A levélkézbesítésen keletkező veszteség egy részét más szolgáltatások nyújtásával kell pótolnia a társaságnak ahhoz, hogy teljesítse a másik elvárást, azaz, hogy közép távon minél inkább önfenntartó legyen. Ilyen szolgáltatása a Postának a csomaglogisztika és szállítmányozás, valamint a pénzforgalom, amit versenypiaci körülmények között nyújt, egyrészt a külföldi nemzeti posták futárcégeivel, másrészt a bankokkal, biztosítókkal.

Egyre többen választják az éjjel-nappal elérhető megoldásokat

Ennek a kettősségnek a kihívások mellett megvan az az előnye, hogy a közszolgáltatói feladatok miatt akkora országos hálózata van a Postának, mint senki másnak. Mintegy 2200 postán (melyből 561 postapartner) lehet a postai ügyeket intézni, a csomagok feladásához pedig 0-24 órában rendelkezésre áll jelenleg 550 csomagautomata. Ezt a hálózatot több mint 21 ezer dolgozó működteti – összegezték a Magyar Posta szakemberei az Economx megkeresésre.

Erre az adottságra építve hozta meg a tulajdonos magyar állam azt a döntést a magyar fogyasztók esélyegyenlősége érdekében, hogy

a hazai webshopoknak a Magyar Postát is fel kell tüntetniük, azaz választhatóvá kell tenniük a webes rendelések során.

Azt pedig látni kell, hogy a magyar állampolgárok érdekében a magyar kormány nem kötelezheti a brit állami posta tulajdonában lévő GLS-t, a francia állami posta tulajdonában lévő DPD-t, az osztrák állami posta tulajdonában lévő ExpressOne-t, vagy a német állami posta tulajdonában lévő DHL-t ilyen magyarországi postai szolgáltatások nyújtására.

A kérdéseinkre részletesen azt is kifejtették, hogy kettős helyzetben van a Posta abban a tekintetben is, hogy az emberek jelentős része még mindig postán, személyesen szereti intézni a postai ügyeit, a csekkjei befizetését, sőt, a nyugdíjak 30 százalékát is még készpénzben veszik fel. Számukra fontos, hogy legyen posta, ahová betérhetnek akkor is, ha a Posta számára ezeknek a kis hivataloknak a fenntartása veszteséges.

Ugyanakkor egyre többen választják az éjjel-nappal elérhető megoldásokat, mint amilyen a csomagautomata használata, vagy az online csekkbefizetés. Ezekre az igényekre is megoldást kínál a Posta. A társaság saját fejlesztésű iCsekk applikációjának már 850 ezer felhasználója van, és 2023-ban már több mint 14 millió csekket fizettek be több mint 155 milliárd forint értékben ezen keresztül az ügyfelek.

A postai országos jelenlét költséghatékony megteremtésére indította el tavaly februárban a társaság az új típusú postapartneri programját, amelyben önkormányzatoknak vagy vállalkozásoknak a kezébe adta a szolgáltatás üzemeltetését, ott, ahol erre nyitottság van. Jelenleg már több mint 560 postapartnernél intézhetők postai ügyek.

Mindezt azért, hogy a Posta a jövőben is rendelkezésre álljon az ügyfeleknek. Ugyanezért tervezi a vállalat a nemzetközi piacra lépést is, a szintén tavaly indított fulfillment szolgáltatásával a SMART by MPL-lel, amivel a hazai kis- és középvállalkozások számára is megteremti a lehetőséget a külföldi terjeszkedésre. Mindezen körülmények között a társaság 2023-as éves árbevétele 246 milliárd forint, amely nagyjából 7 százalékos növekedés az előző évhez képest. És itt érdemes pontokban szedve felidézni a Magyar Posta tevékenységét:

445 millió darab levelet kezelt,

több mint 29 millió darab csomagot kézbesített,

138,6 millió darab csekk befizetését tette lehetővé, közel 1 800 milliárd forint értékben,

1,8 millió állampapír tranzakciót bonyolított le, amellyel a Posta által kezelt állampapír állomány az év végére elérte az 1 166 milliárd forintot, így a teljes lakossági állampapír állományból a Postán vásárolt állomány eléri a 12 százalékot,

10,7 millió nyugdíj utalványt és 8,9 millió egyéb kifizetési utalvány kézbesített 2230 milliárd forint értékben.

Na de mi a jövő a szektorban?

A vállalat szakértői szerint a digitalizáció elterjedésével már alap, hogy a szolgáltatások éjjel-nappal hozzáférhetők legyenek, ahol ennek realitása van. Ugyanakkor a postások továbbra is a társadalom jelentős megbecsülését élvezik, „kollegáink szakértelmére most is sokan számítanak a postákon és a kézbesítés során is – vidéken és a fővárosban egyaránt”.

