Az elmúlt esztendőben rengetegszer hallottuk a szófordulatot, sőt írtuk le mi magunk is, hogy Európa beteg embere Németország. Ennek a beteg embernek pedig azonnali segítségre lenne szüksége, hiszen a társadalom hangulata romokban, az infláció elszállt, sztrájkoltak a gazdák, a vasutasok, a buszsofőrök – tehát mindenképpen jól jönne valamiféle injekció, ami kicsit gatyába rázza Németország gazdaságát és az emberek hangulatát.

Csoda nem történik majd, de a PR jól fog jönni

Szabados Gábor úgy fogalmazott lapunknak, hogy „Németországnak az Eb sem lesz csodaszer, ám tagadhatatlan, hogy az ilyen esemény általában mindig hoz valamilyen mértékű fellendülést. Részben azért, mert ilyenkor történnek strukturális fejlesztések, bár a németek kapcsán óriási fejlesztésekről nem beszélhetünk, hiszen modern stadionok, fejlett úthálózat, rendesen kiépített közlekedési hálózat áll rendelkezésre, inkább kisebb renoválásokról lehet beszélni” – tette hozzá a sportközgadász.

A másik tényező, ami fellendülést hozhat – mondja –, az a turizmus megugrása, hiszen ilyenkor óriási tömeg áramlik be a rendező országba, ennek pedig szemmel látható hatása lesz a GDP-re is.

Új stadionokat nem kellett felhúzni, a Bayern München stadionja impozáns látványt nyújt Kép: Getty Images

A harmadik és egyben

legfontosabb tényezőnek pedig a PR-értéket jelölte meg, amivel egy ilyen esemény jár. Németországra fog figyelni az egész világ és ez a külkereskedelemben is hatalmas növekedéssel járhat,

persze, ezt így előre nehéz számszerűsíteni. Egy szó, mint száz: az Eb nem ez fogja helyrebillenteni a német gazdaságot, de kétségtelen, hogy nagyon jól jön az országnak és sokat profitálhatnak belőle.

Ezzel összhangban nyilatkozott a kölni Német Gazdasági Intézet vezetője, Michael Grömling is, aki szerint az eseménynek komoly pszichológiai hatása lehet. Ha ugyanis a német válogatott jól teljesít, az feldobja a társadalom hangulatát is – amely mondjuk ki, a Covid-járvány óta eléggé mélyen van a gazdaság naponta érzékelhető bezuhanása miatt is –, és egy boldog, jó eseményt lebonyolító ország mindig vonzó célpont lesz a külföldi befektetőknek és a turistáknak egyaránt.

Ez ráférne a németekre, mert Európa legnagyobb gazdasága jelenleg recesszióban rekedt. A helyi gazdasági szakértők azt jósolják, hogy a bruttó hazai termék 0,5 százalék körüli mértékben zsugorodik idén, azok után, hogy 2023-ban már 0,3 százalékkal csökkent.

Biztonsági döntést hozott az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség kétlépcsős pénzügyi terve a járvány sújtotta készpénztartalékainak feltöltésére a 2024-es férfi Európa-bajnoksággal kezdődik.

Körülbelül 2,5 milliárd euró bevétel várható a közvetítési és szponzori ügyletekből, valamint a jegyek és licencek értékesítéséből az 51 meccses németországi tornán.

Az UEFA áprilisban azt prognosztizálta, hogy az Euro 2024 bevételeinek közel fele, mintegy 1,2 milliárd euró a következő négy év munkájának és fejlesztéseinek finanszírozására, illetve a tartalékok feltöltésére szolgál majd.

Erre szükség is van, hiszen az UEFA 500 millió eurós készpénztartalékban határozza meg az alapvető komfortfokozatot, amely a 2020 elején kirobbanó járvány előtt 575 millió euró volt. Ez pedig a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó legfrissebb jelentések szerint 360 millió euróra csökkent.

