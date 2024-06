Amikor először beszéltünk erről az interjúról, még képlékeny volt, hogy az Újpest a következő szezont az első-, vagy a másodosztályban kezdi majd. Volt A és B forgatókönyv, vagy mindenképpen az NB I-re készültek?

Nem készültünk arra, hogy NB II-es csapatot kell majd újjáépítenünk. Változtatott volna ez bármin is, hogyha kiesünk az NB I-ből? Nem, hiszen az Újpestre hosszútávú projektként tekintünk, de bizonyos pénzügyi következményei lettek volna. Ebből a szempontból ez egy nagyon szerencsétlen időzítés volt: nem két szezon között történt a zárás, vagy maga a tranzakció, hanem menet közben, már semmilyen beleszólásunk nem volt a dolgokba. Nyilván annyit tudtunk tenni, hogy a lehető legjobban drukkoltunk a csapatnak, hogy meglegyen a bennmaradás.

A Mol kapcsolata a labdarúgással elég régre nyúlik vissza, a közelmúltból elég csak a Fehérvárra gondolni.

A sporttámogatás szerves része a cégcsoport életének. Egy stratégiai vállalatnak tulajdonképpen minden országban ez feladata: támogassa és fejlessze a sportot, a közösséget. A labdarúgást tekintve az elmúlt 15 évben nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is, Horvátországban, Szlovákiában kiemelt sporttámogatók vagyunk. 13 évig kiemelt szponzorként majd névadó szponzorként álltunk a Vidi mögött. Sok jó és sok rossz dolgot megéltünk együtt. Nemcsak a sportteljesítményeket, hanem a szurkolókkal való viszonyt is ide érthetjük.

Ezekből azt is megtanultuk, hogy ha egy jelentős összeget áldozol egy csapatra, akkor bármennyire is nyitott és bármennyire is direkt a kapcsolatunk a tulajdonossal, alapvetően a végén nem mi hozzuk a lényeges döntéseket, hanem a tulajdonos.

Pedig a Molnál a menedzsmenttudás talán az egyik legkiemelkedőbb érték – ez az, ami sikerre vitt minket az elmúlt időszakban, és emiatt tudtunk nemzetközi szinten terjeszkedni. Az újpesti projekthez nem csak pénzt adunk, hanem menedzsmentet-tudást és professzionális szemlétet, melynek szellemében fejlesztjük és építjük a klubot..

A belga tulajdonos, Roderick Duchâtelet 2022-ben már majdnem el tudta adni a klubot, végül ez akkor mégsem jött össze. Amikor a Mol kiszállt a fehérvári fociból tavaly nyáron, már tervben volt az Újpest megvétele? Vagy a kettő teljesen független egymástól?

Nem, független egymástól: a belga úriemberrel, Duchâtelet úrral, valamikor a nyár végén, ősz elején (a MOL Fehérvár FC-vel közös együttműködés 2022/2023-as szezon végével zárult – szerk.) történt az első levélváltás. Majd ahogy az lenni szokott, elindult egy átvilágítási folyamat, és kezdődött egy tárgyalási szakasz, aztán valamikor január vége, február elején megtörtént az aláírás is, maga a tranzakció zárása pedig március 18-án volt.

Vételár? Mennyibe került az Újpest?

Ezt nem mondhatom el, az eladó kifejezett kérése volt, hogy ez ne legyen publikus.

Hol marad a legendás molos transzparencia?

A törvényi kötelezettségeinknek eleget tettünk. Vannak bizonyos értékhatárok, amikor egy tőzsdei vállalatnak be kell jelentenie a vételárat. Mi itt ezt nem értük el.

Mennyi ez az értékhatár?

Nem szeretném, ha elindulnának különböző találgatások.

Kép: Economx, Szollár Zsófi

Az éves büdzséje az Újpestnek korábban ilyen 2-3 milliárd volt, míg a Vidinek 9 milliárd, majd miután a Mol kiszállt, ez lecsökkent 3 környékére. Ebből össze lehet rakni, hogy nagyságrendileg 5 milliárd forintot szánnak az Újpestre évente?

Ez nem ennyire fekete-fehér, mert több szponzor mozgás is történt az elmúlt években a Fehérvárnál. Mennyit szánunk most rá, és mennyit a jövőben? Most az építkezés időszaka zajlik. Így, hogy jobban belelátunk, és van pár hónap tapasztalatunk, már látjuk, hogy vannak olyan beruházások, amik hiányoznak a csapat életéből. Ezeket most pótolnunk kell, hogy felzárkózzunk a magyar topmezőnyhöz.