A vállalat ezért a digitális érettség minden fokán lévő ügyfélkör számára egyaránt kínál megoldást: a postai készpénzes és bankkártyás csekkbefizetéstől kezdve, a papír alapú csekkek távoli, elektronikus fizetését lehetővé tevő iCsekk mobilappon keresztül, egészen a Díjnet – mint postai leányvállalat – e-számlabemutatási és -fizetési megoldásáig. A digitális megoldások és csatornák részaránya fokozatosan növekszik: 2023-ban már 10 százaléknál magasabb a mobilappos arány (ugyanez az arány egy éve 8 százalék, öt éve 1 százalék volt). Jelenleg a postai iCsekk a legnépszerűbb mobilappos befizetési csatorna, ezen keresztül zajlik a legtöbb mobilappos tranzakció.

Egyre nagyobb az igény a postai szolgáltatások éjjel-nappali elérésére – nem csak a csomagfeladás és átvétel esetében. A Posta április elején nyitotta meg első 0-24 órás ügyfélterét Nyíregyházán, ahol a csomagfeladás mellett levélküldésre, postafiók használatra, bankautomatán keresztüli készpénzfelvételre és egy, a Belügyminisztérium által üzemeltetett automatán keresztül erkölcsi bizonyítvány igénylésre, vezetői engedély pótlásra, személyazonosító igazolvány és lakcím bejelentésre, valamint további hivatalos okmány- és járműügyek intézésére is lehetőség nyílik – hasonlóan a francia, osztrák, szlovén, svájci és szingapúri posta által már bevezetett automatizált szolgáltatásokhoz.

A postákon egyre hangsúlyosabb az úgynevezett közvetített pénzügyi termékek értékesítése is: a kizárólagosan postai forgalmazású nyomdai állampapír mellett egyre többen vásárolnak lakossági állampapírt is.

A Posta több mint 280 ezer ügyfél állampapír megtakarítását és mintegy 95 ezer értékpapírszámlát kezel, emellett tavaly 6500 bankszámlát is nyitottak az ügyfelek. 1674 postán szerencsejáték-termékeket is értékesít a Posta.

Ezeknek a termékeknek az értékesítéséhez kulcsfontosságú a postai értékesítők szakértelme és ügyfélismerete.

Azonban ugyanennyire nélkülözhetetlenek a kézbesítők, akiknek a helyismerete összességében mintegy 4,5 millió címhelyre terjed ki, és akik még mindig mintegy 850 ezer nyugdíjasnak személyesen készpénzben viszik ki a nyugdíjat minden hónapban. És ugyancsak nélkülözhetetlenek azoknak a dolgozónak az ezrei, akik az évi 28-30 millió darab csomagot kezelik, szortírozzák és kézbesítik. Tehát a Posta a fejlesztések mellett is, a profiljából fakadóan továbbra is jelentős humánerőforrást igényel.

Hogyan reagált az új kihívásokra a vállalat?

A postai feladatok minőségi ellátása érdekében országszerte 17 csomagfeldolgozó üzemet modernizált 2023-ra a vállalat, közülük 14-be automatizált szállítópályát telepített, ahol óránként akár 3000 csomag feldolgozása, szortírozása is megoldható. A lakosság éjjel-nappali kiszolgálása érdekében további 12 helyszínen tervez a vállalat 0-24-es ügyfélteret nyitni. Budapesten Budapest 3, Budapest 10, Budapest-Csepel 1, Budapest 117 és Budapest-Rákospalota 1 postákon, valamint Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen, Debrecenben, Kecskeméten és Miskolcon a központi főpostákon.

Idén újabb 150 automata telepítésével 700-ra bővíti a vállalat a csomagautomata hálózatát, a közeljövőben pedig 1000-re nő majd ezek száma.

A Szerencsejáték Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködés alapján 20 Posta Lottózó kialakítását is tervezik 2025 év végéig – az első Nyíregyházán már meg is nyitott. Az MBH Bankkal való együttműködés megújítása keretében folytatja a Posta a banki termékportfólió bővítését: a postai hálózatban is elérhetővé vált a személyi kölcsön (2023-ban az éves kölcsön folyósítás közel 400 millió forint volt).

A nyíregyházi Posta Lottózó az átadás napján, április 10-én. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Posta Zrt. húsz új Posta Lottózót nyit országszerte Kép: MTI, Balázs Attila

Folytatódik a Posta és a Magyar Posta Biztosító Zrt., illetve a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. együttműködése, megújultak az elérhető biztosítások, továbbá szintet lépett a lakásbiztosítások értékesítése, amelyben már 1 milliárd forint feletti forgalmi eredményt ért el a Posta.

