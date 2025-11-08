Bejutott a Gelato Festival World Masters döntőjébe Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida Fagyizó cukrásza. A „fagyi-vb”-nek is nevezett rangos versenyt 2026-ban rendezik meg – írta a soline.hu.

Ez egy hatalmas verseny, komoly felkészülést és gyakorlást kíván, amint kiderül a döntő időpontja, azonnal elkezdjük a felkészülést – mondta a cukrász, akinek fagylaltja sütőtökös–pumpkin spice ízvilágú volt, amit a zsűri különösen nagy érdeklődéssel fogadott.

Abban bíztam, hogy a sütőtök különlegessége segít. Kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal, ráadásul ősszel van a szezonja.

A Torta della nonna névre keresztelt avolai mandulával és zselici hársmézzel készült sütőtökös fagyi mellett az ország is kapott egy külön dicséretet.

Szakmailag óriási presztízs a továbbjutás – tette hozzá Somodi János, aki másfél hét múlva Bolognába utazik, hogy részt vegyen egy fagylaltkészítő tanfolyamon, mert véleménye szerint folyamatosan fejleszteni kell magát.