmai vállalatokat és személyiségeket. Ráadásul idén nemzetközi kategóriával, az Office of the Year-rel bővül a megmérettetés, így kilépve az országhatárokon, új dimenziókat célozhatunk meg. A csapatunk a jeles évfordulóra való tekintettel, amely idén csatlakozott az Indamediához, még nagyobb lelkesedéssel, szakmai elkötelezettséggel szervezi meg idén a versenyt, és izgatottan várjuk a további pályázatokat

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezetője.

A már beérkező pályázatokból is kirajzolódnak az aktuális trendek, amelyek legfontosabb kulcsszava az átalakulás. Vagyis tovább tart a metamorfózis, a pandémia idején unalomig ismételt home office kiegészül a benti munkavégzéssel. Bár már a hibrid munkamodell kifejezést ezerszer hallottuk, a folyamat évekig tartott és tart ma is. A kezdeti évek nehézségei után ez a munkamódszer fokozatosan beépül a vállalati kultúrába, lassan meghatározza a bérlő cégek működését az irodaházakban.