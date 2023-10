Miamiban egyre fokozódik a futball-láz. A 2018-ban alapított Inter Miami FC a 2020-as szezonban kezdett el játszani az MLS-ben (Major League Soccer), az amerikai profi futball ligában.

A franchise mögött álló tulajdonosi csoport még 2013-ban alakult meg Miami Beckham United néven, és az eredeti tulajdonosi csoportot a Miamiban élő bolíviai üzletember, Marcelo Claure vezette, míg Masayoshi Son, valamint Jorge és Jose Mas csak 2017-ben kerültek be.

A projekt létrejöttéhez azonban kellett David Beckham is, aki 2007-ben igazolt a Los Angeles Galaxy-hoz, és szerződésébe foglaltatta, hogy egy kedvezményes franchise-díj ellenében futballklubot alapíthat.

Rizikó nélküli beruházás

Ezeket a – franchise-okat tömörítő – szervezeteket, mint például az NBA, NFL, NHL ugye az jellemzi, hogy szezon végén nincs kieső, a kluboknak biztos helyük van a ligákban. Ennélfogva ezek a vállalkozások hosszú távon tudnak gondolkodni, hiszen viszonylag fix bevétellel számolhatnak, a költségvetési mérleg nagyjából kiszámítható.

Így éli mindennapjait az Inter Miami is, amelynek vezetősége nemrégiben jelentette be, hogy elkezdték építeni saját stadionjukat. Eddig ugyanis Fort Lauderdale-ben, a DRV PNK Stadium kölcsön-intézményben játszották mérkőzéseiket.

A hírek szerint a munkálatok már zajlanak, a nehézgépek a terepen, a munkások már a földmunkákat végzik és a kerítés egy része is kinőtt a földből. A Miami Nemzetközi Repülőtérrel szomszédos új stadion, amelynek neve Freedom Park lesz, egy 58 hektáros nyilvános parkot, illetve szórakoztató negyedet foglal magában, és a tervek szerint 2025-ben adják át.

Erről a látványról álmodnak Beckhamék a Freedom Parkban Kép: Inter Miami FC

„A klubvezetéssel arra vállalkoztunk, hogy valami igazán különleges dolgot építsünk. Mindössze négy év alatt megváltoztattuk az amerikai futballról (nem az NFL-ről – a szerk.) alkotott felfogást világszerte. A Freedom Park építésével ugyanez a vízió vezérel minket” – mondta az Inter Miami ügyvezető tulajdonosa, Jorge Mas a Miami Heraldnak.

Még működik a Messi-brand, de mi lesz utána?!

Azóta, hogy idén nyáron Lionel Messi csatlakozott a Miamihoz, teljes őrület vette kezdetét a Floridában. De nem csak Floridában: bárhová is megy ugyanis a csapat, több ezer megrögzött Messi-szurkoló jelenik meg, akik a jegyükért akár tízszeres árat is képesek kiadni a feketepiacon csak azért, hogy láthassák hősüket.

A dallasi, philadelphiai és nashville-i vendégjátékok alkalmával a hazai szurkolók kórusban énekelték a We Want Messit! We Want Messit (Messit akarjuk) rigmust. A Barcelona egykori sztárja akkora ikon Amerikában, hogy góljainál még az ellenfél drukkerei is őrjöngenek.

Messi egyébként két és fél évre szóló, 150 millió dolláros szerződést írt alá az Inter Miamival és a szerződés szerint visszavonulása után a klub részvényeiből is kap majd.

A tervek szerint még a 2025-ös stadionmegnyitón is játszani fog, de ne felejtsük el, hogy akkor már 38 éves lesz, így nem tudni mennyi marad hátra pályafutásából.

Az biztos – nyilván nem is véletlen –, hogy Messi érkezése ebből a szempontból a lehető legjobbkor történt, ugyanis mindenképpen kellett egy ekkora globális ikon ahhoz, hogy felturbózzák a városban az amúgy eddig sem alacsony érdeklődési szintet.

