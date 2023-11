A TikTok egy széles körben elérhető videómegosztó közösségi hálózati szolgáltatás, melynek Magyarországon is jelentős számú felhasználója van, gyermekeket is beleértve. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2020-ban azért indított vizsgálatot az Egyesült Államokban bejegyzett, kínai tulajdonú szolgáltatóval szemben, mert azt valószínűsítette, hogy a globális vállalkozás nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható szakmai gondossággal tájékoztatja a fogyasztókat az online platform működésére vonatkozó lényeges információkról – így például a szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok köréről és azok felhasználásáról.

Letérdelt a TikTok

A GVH eljárása kötelezettségvállalással zárult, amelyre – anélkül, hogy a versenyhatóság jogsértést vagy annak hiányát állapítaná meg – a hazai szolgáltatásban érintett vállalkozás, a TikTok Technology Ltd. önkéntes vállalásai alapján nyílik lehetőség. A hivatal versenytanácsa által elfogadott kötelezettségvállalás révén olyan intézkedésekre kerül sor, amelyek még a folyamatosan változó kommunikációs tartalom, szerződéses feltételek, működési jellemzők és jogszabályi környezet esetén is közvetlenebbül biztosítják, hogy a TikTok kommunikációja javuljon, illetve a TikTok jellemzőit a magyar fogyasztók valóban megismerjék, és így tudatosabb fogyasztói döntéseket hozzanak a szolgáltatással kapcsolatban.

A TikTok által tett vállalás alapvető elemei:

információs célú adatközpont létrehozása;

a szolgáltatás legfontosabb jellemzőiről TikTok-videók beiktatása, vagyis az adatkezelési kérdéseknek és a további jellemzőknek kontextus barát megjelenítése;

alapbeállítások a 18 év alatti felhasználók esetén (pl. napi képernyő idő beállítás automatikusan); szülői felügyelet és egyéb a gyermekeket védő beállítások népszerűsítése;

20 százalékos reklámkorlát önkéntes alkalmazása;

közvetlen hatósági visszajelzésekre alkalmas és egyéb gyermekvédelmi fórumok erősítése.

Globális utórezgésre várva

A magyar versenyhivatalnál most zárult ügynek a szervezet várakozásai szerint egyértelműen globális kihatása is lesz, melyet világszerte érzékelnek majd a felhasználók. Különösen igaz ez a GVH eljárásának eredményeként tett vállalás első fontos pontjára, melynek értelmében a TikTok világszerte létrehoz egy központosított online adatvédelmi központot. A megoldás szolgáltatásai és tartalma magyar nyelven is elérhetőek lesznek. Az online platformot működtető cég továbbá kerekasztal-beszélgetéseket szervez magyarországi civil szervezetek és egyéni szakértők számára a TikTok tevékenységének bemutatása céljából, illetve a kiskorúak biztonságával kapcsolatos helyi aggályok megismerése érdekében.

A pontos és időszerű végrehajtást a GVH utóvizsgálatban, szigorú eljárási keretek között ellenőrzi majd, illetve a kötelezettségvállalás nem mentesíti a TikTokot egyéb jogszabályoknak való megfelelés alól.

A hatóság az utóbbi években eleve nagy figyelmet fordít családok, gyermekek, betegek és idősek védelmére, ennek megfelelően a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt már versenykorrekciós kötelezettségeket, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. Emellett a versenyhivatal jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, illetve néhány hónapja eljárást indított a Microsofttal szemben, amiért valószínűleg nem tájékoztatja megfelelően a felhasználókat a mesterséges intelligencián alapuló chatfunkcióval kiegészített keresőjének egyes tulajdonságairól.