Értelemszerűen ez az elején nagyobb befektetést igényel. Illetve van egy másik része is: játékosvásárlások, keretmegújítás, az edzői stáb bővítése. Ezekre mind szükség van, ha egy profi klubként akarunk működni, márpedig úgy akarunk működni.

A célunk egyértelműen az, hogy a szakmai profizmust egy jelentősen magasabb szintre emeljük, ehhez pedig komolyabb háttérgárdára van szükségünk. Ugyanakkor véleményem szerint ez a munka be fog érni, és egyre többen csatlakoznak majd hozzánk szponzorként és bízom benne, hogy pár év múlva a nemzetközi kupa szereplések is szemmel látható bevételi forrást tesznek ki a csapat költségvetésében, ami adott esetben csökkenteni fogja a tulajdonosi finanszírozás mértékét.

Amit most fölvázolt, ez durván négy-öt év?

A keretfejlesztés az átigazolási szezonokhoz van kötve, egy évben kétszer van arra lehetőség, hogy játékosokat igazoljunk. Véleményem szerint 3-4 átigazolási időszaknak kell eltelnie mire egy olyan erős konzisztens, szakmai elképzelések mentén folyamatosan fejlesztett csapategység kezd kialakulni, amely fel tudja venni a versenyt akár a legjobbakkal is Magyarországon. Majd értelemszerűen az a cél, hogy a nemzetközi porondon is egyre nagyobb sikereket érjünk el.

Ez nem öt év, hanem ez a következő utáni szezon, a 2025-26-os vége, ugye?

Igen, ez két-három év. Nagyjából ez is volt a tervünk: az első év mindenképpen alakuló év, az alapok rendbetételére fókuszálunk, amire utána folyamatosan fogunk építkezni. Viszont ez a tudatos építkezés eljuttat minket oda, hogy 3 éven belül stabil dobogós csapat legyünk, ami megnyitja a lehetőséget a nemzetközi szereplésre is.

Kicsit még rugóznék a pénzügyi részén: a mezőnyből a Fradi egyértelműen kilóg a körülbelül 16-18 milliárdos büdzséjével, a Vidié visszaesett 3 milliárdra, a Diósgyőr és a Puskás körülbelül 7, míg az MTK 4-5 milliárdból gazdálkodott az előző szezonban. Nyilván ha most 20 milliárdot beleöntene a Mol a klubba, akkor sem biztos, hogy az dobogót érne az első szezon végén. De mégis mik a befektetői elvárások?

A hozam oldaláról nézve nem csak materiális dolgokban lehet gondolkodni.

Ha egy példát kéne mondanom, akkor ott van a Bayer Leverkusen, ami a gyógyszergyár tulajdonában van, az alapítása óta.

A Leverkusen a Bundesligában tíz év után letaszította a trónról a Bayern Münchent – ráadásul veretlenül –, és a nemzetközi porondon is helyt állt, Európa-liga-döntőbe jutottak, nem csoda, hogy a német válogatottba is alapembereket adnak.

A Leverkusen a követendő példa?

Számunkra igen. Az elején mindaddig invesztálni kell bele, amíg nem tudjuk a saját lábára állítani, és egy fenntartható finanszírozási forma nem lesz mögötte. Abban a pillanatban, hogy nemzetközi csoportkörökre vagy főtáblára fel tud kerülni, akkor fog szerintem először változni az a képlet, amiben már össze tud a csapat szedni annyi pénzt, hogy az a további fejlesztéseket finanszírozni tudja. Egy klubcsapat finanszírozása több lábon áll, ez a mi esetünkben tulajdonképpen két fő lábat tartalmaz most: az egyik maga a tulajdonosi pénz, amit a Mol tesz bele, aminek a nagyságrendje körülbelül ugyanott van, mint amennyivel a Vidit szponzoráltuk.

Ez 4-5-6 milliárd forint?

Nem érdemes belemennünk a számháborúba, mert a nagyrésze mozgó támogatás volt, ami mindig eredményektől függött, ráadásul a csapat (felnőtt és utánpótlás) valamint a stadion támogatását is magában foglalta.

Mi a másik lába a finanszírozásnak?

Az MLSZ által, a tévéközvetítések és jogdíjak által kapott pénzösszeg. Azon fogunk dolgozni, hogy legyen harmadik, negyedik láb is, például a meccsnapi bevételek révén, vagy a nemzetközi porondon elért eredmények alapján elért pénzdíjak, de ez utóbbi a várakozásaink szerint azért jó pár év múlva fog bekövetkezni.

