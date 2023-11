Régóta tudunk a Barcelona anyagi problémáiról, azonban egyre közelebb kerülünk azokhoz a tényekhez, melyek által megérthetjük, miért lett béna kacsa a klub a transzferpiacon.

„Az elmúlt néhány évben jelentős előrelépést tettünk a digitális ökoszisztémában, és eszközeinket olyan kreatív központtá alakítottuk, amely az FC Barcelona márkáját egyedülálló szintre emeli a világon.” – közölte Joan Laporta klubelnök, amikor bejelentették az új Barca Media márkát augusztusban. A klub összes digitális és audiovizuális produkciós tevékenységét magában foglaló márka értéke 1 milliárd dollár.

Az új Barca Media céget eredetileg 2023 végéig kellett volna bevezetni a New York-i Nasdaq tőzsdére, évi 100 millió dolláros új bevételi forrást biztosítva a szurkolóktól világszerte, akik fizetnek a klubról szóló tartakmakért. A részvénypiacra való belépést azonban két hónappal ezelőtt jövő év márciusára tolták, ám több, a helyzetről belső és szakértői ismeretekkel rendelkező forrás arról tájékoztatott, kétséges, hogy ez egyáltalán megtörténik-e valaha.

Messziről indult a projekt

Kezdésként menjünk vissza a történet elejére: Laporta mindig keresi a következő rövid távú lehetőséget, hogy pénzt szerezzen a Barcelonának, s ezt az összeget az átigazolási piacon szeretné felhasználni. Egyes szurkolók alapvetően támogatnák őt ebben a törekvésében, de

a Barca Media egy újabb példa arra, hogy a klub miként hoz olyan döntéseket, amelyek végül hosszú távú következményekkel járhatnak a jövőjére nézve.

A Barcelonánál viszont nem új keletű ötlet pénzt remélni abból, hogy tartalmat készítenek, melyet rajongóknak adnak el szerte a világon. Még Josep Maria Bartomeu elnöksége idején (2014-2020) a Barca Studiost azzal a céllal hozták létre, hogy audiovizuális tartalmat készítsen a klub Barca TV-csatornájára, valamint más műsorszolgáltatóknak, köztük a Netflixnek, a Sonynak és a Rakuten TV-nek is értékesítsen. A saját tartalmat a klub szurkolói évi 39,99 dollárért kaphatták meg.

Laporta az egész klub jövőjét a tartalomkészítésre alapozza? Kép: Getty Images

Miután 2021 márciusában átvette az irányítást, Laporta rezsimje meglátta a lehetőséget, hogy a Barca Studios beilleszthető legyen az úgynevezett „karok politikájába”, amely a klub jövőbeli üzletében lévő részesedések eladásával pénzt generál a sürgető problémák kezelésére. Így az év októberében engedélyt kérték, majd meg is kapták a klubtagok engedélyét arra, hogya Barca Studios 49 százalékát eladják egy külső befektetőnek. Laporta azt remélte, hogy ezzel mintegy 200 millió euróhoz juthat, így tárgyalásokat folytatott potenciális vevőkkel. A leendő finanszírozókkal folytatott megbeszélések azonban nem vezettek eredményre,

a szakértők pedig úgy vélekedtek erről, hogy a Barcelona irreálisan túlbecsülte saját piaci értékét.

2022. augusztus elején azonban az igazgatótanács bejelentette, hogy 100 millió euróért eladta a Barca Studios 24,5 százalékát a Socios.com kriptovállalatnak, majd néhány héttel később ugyanezért az összegért újabb 24,5 százalékot adtak a katalán üzletember, Jaume Roures által vezetett Orpheus Media cégnek − derül ki a The Atchletic beszámolójából. Ezek az üzletek lehetővé tették, hogy a Barca a La Liga fizetési limitre vonatkozó szabályain belül új sztárokat – például Robert Lewandowskit, Jules Koundét és Raphinát – igazoljon a 2022-23-as szezonra.

Mivel Xavi újjáépített csapata négy év után először megnyerte a spanyol bajnokságot, Laporta büszkén jelentette be, hogy gazdaságpolitikája kifizetődött.

