Az Egyesült Arab Emirátusok korábban Kínával sokat dolgozó, de mindenképp a világ elitligájába tartozó MI-cégébe másfél milliárd dollárt fektet be a Microsoft. Az alapító vezérigazgató, Peng Hsziao egy Kínában született, de amerikai egyetemeken végzett, emirátusi befektetőkkel dolgozó üzleti guru.

Januárban egy amerikai kongresszusi bizottság viszont alaposan a körmére nézett a G42-nek: a kínai katonai megrendeléseinek és egyéb, washingtoni szemmel gyanús kapcsolatainak. A vizsgálatot követően ezeknek a leépítéséről kezdett el értekezni Peng Hsziao.

Ez a megállapodás egy újabb epizódja annak az amerikai-kínai küzdelemnek, amely a mesterséges intelligencia területén zajlik már jó pár éve

– mondta az Economxnak Berkes Rudolf, a Political Capital szakértője. Az Egyesült Államok primátusa technológiai értelemben ugyanannyira megkérdőjelezhetetlen, mint a katonai területen. Washington mindent meg is tesz azért, hogy ez az elsőség minél tovább fennálljon.

A gazdasági növekedés felpörgetésében hatalmas szerep fog hárulni a mesterséges intelligenciára. A kínai technológiai cégek részleges állampárti irányítás alatt vannak, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az állami direktíva és nem kevés támogatás hatására ezek a techcégek és egyetemi kutatóközpontok együttműködnek állami fegyverszállító vagy -gyártó cégekkel, illetve a honvédelmi minisztériummal. Ez az együttműködés Washington számára kockázatot jelent, amikor ilyen cégekkel kíván együttműködni bármelyik amerikai óriásvállalat.

A G42 cég az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti bajnoka az AI területén. Korábban már dolgoztak együtt kínai techcégekkel, amelyek nyilván a ezer szállal kötődnek hazájuk kormányzati struktúrájához. Az Egyesült Államok a Microsoft segítségével igyekszik kiszabadítani ezt a céget a pekingi befolyásolástól, és az amerikai cégek felé fordítani.

A G42 technológiai holdingcsoport 2023 júliusában fektetett be egy szuperszámítógépbe, amely a kaliforniai Santa Clarában található meg, és az amerikai székhelyű Cerebras mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat üzemelteti. Itt a világ legnagyobb szuperszámítógép-hálózatát építik meg, amelynek egyértelmű célja a mesterséges intelligencia fejlesztése.

A G42 és a Cerebras közösen készíti el a Condor Galaxy System nevű rendszert. Ez a korábbi megközelítés helyett – hogy van egy központi szuperszámítógép – arra épít, hogy egy olyan rendszert hozzon létre, ami a mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógépeket köt össze. Ennek köszönhetően a Condor Galaxy System együttes feldolgozási kapacitása 36 exaflop lesz, amire még soha nem volt példa. Ez több tucatszorosa lesz a jelenlegi legnagyobb kapacitású számítógépnek.

Az amerikaiak minden kínai techgurut erős fenntartásokkal kezelnek, és ez alól nem lehet kivétel a G42 vezérigazgatója, Peng Hsziao sem.

Persze ez nem ok nélküli, hiszen számos példa volt arra, hogy a kínai titkosszolgálat be tudott szervezni amerikai egyetemeken tanuló hallgatókat, akik azt a feladatot kapják, hogy az ott megismert technológiát ellopják. Ez sokáig így működött, de ma már a kínai szektor körülbelül egy évtizede már a saját lábán is megáll. Ma már nem arra lapoznak, hogy ellopkodják az amerikai technológiát. Ma már inkább egymástól lopkodják el a kínai cégek a megszerzett tudást, és azt fejlesztik tovább.

A kínai technológiai szektor belső viaskodása ebben az értelemben vadnyugati jellegű.