Utóbbi már szemmel látható összeg lenne, a meccsnapi bevételek – a jegyértékesítéstől a büféig – Magyarországon még nem azok.

Ez a stadion kapacitásáról is függ, de az elmúlt évek átlagos nézőszámai alapján a stadionméret bőven elegendő.

Az elmúlt öt évben bár volt egy koronavírus-járvánnyal terhelt időszak is, de 1500 és 5000 között alakult a nézőszám, és folyamatosan emelkedett.

Nem beszélhetek hosszú távú tapasztalatokról, de azt látjuk, hogy akik nagyon régóta Újpest-rajongók és a klubért élnek, azok is biztatnak minket. Hiszek abban, hogy ha egy olyan mentalitású csapat játszik, akit lehet szeretni, ne adj Isten, mellette még eredményes is, akkor pillanatok alatt tízezer ember kijön, és hétvégenként megnézi a meccseket. Ez már a legutóbbi szezon végén is kiderült, hogy a szurkolók annyira ki voltak éhezve a változásra, és olyan pozitív energiák jelentek meg, hogy már itt is 6-7 ezer ember kijött az utolsó fordulónkra. A kiesés elleni küzdelem összekovácsolta a szurkolókat. Gondoljunk bele mi lesz itt, ha ennél sokkal magasztosabb célokért fogunk küzdeni.

Tárgyalnak más lehetséges szponzorokkal is?

Az ambíciónk az, hogy a Mol ne egyedüli finanszírozó legyen, és ne csak ácsingózzunk, vágyjunk arra, hogy majd egyszer a nemzetközi szereplésekből is pénz áll a házhoz. Az a cél, hogy más szponzorok is meglássák az Újpest újjászületésének, ennek a változásnak a pozitív hullámát, és csatlakozzanak hozzánk. Vannak így is egyébként olyan szponzorok, akik a rossz idők ellenére is kitartottak az Újpest mellett, és nekik ezúton is nagyon köszönöm, hogy ezt megtették.

Amikor a bejelentés megtörtént, már voltak jelentkezők, csak itt jött be az, hogy nem mindegy, hogy egy NB I-es vagy egy NB II-es csapatról lesz szó, úgyhogy mi is türelemre intettünk mindenkit. A másik része egy szponzorációnak nyilván az, amikor már látod, hogy milyen csapat fog körvonalazódni. Ennek a csapatkérdésnek egy nagyon fontos részét tudtuk két hete lezárni, amikor bejelentettük az új edzőt – a korábban a Fehérvárt irányító Bartosz Grzelakot. Az új edzővel, és azzal, hogy rengeteg fiatal magyar tehetséges játékosunk van, értelemszerűen már előrevetít egyfajta arculati képet is, hogy milyen filozófia mentén akarjuk építeni a klubot, és még tartogatunk egy-két komolyabb igazolást is a következő időszakra.

Hogy áll a keret? A szezon végén a következő bajnoki évadra ha jól tudom, körülbelül 10-11 játékossal volt élő szerződésük.

Jelentős keretfrissítésen megyünk át. Ezt nyilván ki lehetett találni a bejelentéseinkből is, lehetett látni, hogy nagyon sok játékostól elköszöntünk, vagy azért, mert lejárt a szerződése, és úgy gondoltuk, hogy nem hosszabbítunk vele, vagy azért, mert azt gondoltuk, hogy egy másfajta filozófia mentén megyünk tovább, és nem illenek bele ebbe az építkezéses időszakba. A bajnokság végén első körben több fiatal, 18-20 éves tehetségre csaptunk le. rajtuk kívül értelemszerűen rutinos játékosokra is szükség van, akik valóban húzó játékosként tudnak majd szerepelni, több ilyen játékossal még tárgyalunk, de a kiválasztásukkal, leigazolásukkal az edzőt mindenképpen meg akartuk várni.

Terveznek sztárigazolást is?

Messit nem tudjuk egyelőre idehozni. Komolyra fordítva a szót, most már elsősorban inkább a rutint, a húzójátékosokat keressük és természetesen arról se feledkezzünk meg, hogy Csoboth Kevin a válogatott egyik hőse lett a skót meccsen, ami rendkívüli büszkeséggel tölt el minket, és nemcsak itt Újpesten, hanem szerte az országban. 1964-es Bene Ferenc gól után született újra újpesti gól Európa-bajnokságon.

Csoboth Kevin Kép: Újpest FC

Akkor nem lesz csikócsapat Újpesten.

