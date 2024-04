A testünk egészséges működéséhez nélkülözhetetlen az előírt mennyiségű folyadékbevitel, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint napi 2,5 liter férfiak és 2 liter nők esetében. Ezt persze befolyásolhatja az éghajlat, a külső hőmérséklet, a páratartalom, a fizikai aktivitás mértéke, az egészségi állapot, az életkor és az ételek sótartalma is – jegyzi meg az Index.

Nagy jelentőséggel bír az fokozatosság, hiszen nem érdemes egyszerre fél liternél több vizet bevinni a szervezetbe, mivel minél gyorsabban iszik valaki, a folyadék annál hamarabb távozik.

A legideálisabb az lenne, ha megszoknánk, hogy óránként iszunk egy pohár vizet

– emelte ki Dobák Zita dietetikus.

Hozzátette, hogy ez hazánkban nem gyakori az előírt átlag, hiszen a 18-34 év közötti férfiak 1,4 a nők pedig 1,3 liter vizet fogyasztanak.

Sajnos ez csak tovább csökken az öregedéssel együtt, ezért 65 év felett már nem ritka, hogy a napi 1 litert se éri el a folyadékbevitel. Ezen könnyen segíthet, ha az étrend levessel vagy magas folyadéktartalmú gyümölcsökkel van kiegészítve.

A szakember figyelmeztet, hogy a dehidráció egyre gyakoribb probléma. Ismertetőjegyei közé tartozik a száj- és bőrszárazság, fejfájás, gyengeség, ingerültség, izomrángás és székrekedés.

Azonban figyelni kell a mértékre is, hiszen a túlzott vízfogyasztás is problémákhoz vezethet, nem mellesleg a cukorbetegség egyik jele is lehet, ha valaki folyamatosan szomjas. Kiemelte még, hogy érdemes figyelni az ízesített vizek és a gyümölcslevek mennyiségére is, mivel magas cukortartalommal rendelkeznek.

Meg kell említeni az alkohol káros hatásait is, hiszen Magyarországon a halálesetek 7 százaléka ennek köszönhető. Ez már meghaladja az uniós átlagot. Csak tovább rontja a helyzetet az a tény is, hogy hazánkban a rossz minőségű borok a legnépszerűbbek.