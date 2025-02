Kína gyors lépéseket tesz annak érdekében, hogy pótolja a Trump-kormányzat hirtelen döntései után hagyott hiányosságokat, miután az Egyesült Államok szinte teljesen leállítja a USAID műveleteit világszerte, a csendes-óceáni térségtől Dél-Amerikáig – hívta fel a figyelmet a Politico.

Kínai tisztviselők állítólag jelezték a nepáli kormánynak, hogy Peking hajlandó belépni, hogy saját fejlesztési támogatással pótolja az USAID-űrt, a Cook-szigetek, az indiai-csendes-óceáni térség stratégiai fontosságú szigetláncának tisztviselői is azt mondták, hogy az USAID régióból való kivonása nyitást jelent Kína számára. Kolumbiában, amely 2024-ben körülbelül 385 millió dollár USAID-támogatásban részesült, nem kormányzati szervezetek azt mondják, hogy a kínai kormány érdekelt abban, hogy pénzt fordítson az űr betöltésére.

A USAID felszámolása hosszú távon aláássa az Egyesült Államok és Kínával szembeni globális versenyt.

Az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa szerint Kína nyertese lehet az USAID megszüntetésének, Klemensits Péter úgy gondolja, hogy Kína most alaposan mérlegeli, hogy mire számíthat a második Trump-elnökség alatt, és ennek részeként az USAID-del kapcsolatos döntésre is úgy reagál, ahogy az érdekei megkövetelik. A szakértő az Indexnek úgy fogalmazott, a Council on Foreign Relations elemzése szerint Banglades lehet az első olyan ország, amely hajlandó lehet az USA távollétében Kínához fordulni nagyobb segélyekért.

Abban az esetben, ha Kína lépne az USAID helyébe a fejlődő országoknak nyújtott segélyek terén, akkor az ezekre a nemzetekre gyakorolt politikai befolyás valószínűleg jelentős lenne – tette hozzá. A Peking irányába való eltolódás csökkentené az amerikai befolyást, ami Klemensits Péter szerint arra késztetné az országokat, hogy egyre inkább a kínai befektetésekre és kölcsönökre hagyatkozzanak, amelyek gyakran kevesebb feltételhez vannak kötve.