Fiatal tehetségekben jól állunk: Dénes Adrián vagy Kaczvinszki Dominik, vagy ott vannak a Mucsányi-testvérek – nem véletlenül akartunk minél hamarabb szerződést kötni velük. Akikkel nem állunk jól, és szükségünk van rájuk, azok a rutinos játékosok, akik akár több száz NB I-es vagy felső ligás mérkőzéssel a lábukban tudnak pályára lépni, akik már hozzá vannak szokva a meccsterheléshez, ahhoz a fajta játékintelligenciához, amit egyébként egy profi csapat megigényel. A keretfilozófiánk szerint nagyjából a csapat 40 százalékának 25 év alattinak kell lennie, és mondjuk 80 százalék 30 év alatti legyen, és értelemszerűen a keretnek több mint a felét magyar játékosoknak kell alkotnia.

Akkor ez a befektetés újabb lába? Például a horvát klubok is gyakorlatilag ebből élnek – fiatalokat nevelnek, akiket aztán 5-10-20 millió euróért eladják a topligákba.

Abszolút. Ha már ismét pénzügyi szempontból közelítjük meg az újpesti szerepvállalásunkat, akkor talán a gondolkodás mögöttes esszenciája a legfontosabb: vásároltunk egy olyan klubcsapatot, ami a magyar bajnokságban megkérdőjelezhetetlenül ott van a két legrégebbi, legpatinásabb, legnagyobb szurkolói táborral rendelkező klubcsapatban. Nagyon fontos különbség az eddigi foci tapasztalatainkkal ellentétben, hogy ez nem egy lokális vagy regionális csapat, hanem alapvetően az egész országból, sőt, a határon túl is vannak szurkolói.

Az Újpest múltja nagyon sok emberben még mindig érzelmet vált ki, ha ez a klub újraéled, márpedig újjá fog, akkor ők már hozzák a gyerekeiket vagy az unokáikat a meccsekre, és egy új generációt tudunk megfogni.

A másik része az, hogy ezt a csapatot fejleszteni fogjuk, és a beletett pénz a klubcsapat értékét növelni fogja. Az Újpest egy komoly brand volt, és újra azzá tehetjük. Nyilván ehhez egy profi szemlélet kell, és nem csak a pályán kell jónak lenni, hanem minden, amit körülötte építünk és csinálunk, annak közösségformálónak kell lennie.

És van egy harmadik rész: az utánpótlás kérdése, amit rendbe kell tennünk.

Az edzőpályáknál ha jól tudom van egy kerítés, egy fal az Újpest FC és az egyesület, az UTE pályái között. Ezt elbontják?

Így van. A Tábor utcai edzőközpontban még ott a kerítés, de amint az önálló szakosztály bejegyzése megtörténik, megyünk, és egy baltával, drótrágóval lebontjuk közösen az UTE vezetésével. Ugyanis sikerült megállapodnunk az UTE-val: az Újpest FC megkapta a menedzsment jogokat az utánpótlás fölött. Nyilván ebben megvannak azok a garanciák is az UTE felé, hogy ezt jó irányba fejlesszük. Összesen mintegy ezer gyerek játszik az utánpótlásban, az U7-től egészen az U19-ig minden korcsoportban három csapatunk van. Végre sikerült felszámolni azt a nonszensz helyzetet, amikor a különböző újpesti csapatok egymás ellen játszottak, vége az elszeparált öltözőknek, a külön bejáratoknak.

Kép: Economx, Szollár Zsófi

Hogyan vonják össze a különböző csapatokat? Hogy néz majd ki a kiválasztás? Küldenek el gyerekeket?

Minden gyereknek lesz lehetősége versenyszerűen sportolni, senkit nem küldünk el, a kiválasztás során nem lesznek olyanok, akik kiesnek és el lesznek tanácsolva. Egy korosztályban – valóban attól függően, hogy hány gyerek van abban az adott korcsoportban – van A, B, C, de akár D csapat is. Minél előbb szerepelnek az ábécében, annál magasabb bajnokságban indulnak. Viszont ez megadja a lehetőséget a gyerekeknek arra is, hogy akár szezon közben is feljebb léphet, vagy valakinek egy formahanyatlása van, vagy valami megváltozik az életében, ami miatt kevésbé tud a sportra fókuszálni, akkor ő lejjebb megy.

Tizenhét éves tehetséges srácokat fogunk látni NB I-es bajnokin pályára lépni?