– jegyezte meg Berkes Rudolf. A G42 leválasztása Pekingről a kaliforniai szuperszámítógép megalkotása miatt is elemi érdeke volt Washingtonnak, hiszen az ilyen szintű AI-fejlesztésekhez eszméletlen mennyiségű adat is kell, amelyek között potenciálisan amerikai állampolgárok adatai is ott vannak. Ezektől akarja az amerikai nemzetbiztonság minél messzebb tartani a kínai hírszerzőket.

A G42 viszont továbbra is emírségi cég marad, amelyben most már van egy „amerikai ék” is, de azt fontos hangsúlyozni, hogy ez elsősorban a Microsoft befolyása és nem a szövetségi kormányé. Ez a beruházás önmagának a Microsoftnak is rendkívül kifizetődő, hiszen a G42 kulcsszerepet játszik a közel-keleti régióban az AI-fejlesztésekben. Az áprilisi megállapodás értelmében pedig a saját szoftverét, az Azure-t fogják használni a későbbi fejlesztésekben

Így a Microsoft komoly piaci befolyást szerez abban a régióban, amit korábban elhanyagoltak az amerikai befektetők, és rengeteg információhoz is juthat a gerinchálózatba történő becsatlakozás által. A G42 ugyanis számos adatközpontot is üzemeltet, amely létfontosságú a kisebb startupok számára. Persze eddig sem tétlenkedett a világ legnagyobb szoftvervállalata:

hatalmas invesztíciójuk volt az OpenAI-ba,

az elmúlt fél év folyamán világszerte 13 milliárd dollárnyi befektetést toltak bele az AI-infrastruktúrákba,

végül, de nem utolsósorban ez tökéletesen egybevág az amerikai kormányzat érdekeivel is.

„Az AI-küzdelem alapvetően egy gazdasági verseny, hiszen a látványos növekedéshez ez ma már teljesen nélkülözhetetlen. A lényeg annyi, hogy az Egyesült Államok a következő másfél évtizedben még bőven az élen fog járni ezen a kutatás-fejlesztés és az implementáció területén is. A chipekkel kapcsolatos kereskedelmi korlátozások is mind ezt szolgálják” – foglalta össze a Political Capital külpolitikai elemzője az Economx-nak.

Történelmi megállapodást kötött a Microsoft és a G42

Ez a stratégiai befektetés erősíti az Egyesült Arab Emírségek globális mesterséges intelligencia központként betöltött szerepét, és további lehetőségeket biztosít a partnerek és ügyfelek számára az innováció és a növekedés terén – olvasható a Microsoft közleményében.

A G42 és a Microsoft együttműködik annak érdekében, hogy a biztonságos MI-technológiák és a felhőalapú képességek előnyeit felelősségteljesen megosszák a növekvő gazdaságokkal világszerte. A kibővített partnerség részeként Brad Smith, a Microsoft vezérigazgatója is csatlakozik a G42 igazgatótanácsához.

Mindkét vállalat támogatni fogja egy egymilliárd dolláros alap létrehozását a fejlesztők számára.

A partnerség részét képezi egy, a maga nemében első kormányközi megbízhatósági megállapodás, mivel mindkét fél elkötelezi magát a mesterséges intelligencia biztonságának és védelmének világelső szabványai mellett.

Peng Hsziao és Brad Smith Kép: Facebook

A stratégiai partnerség elmélyítése

A két szervezetnek az MI és a digitális átalakulási kezdeményezések terén régóta fennálló együttműködésére építve a Microsoft befektetése elmélyíti a stratégiai partnerség iránti kölcsönös elkötelezettséget.

A G42 a Microsoft Azure-on fogja futtatni MI-alkalmazásait és szolgáltatásait, és partnerként fejlett megoldásokat fog nyújtani a globális közszféra ügyfeleinek és a nagyvállalatoknak. A két cég azon is együtt fog működni, hogy fejlett mesterséges intelligenciát és digitális infrastruktúrát juttasson el a közel-keleti, közép-ázsiai és afrikai országokba, egyenlő hozzáférést biztosítva ezeknek a nemzeteknek a fontos kormányzati és üzleti problémák megoldását elősegítő szolgáltatásokhoz, miközben a legmagasabb szintű biztonsági és adatvédelmi normákat is garantálja.

