Több mint 10 ezer új autót helyeztek forgalomba októberben Magyarországon.

Ez számottevő, 19 százalékos növekedést jelent éves szinten.

Legutóbb júniusban volt hasonló, több mint 20 százalékos többlet, az azt követő hónapokban viszont mínusz 9,4 és plusz 2,2 százalék közötti eredményt ért el a piac - számolt be a Totalcar.

A szakportál megkereste a legnépszerűbb - októberben legalább 200 darabos forgalomba helyezést felmutató és az átlagos bővülést jelentősen meghaladó - márkákat forgalmazó importőröket, hogy van-e különösebb oka az idei havi adatokat nézve kiugró októberi növekedésnek.

Az importőröktől kapott válaszokból összességében az derült ki, hogy

a legtöbb márka esetében az október nem volt kiugró a darabszámokat tekintve. A növekedés főként a bázishatással magyarázható, azaz hogy tavaly októberben gyenge számokat produkált a piac.

Ezt alátámasztják a hosszabb távú adatok is. A járvány előtt, 2019 októberében több mint 12 ezer új autót helyeztek forgalomba az országban. 2020 azonos hónapjában is majdnem 12 ezret. Egy évvel később is 9 ezer felett volt a piac. 2022 és 2023 tizedik hónapját viszont alig több mint 8 ezres darabszámmal zárták.

Íme az októberi újautó-eladási márkatoplista:

Az első a Suzuki, 1254 autóval, ami majdnem 10 százalékos emelkedés nek felel meg az egy évvel korábbihoz képest.

nek felel meg az egy évvel korábbihoz képest. A második a Skoda 1167 autóval, ami viszont kiemelkedő, 59 százalékos bővülés nek minősül.

nek minősül. .A harmadik helyre került a Toyota 1148 darabbal, ez 6,5 százalékos elmaradást jelent a múlt év októberi szinthez képest.

Bár az elektromos autói kapcsán kedvezőtlen hírek érkeznek mostanában a német világmárkáról, kiugró növekedést ért el októberben a Ford: 740 autót állított forgalomba, ami bő 80 százalékos fejlődést jelent a tavaly ilyenkori adatokhoz képest.

A Kia, a Hyundai, a BMW mellett a Nissan és a Dacia is 14-40 százalékos emelkedést könyvelhetett el, vagyis ezek a márkák 316-662 új autót helyeztek forgalomba októberben.