A legprofibb szaki tartja kézben a szálakat

A Miami Freedom Park bérleti szerződését és az egykori Melreese Country Club átépítési tervét már jóval korábban jóváhagyták a szavazók és Miami város bizottsága. A klub úgy nyilatkozott, hogy már folynak a lízing- és kereskedelmi tárgyalások a leendő partnerekkel: bérlőkkel és kereskedőkkel szerződnek majd – beleértve a bejáratott és feltörekvő márkákat is –, hogy minél színesebbé tegyék a szolgáltatószektort a stadionon belül és kívül is.

Nem csak stadion lesz, igazi szórakozási köpont lesz ez Miamiban Kép: Inter Miami FC

Az üzleti rész levezényléséhez egy igen tapasztalt szakembert sikerült leigazolniuk: a megaprojektekben és sportban jártas ingatlanbefektetési és fejlesztési veterán, Devon McCorkle kapta a Miami Freedom Park elnöki posztját. Ő az egyébként, aki egykoron az atlantai gigaprojektben, a Mercedes Benz Stadium beruházási projektet is irányította, ahol azóta már Super Bowl-t is rendeztek.

McCorkle a floridai projekthez tervezői, mérnöki, projektmenedzseri és építőipari cégekből álló csapatokat bérelt fel, hogy a Miami Freedom Park projektet a tervezési és jóváhagyási szakasz befejezését követően a végrehajtási szakaszba vigyék.

A Wall Street Journal értesülései szerint egyébként a stadion felépítése 350 millió dollárba fog kerülni és egy 1 milliárd dollár értékű beruházás része lesz, amely magában foglalja valamennyi fejlesztést és egységet a projektben.

Igazi földi paradicsomot ígérnek a helyieknek

David Beckhamék azt ígérik a helyieknek, hogy a Miami Freedom Park egy olyan rekreációs központ lesz, amelyet minden miami lakos élvezhet.

Közleményük szerint:

58 hektárnyi nyilvános parkot és zöldterületet;

technológiai központot;

éttermeket és üzleteket;

közösségi focipályákat;

25 ezer fős stadiont az Inter Miami számára;

és még sok egyéb szórakozási lehetőséget biztosítanak majd.

A projekthez már látványterv is készült, így fog kinézni a központ:

A Miami Freedom Park elsöprő támogatást kapott a város lakóitól, miután a 2019 novemberében tartott népszavazáson a szavazók több mint 60 százalékos jóváhagyását kapta.

A projekt ráadásul nem használ fel városi pénzt, mivel 100 százalékban magánfinanszírozásból épül a komplexum, így a lakosságnak egyetlen dollárjába sem kerül majd a stadion.

A klubvezetés kommunikációja szerint a város más sporttal kapcsolatos fejlesztésével ellentétben a Freedom Park számos előnnyel jár majd a lakosság számára. Ezek alapján valós piaci értékű bérleti díjat, valamint bért fizet minden alkalmazottnak. A Miami Freedom Park ezen felül több mint 40 millió dolláros éves adóbevétellel járul hozzá Miami városának költségvetéséhez, valamint 15 ezer közvetlen és közvetett munkahelyet teremt majd.

Impozáns látvány fogadja majd a szurkolókat Kép: Inter Miami FC

Bekcham munkája a marketing kulcsa

Mint fentebb írtuk, Lionel Messi a stadion átadásakor már 38 éves lesz, így mindenképp kell keresniük egy újabb húzónevet. Bár Messiből nincs még egy, Beckhamnek alaposan körbe kell néznie az európai topligákban, hogy ki lehet az a világsztár, aki a későbbiekben az Inter Miami arca lehet.

Mert sztárbefektetők ide, beruházási királyok oda, azért ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy azért ez mégiscsak magáról a játékról szól, és ahhoz, hogy egy Messit kaliberű spílert elcsábítsanak, nélkülözhetetlen az angol válogatott egykori csapatkapitányának kapcsolati tőkéje, és a futballsztárokkal fenntartott baráti viszonya.