Nem érkeztek meg a remélt bevételek

A rózsaszín köd azonban nem tartott sokáig, mert napvilágot látott, hogy a fentebb említett 100+100 millió euróból a Socios és az Orpheus mindössze 10 millió eurót fizetett be, és a júniusban esedékes 30 millió sem érkezett meg, miután átstrukturálták az üzletet. A Barca Studios alá ugyanis leányvállalatként beolvadt a Barca Vision nevű új projekt, ezzel a Web 3.0, NFT és metaverzum tevékenységeket is becsatornázták a rendszerbe. Emiatt volt, hogy idén nyáron a Barcelona ismét nem tudott nagy halakra menni az átigazolási piacon, hiszen nem volt annyi bevétel, mint amennyit reméltek. Ennek bizonyítéka, hogy

a nyáron érkező három legnagyobb név közül Ilkay Gündogan (Manchester City) ingyen, míg João Félix (Atletico Madrid) és João Cancelo (Manchester City) kölcsönbe érkezett.

João Félix és João Cancelo is csak kölcsönbe érkezett, nem jelentenek hosszú távú megoldást Kép: Getty Images

Laport ennek fényében ismét a Barca Studióhoz nyúlt. Megállapodott a német Libero Football Finance céggel és több, meg nem nevezett magánbefektetővel. Ezek a cégek összesen 29,5 százalékos tulajdonrészt szereztek 120 millió euróért a Barca Visionben (ez ugye az új neve annak a leányvállalatnak, amelybe a Socios és az Orpheus eredetileg befektetett).

Nem sokkal ezután a Barcelona bejelentette, hogy megállapodást kötött egy svájci céggel, a Mountain & Co I Acquisition Corporationnel, melynek értelmében a Barca Vision és a klub egyéb audiovizuális tartalmi egységei mostantól Barca Media néven tömörülnének. És itt érkeztünk meg a jelenbe.

Nuku tőzsde, minimális tartalom

Beszámolónk elején ugye azzal kezdtünk, hogy a gránátvörös-kékek vezetése évi 100 millió dollárt remél a szurkolói előfizetésekből. A katalán matek szerint ez úgy jön ki, hogy a csapat 460 milliós közösségi média-táborának egy százaléka átlagosan évi 25 dollárt fizetne személyre szabott digitális tartalmakért és élményekért. De ismét fellépett egy probléma!

Kiderült, hogy a Libero még 40 millióval tartozik a Barcelonának, így a klubnak bankgaranciát kellett kérnie, hogy a La Liga elfogadja játékosaik regisztrációját. A Mountain pedig értesítette az amerikai tőzsdefelügyeletet, hogy – mivel az eredeti befektető visszalépett – már nem tudnak megfelelni a Nasdaq-szabályoknak. Így a tőzsdére vonulás időpontját márciusra halasztották.

Egyébként ahhoz képest, hogy „dinamikus és vonzó” kontentet kínálnak a szurkolóknak, igencsak hadilábon állnak a tartalomgyártással, hiszen Laporta vagy kirúgta a Barca Studios szenior vezetőit, vagy maguktól mondtak fel. Ráadásul a Barca TV-t tavaly júniusban költségcsökkentő intézkedésként bezárták.

Egy idő után muszáj lesz mikrofon elé állnia, és magyarázatot adnia az elnöknek Kép: Getty Images

Emellett úgy tűnik, hogy a Barca stúdióban lévő részesedések eladásából befolyó pénzt a játékosok bérére és átigazolási díjakra költötték, nem pedig a médiatermelésbe fektették.

Arcon csapás jöhet a ligától

Tovább tetőzi a bajt, hogy a La Liga kijelentette, komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy Laporta a Barca Studio részvényeinek augusztusi átruházását arra használta fel, hogy új igazolásokat regisztráljon, és új szerződést adjon játékosainak.

A La Liga közleménye szerint a Barcelona bemutatta a Barca Studio 49 százalékának eladásáról szóló szerződéseket – amelyeket a klub könyvvizsgálói elfogadtak –, és az első kifizetés már megtörtént. Később rájöttek azonban, hogy ez a kifizetés valójában egyáltalán nem történt meg, ezért

csökkentik a Barcelona fizetési limitjét, ami kihatással lesz a jövő évi átigazolási lehetőségeikre.

Ez igazi csapás lenne a katalánok számára, és a fizetési sapkát csak azzal kerülhetnék el, ha a Libero teljes egészében kifizetné a tartozását.

Egyes sportgazdasági szereplők szerint a Barcelona pénzügyi márkája már így is nagyon leértékelődött. A múlt héten jelentették be, hogy a klub adósságállománya továbbra is 1,2 milliárd dollár, ami a két és fél évvel ezelőtti – a Bartomeu vezette vezetőségtől örökölt – 1,3 milliárd dollárhoz képest ugyan csökkent, de még mindig a legnagyobbak közé tartozik a világ labdarúgásában.