2023 év végén indult el a Fóti Logisztikai Központban kialakított SMART by MPL robotizált fulfillment szolgáltatás, amely a rendelés összekészítése, a csomagolás és a visszáru kezelése mellett a kiszervezett raktározást is tartalmazza. A beruházás során létrejött egy 800 négyzetméteres automatizált tároló, és egy ehhez kapcsolódó 1200 négyzetméteres külső tárolórész, a robotok a nap 24 órájában, 3000 automatizált ládahely és a 240 raklaphely között teljesítenek szolgálatot, amelyek együttesen 240 tonna terméket képesek befogadni. 2025 végére a tervek szerint megépül az új központi, országos hatáskörrel bíró csomagfeldolgozó logisztikai központ (HUB) is, amelyben óránként nagyjából 30 ezer darab csomagküldemény feldolgozása válik lehetővé, köszönhetően az automatizált válogató, feldolgozó gépsoroknak.

Érdemes arra is kitérni, hogy mivel ugyanaz az infrastruktúra látja el a klasszikus postai szolgáltatások (levél, csomag) kiszolgálását, ezért egy-egy termékkör veszteségességéről nehéz önmagában képet adni. Viszont megfogható az a kérdés, hogy egy-egy posta veszteséges-e vagy sem. Ennek a logikának a mentén racionalizálja a Posta azokat a szolgáltatási pontokat, amelyek veszteségesek.

Ebben a hálózatban 2023-ban mintegy 445 millió darab levelet kezelt a Magyar Posta. A levélkézbesítésből származó forgalmunk – a digitalizáció térhódításával – értelemszerűen csökken. A kieső bevételt kompenzálni kell annak érdekében, hogy a Posta minél inkább önfenntartó módon működjön, ahogyan azt a tulajdonos, a Nemzetgazdasági Minisztérium is megfogalmazta elvárásként. Ezért a hálózat racionalizálására égető szükség volt, mert bár az emberek jelentős része még mindig postán, személyesen szereti intézni a postai ügyeit, a Postának a legkisebb hivatalok fenntartása veszteséges, és jogszabályi kötelezettsége sincs rá.

A megoldást a Posta az új postapartneri programban látja, vagyis azokon a településeken, ahol nem kötelezi a Postát jogszabály, hogy postafiókot tartson fenn, ráadásul ezek nem is működnek rentábilisan, a tavaly indított postapartneri program keretében a helyi vállalkozások, vagy a helyi önkormányzat nyújthatják a postai szolgáltatásokat a társaság szakmai segítségével. Ez jó a vállalkozásnak is, mert a postai ügyek intézése további ügyfeleket vonzhat be az üzletbe, és jó a Postának is, mert a fix költségek nem a vállalatot terhelik.

A program népszerű, mintegy 1000 igény érkezett már be az 1500 főnél kisebb lélekszámú településekről, és a Magyar Falu Programmal együtt már több mint 560 partnerség működik az országban. Az új postapartneri konstrukcióban a szerződő partnerek 60 százaléka vállalkozó, míg 40 százaléka önkormányzat. A postapartnerek részaránya a 2022. végi 10 százalékról 25 százalékra emelkedett.

Elkezdődött a változás a Posta életében

Az utóbbi évek rengeteg változást hoztak a Posta életébe. Az energiaköltségek emelkedése, valamint a postai dolgozók bérfelzárkóztatása miatt elkerülhetetlenné vált a hálózat optimalizálása, és lépéseket kellett tenni, hogy rentábilisan működhessen a rendszer. Jelenleg mintegy 2200 állandó postai szolgáltatóhely működik az országban, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő méretű hálózat. Az ügyfelek elvárják, hogy legyen posta a közelükben, akkor is, ha oda csak alkalmanként térnek be. Azonban a hálózatfenntartási költségek csökkentése érdekében meg kellett lépni 2022-ben, hogy a veszteséget termelő legkisebb 354 postát bezárja a vállalat.

Kép: MTI, Máthé Zoltán

Ennek ellensúlyozására egyrészt az energiaválság enyhülését követően közel 50 postát újranyitottunk, továbbá az új partneri programunk és a Magyar Falu Program hatására 2023-ban mintegy 400 partnerpostát nyitottunk ki, amivel jelenleg több mint 560 partneri szolgáltatóhellyel rendelkezik a Posta, amit az idén körülbelül 800-ra terveznek növelni. Az automatizált gépsorok és a robotok küldeményfeldolgozásban való alkalmazása, valamint a digitális szolgáltatások miatt az emberi erőforrás átcsoportosítására van szükség. Ezért való igaz, hogy 2022 óta, tehát közel két év alatt 23900-ról 21500-ra csökkent a dolgozók száma. A leépítés túlnyomórészt az irányítást érintette, a kézbesítőket nem.