Az utánpótlás egy borzasztó fontos láb, de a realitások mentén kell maradnunk. Ez az edzővel is egy fontos beszélgetési pont volt, őt ugyanis sokan kritizálták abban a Fehérvár kapcsán, hogy kevés fiatalt játszatott, vagy kevés fiatalt épített be.

Ha csak fiatalok alkotják a keretet, akkor ezt most hamar megugorja.

Így van, tisztáztuk, hogy itt most más a helyzet, mások az elvárások, amire ő abszolút nyitott, sőt, várja is ezt a feladatot, és alapvetően az egy kimondott és közös cél, hogy a saját akadémiánkról, vagy utánpótlásunkból minden évben két játékos, az NB I-es keret tagjává tudjon válni.

Helyezés. Mikor lesznek elégedettek?

Szerintem minden sportolónak a génjeiben benne van a versenyszellem, a győzni akarás. Ebből a szempontból a srácok minden meccsen úgy fognak pályára lépni, hogy mi ezt meg akarjuk nyerni.

Azonban ha az erőviszonyokat, a büdzséket, a felkészültséget, mindent megnézünk, akkor tudjuk, hogy nem reális az, hogy a következő szezonban akár csak egy dobogós helyet is megcsípünk.

Hogy én mivel lennék elégedett? Azzal, ha ott lennénk a középmezőnyben, az első hatban, és egy nyugodt, stabil, fejlődő szezont hozunk Meccsről meccsre, hétről hétre, hónapról hónapra lehessen látni a fejlődést, ne legyenek óriási hullámvölgyek a teljesítményekben. És ami szerintem mindenkinek nagyon fontos, beleértve nekem is, hogy azt lássam a játékosokon, hogy élnek-halnak ezért a klubért, hogy mindent megtesznek azért, hogy kiszolgálják a szurkolókat. A végén alapvetően erről szól ez az egész.

Ha már publikum: a szurkolókkal való kapcsolat legendásan rossz volt az elmúlt években a vezetés és a szurkolók között. Terveznek valamiféle „nyitást” feléjük?

Ezt nem feltétlenül a menedzsmentre vetíteném vissza, hanem sokkal inkább a tulajdonosi környezetre, az elvárásokra. Nagyon sok olyan kezdeményezés vagy javaslat volt egyébként a menedzsment részéről, amire ilyen vagy olyan okoknál fogva elhalt. Ezek részben az anyagi korlátok miatt végződtek így. Most pedig úgy kell őket bátorítani arra, hogy poroljanak le minden ilyen múltbeli dolgot, mert szeretném hallani és látni azt, hogy milyen irányba tudunk fejlődni és javulni. Én a Molban a fogyasztói szolgáltatásokért azon belül is a kiskereskedelemért felelek. A kapcsolódás ebből a szempontból itt természetes: egy fociklubnak is a legfontosabb része a szurkolóival való kapcsolattartás.

Ők a fogyasztók.

Így van. Számunkra az a legkritikusabb és a legfontosabb, hogy a szurkolóink megtisztelnek-e minket azzal, hogy a hétvégén minket választanak egy családi program keretében. A kommunikációt nemcsak hogy transzparenssé, gyakorivá és őszintébbé akarjuk tenni, hanem fejleszteni akarjuk a közösséget. Éppen ezért arra mindenképpen számíthatnak a szurkolóink, hogy nyitunk feléjük, és szeretnénk folyamatosan bevonni őket a klub fejlődésének és építkezésének kulisszái mögé is, erre remek alkalom lesz a július 23-ára meghirdetett szurkolói Ankét is.

Kép: Újpest FC

Mi a helyzet a stadionnal? 23 éve újították fel. Lesz új stadion?

Ha ránézek, vegyes érzéseim vannak: a hangulata remek, de már nem felel meg mindenben a 21. századi elvárásoknak. Legutóbb 800 millió forintért újították fel a stadiont 2019-ben – és a tető ugyanúgy beázik. Ennek a stadionnak az életciklusa már lejárt. Nagyon-nagyon messze van már a magyarországi NB I-es átlagtól. De mégis miért van bennem teljesen más érzés? Azért, mert egyébként az atmoszférája, a történelme, a hagyományai, ami árad a stadionból, az mégiscsak egy érzelmi kötelék a szurkolók irányába.

Ettől függetlenül el kell fogadjuk a tényt, hogy kell egy új stadion.

Hogy ez ennek a helyén lesz-e, vagy pedig máshol valahol Újpesten, az még túl korai kérdés lenne, de minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk és természetesen ez is olyan fontos kérdés, amit csak és kizárólag a szurkolók bevonásával fogunk eldönteni.