Nagyon bíznak a németekben az UEFA-nál Kép: Getty Images

Annak idején, amikor az UEFA-nál megszavazták, hogy a németek kapják az idei Eb rendezési jogát, nagyon fontos szempont volt az ország stabil gazdasági helyzete. Mint fentebb írtuk, az UEFA úgynevezett komforttartaléka fogyóban volt – erre később még a Covid-időszak is rátett egy jókora lapáttal –,

a szövetségben azt remélték, hogy ilyen erős hátterű ország nekik is sokat hozhat a konyhára. Az összkép azonban mára teljesen másképp néz ki, mint amikor döntöttek a rendezési jogról.

Szabados Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a másik jelölt akkoriban Törökország volt, így nem is volt kérdés, hogy a fő szempont a stabilitás, ennek fényében pedig a már akkor is gyenge gazdasági lábakon álló törökök mellett a németek egyfajta biztonsági döntésként lettek házigazdák. Utólag ez jó döntésnek bizonyult, ugyanis az elmúlt pár évben a törökök például kétszer is visszamondták a Bajnokok Ligája döntőjének lebonyolítását.

Abban biztosak lehetünk – mondta a sportközgazdász –, hogy Németország nagyon jó házigazda lesz, hiszen komoly tapasztalatuk van az ilyen grandiózus események megszervezésében, és ez pozitív módon fog megjelenni a kasszában a németeknél és az UEFA-nál egyaránt.

Drágaság és terror

A Hohenheimi Egyetem kutatása szerint a németek több mint 70 százaléka otthonról fogja nézni a férfi labdarúgó Európa-bajnokság meccseit. Ennek egyik fő oka az, hogy túl drágának találták a jegyeket, csak a csoportmeccsekre szóló tikettek árát találták megfizethetőnek.

A másik ok a félelem.

Igen, a németek még mindig félnek egy esetleges terrortámadástól, emiatt úgy nyilatkozott egy nagy részük, hogy nem szívesen mennek olyan helyre, ahol nagy a tömeg és fenyegetettség esetén nehéz elmenekülni.

Ám ha a németek otthon maradnak, tudnak csak a turisták annyit költeni, hogy az UEFA és a német makrogazdasági intézet is mosolyogni tudjon az esemény láttán? Szabados Gábor szerint a turistákra épül minden, a német költéseket nem nagyon fogjuk látni a GDP-adatokban.

Ne felejtsük el, hogy 2016-ban a franciaországi Eb hasonló hangulattal indult – számos terrortámadás történt előtte az országban –, az emberek féltek nyilvános tömegrendezvényekre menni. Szerencsére végül nem lett semmi, és egy jó hangulatú, sok százezer embert megmozgató esemény volt. Ezzel természetesen nem akarom bagatellizálni senki félelmét, csak jeleztem, hogy a félelem árnyékában is tudtak egy sikeres rendezvényt tartani.

Óriási fellendülése számítanak Angliában

Az angolok – akiket Európa legnagyobb futballnemzetének is hívhatunk – már nagyon várják a tornát, igazi gazdasági robbanásra számítanak még úgy is, hogy nem ők lesznek a házigazdák. Az előrejelzések szerint

az Eb alatt 2,75 milliárd fontot fognak költeni olyan cikkekre, mint sör, pizza és új tévék, ez pedig óriási – és szükséges – lendületet adhat a kiskereskedőknek, a puboknak és a bároknak.

Egy biztos: Angliában őrült mennyiségű sör fog fogyni Kép: Getty Images

A GlobalData Retail iparági elemző kutatása azt jósolja, hogy a vendéglátó-ágazat 613,7 millió fontos növekedést realizálhat, míg a kiskereskedők 2,1 milliárd font hirtelen bevételre számítanak az olyan termékek értékesítéséből, mint a televíziók és a sportruházat.

Nem véletlen ez a hatalmas készülődés az angoloknál, a „háromoroszlánosok” ugyanis favoritnak számítanak a tornán, és ennek kapcsán a szövetség kapitány úgy fogalmazott, amennyiben nem nyerik meg az Európa-bajnokságot, lemond tisztségéről.