További leépítést jelenleg nem tervez a vállalat.

A digitális megoldások térnyerése mellett a személyes kiszolgálás továbbra is fontos marad – a Posta alkalmas arra, hogy hazánk legnagyobb retail hálózata legyen. 432 postán banki szolgáltatásokat is igénybe vehetnek ügyfelek, nyithatnak bankszámlát, betétet köthetnek le, teljeskörű bankszámla ügyintézést végezhetnek, míg 264 postán már hitelkártyát is igényelhetnek és akár személyi kölcsönt is vehetnek fel.

Az ügyfelek számára költségmentes nyomdai állampapír például kizárólag a Magyar Posta hálózatában érhető el mintegy 1800 postán, azaz ezeket a papírokat az ügyfelek sem a bankfiókokban, sem a Magyar Államkincstár irodáiban nem tudják megvásárolni. A kijelölt 554 postán díjmentes értékpapír számlanyitásra is lehetőség van, ezáltal vásárolhatók a dematerializált állampapírok is.

A biztosítási termékek közül az életbiztosítások mellett pedig lakásaikat, autójukat, utazásaikat is biztosíthatják az ügyfelek a postán. Amennyiben bekövetkezik az esetleges kár, a teljes postai hálózatban kérhetnek az ügyintézéshez személyes segítséget is a munkatársaiktól.

A Posta és a Szerencsejáték Zrt. között meglévő stratégiai együttműködés alapján szinte valamennyi postán elérhetők a kaparós sorsjegyek. és a posták közel 70 százalékán a társaság teljes termékportfoliója,

így a gépi szerencsejáték szolgáltatások is elérhetők. 124 postán eredményközlő TV-k és/vagy interaktív érintőképernyők segítik a játkosok számára szükséges naprakész információk (fogadási ajánlat) könnyebb elérését. A két vállalat egy új üzlettípus, az úgynevezett „Posta Lottózó”-k megnyitását tűzte ki célul az egykori postaboltok helyén. Az első Posta Lottózót Nyíregyházán, a település legnagyobb postaépületében alakították ki, és a két állami tulajdonú cég terveinek megfelelően az idén további kilenc új értékesítőhely nyílik meg. A jövő év végéig pedig összesen húsz ilyen létesítmény várja azokat a vásárlókat, akik a postai ügyintézéseik alkalmával előszeretettel veszik igénybe a Szerencsejáték Zrt. nyújtotta játéklehetőségeket is, legyen szó lottó- és sorsjegyvásárlásról, vagy sportfogadásról.

Összességében tehát az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések indultak és valósultak meg a Posta szolgáltatásait és infrastruktúráját tekintve.

„E változások mindegyike azt a célt szolgálta, hogy munkatársaink hatékonyabban és modernebb eszközökkel tudják elvégezni a feladataikat annak érdekében, hogy a Posta által nyújtott szolgáltatások színvonala folyamatosan tovább javuljon. Arra törekszünk, hogy ez a fejlődés a Posta folyamatos modernizálásával a következő években is dinamikusan folytatódjon”

– összegezték az Exonomxnak a Magyar Posta szakértői.

Kamucsomagok

Végezetül érdemes felhívni arra a közleményre a figyelmet, amit a napokban tett közzé a vállalat. A Magyar Posta jogszabályi kötelezettsége kizárólag az, hogy a küldeményeket a címzettekhez eljuttassa. Az elmúlt hetekben a sajtóban és a közösségi médiában megjelent hamis állításokra és támadásokra reagálva a Magyar Posta elhatárolódik a „kamu csomagok” néven elhíresült csomagok tartalmával kapcsolatosan a társaságot érő vádaktól.

A Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja.

A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni.

A tapasztalt jelenség elkerülése érdekében a Posta továbbra is azt javasolja a webáruházakból rendelő fogyasztóknak, hogy a rendelés során mindig győződjenek meg arról, hogy megbízható webáruházból rendelnek-e. Olyan csomagért pedig, amit nem rendeltek meg, értelemszerűen ne fizessenek.

A webáruház hitelességének ellenőrzésére érdemes átolvasni az eladó értékelését, az adott webáruház Általános Szerződési Feltételeit, Gyakran Ismételt Kérdéseit, különösen a reklamációra, visszaküldésre vonatkozó fejezeteket. Amennyiben mindezek ellenére valaki „kamu csomagot” kap, a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez szükséges fordulni.