Többen megsérültek és lakóépületek tucatjai semmisültek meg az Egyesült Államok középső részén tomboló tornádókban – derült ki a helyi idő szerint szombat reggeli összegzésekből.

Pénteken csaknem 60 helyen alakult ki forgószél, a legsúlyosabbak a Nebraska állambeli Omaha közelében, és az iowai Minden városában.

Az amerikai meteorológiai szolgálat előzetesen mintegy 100 tornádóriasztást adott ki, ez volt idén a legviharosabb nap.

Omaha közelében egy tornádó részben összedöntött egy üzemépületet, amelyben 70 dolgozó rekedt. A mentőegységek mindenkit kimentettek, és a jelentések szerint néhány embert kellett ellátni kisebb sérülésekkel. A térségben összességében mintegy 12 ember kellett kórházban ellátni a viharok miatt szerzett sérülésekkel – idézi a hatóságokat az MTI.

A few more photos of the violent, long-track #tornado as it passed west of Harlan, IA Friday #iawx #wxtwitter pic.twitter.com/m1BXhsFnUL