A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is ellenőrzi az általános reklámszabályok és a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását, ezzel hozzájárulva a magyar családok és fogyasztók védelméhez.

Az NKFH azt közölte szombaton az MTI-vel hogy a modern technikai eszközök széleskörű terjedése és a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai alapján indokolt az egyes reklámtilalmak folyamatos ellenőrzése, hiszen

a reklámok, mint eladásösztönző eszközök, nemcsak befolyásolják, de meg is határozzák a fogyasztók ügyleti döntéseit.

A nyelvvédelmi szabályok betartását és ellenőrzését kiemelt fontosságúnak nevezték, hozzátéve, hogy ezek alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének – beleértve a jelmondatot is – magyar nyelven kell szerepelnie.

Kivételt ez alól csak a vállalkozás neve, megjelölése és az árujelző jelent

– írták.

Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell megjeleníteni. Jelezték: a gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben.

A közlemény szerint a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok a legutóbbi nyelvvédelmi vizsgálat során több mint 300 reklámot és 100-nál is több fogyasztói tájékoztatást és üzletfeliratot ellenőriztek.

Az ellenőrzött gazdasági reklámok 12 százalékában tapasztaltak jogsértést:

34 televízióműsor,

130 rádióműsor,

49 elektronikus hírközlő hálózaton megjelenő sajtótermék,

67 szabadtéri reklámhordozó, 32 nyomtatott sajtótermék

és 5 egyéb reklámhordozó

ellenőrzésére került sor.

Az egyes ellenőrzött típusok körül a legnagyobb kifogásolási arány a szabadtéri reklámhordozóknál fordult elő, 42 százalékban.

A közlemény idézi Pintér Istvánt, az NKFH elnökét, aki elmondta, hogy a nyelvvédelmi szabályok vizsgálata mellett az idei évben folyamatosan zajló ellenőrzések olyan reklámtilalmak és korlátozások betartásának ellenőrzésére is fókuszálnak, mint az erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámok tilalma vagy a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönző reklámok tilalma, de az egyes áruk reklámozására vonatkozó korlátozásokat és tilalmakat is vizsgálni fogjuk, különös tekintettel a fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök hirdetéseire, valamint a temetkezési szolgáltatások reklámjaira.