A Microsoft befektetése a G42-be sorsfordító pillanatot jelent vállalatunk növekedési és innovációs útján, jelezve a két szervezet közötti stratégiai összhangot a jövőkép és a végrehajtás terén. Ez a partnerség a közös értékekről és a haladásra irányuló törekvésekről tanúskodik, elősegítve a nagyobb együttműködést és szinergiát globális szinten

– mondta Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejk, a G42 elnöke.

A partnerség a fejlesztők számára létrehozott fejlesztési alapba történő hatalmas összegű befektetéssel támogatni fogja a képzett és sokszínű MI-munkaerő és tehetségbázis fejlesztését is, amely az Egyesült Arab Emírségek valamint a tágabb régió innovációját és versenyképességét fogja előmozdítani.

Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejk Kép: Facebook

„Két vállalatunk nemcsak az Egyesült Arab Emírségekben fog együtt dolgozni, hanem az AI és a digitális infrastruktúra és szolgáltatások eljuttatásában az alulhasznosított nemzetekhez is” – mondta Brad Smith, a Microsoft alelnöke és elnöke, hozzátéve:

A világszínvonalú technológiát a biztonságos, megbízható és felelős mesterséges intelligencia világelső szabványaival fogjuk ötvözni, szoros együttműködésben az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok kormányával.

A kereskedelmi partnerséget a két kormánynak nyújtott biztosítékok támasztják alá egy olyan, a maga nemében úttörő megállapodással, amely világszínvonalú gyakorlatok alkalmazására irányul a mesterséges intelligencia biztonságos, megbízható és felelősségteljes fejlesztése és alkalmazása érdekében.

A Microsoft és a G42 szorosan együttműködik, és fejleszti a közös nemzetközi infrastruktúrájuk biztonsági kereteit.

A két vállalat elkötelezetten halad előre az amerikai és nemzetközi kereskedelmi, biztonsági, felelős mesterséges intelligenciára és üzleti integritásra vonatkozó törvények és előírások betartása mellett. Az ezekkel a témákkal kapcsolatos munkát a G42 és a Microsoft közötti részletes kormányközi megbízhatósági megállapodás (IGAA) szabályozza, amelyet az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok kormányával szoros konzultációban dolgoztak ki.

A cél az MI-technológiák méretarányos megvalósítása

Peng Hsziao, a G42 csoport vezérigazgatója elmondta: „A Microsoft stratégiai befektetésével előmozdítjuk küldetésünket, amelynek célja a csúcskategóriás mesterséges intelligencia technológiák méretarányos megvalósítása. Ez a partnerség jelentősen erősíti nemzetközi piaci jelenlétünket, mivel a G42 egyedülálló mesterséges intelligencia képességeit a Microsoft robusztus globális infrastruktúrájával ötvözi. Együtt nemcsak működési horizontunkat tágítjuk, hanem új iparági innovációs szabványokat is felállítunk.”

„A G42-be történő befektetésünk az Egyesült Arab Emírségek és a tágabb régió virágzó és dinamikus technológiai tájképének bizonyítéka. Ez a stratégiai partnerség kiválóan alkalmas arra, hogy lehetőségeket teremtsen ügyfeleink és partnereink számára, felgyorsítsa az innovációt és elősegítse a gazdasági növekedést. A G42-vel olyan élvonalbeli technológiákat fogunk bevezetni, amelyek lehetővé teszik az országok és a piacok számára, hogy a felhő és az MI erejét kihasználva előmozdítsák digitális menetrendjeiket” – fűzte hozzá Samer Abu-Ltaif, a Microsoft vállalati alelnöke és Közép- és Kelet-Európáért, Közel-Keletért és Afrikáért felelős elnöke hozzátette.