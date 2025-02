A többség szerint ma már alapvető, hogy az üzletekben, piacon és az olyan szolgáltatóknál, mint például a házhoz járó szerelők vagy például a fodrászok, manikűrösök, lehessen bankkártyával fizetni – derül ki a SimplePay fizetési megoldásokat fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil megbízásából készített reprezentatív felmérésből.

A megkérdezettek

62 százaléka elengedhetetlennek tartja, hogy a kereskedők rendelkezzenek elektronikus fizetési megoldásokkal,

29 százalékuk szerint ez fontos, ám megértőbbek, ha a plusz költség miatt a kereskedő ezt a lehetőséget nem biztosítja,

9 százaléknak bőven elég, ha készpénzzel tud fizetni az üzletben.

Az online térben megszokott kényelmes, digitális megoldásokat várják el a vásárlók az üzletekben is, hiszen a készpénzhez való hozzáférés nehézkes lehet.

A webáruházakban a vásárlások jelentős része már mobilon keresztül zajlik, versenyelőnyre tehet szert az a kereskedő vagy szolgáltató, aki a fizikai, személyes vásárlások alkalmával is elérhetővé teszi a digitális vásárlási élményt – mondta dr. Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese.

A felmérés szerint csupán minden harmadik válaszoló fizet készpénzzel az üzletben, a többség a fizikait bankkártyát (38 százalék) és a digitális mobilpénztárcát (22 százalék) használja.

Vannak helyek, ahol csak készpénzzel tudnak az emberek fizetni, pedig örülnének, ha más alternatíva is lenne.

A válaszadók leginkább

a piacon (50 százalék),

a szépségszalonokban (40 százalék),

a házhoz jövő szerelőknél (40 százalék),

az autószerelő-műhelyekben (17 százalék),

a pékségeknél (14 százalék),

a közösségi közlekedési eszközökön, és a büfékben is hiányolják az elektronikus fizetési lehetőséget,

illetve voltak, akik bankkártyával fizetnének a nyilvános WC-használatkor.

A fizetéssel kapcsolatos negatív tapasztalatok, például, ha nincs terminál, vagy csak lassan működik a legtöbb embernél hatással vannak a kereskedő, szolgáltató megítélésére.

A válaszadók 78 százaléka számára zavaró egy ilyen élmény; ezen belül 17 százalék válaszolta azt, hogy egy fizetéssel kapcsolatos negatív tapasztalat után valószínűleg nem vásárol többet az adott helyen.

A legbosszantóbbnak azt tartják az emberek, ha nem működik a terminál és többször meg kell ismételni a fizetést. A lassú terminál és a „kérjük, inkább készpénzben fizessen” felirat kevésbé zavaró az átlagnak, igaz a fiatalokat különösen feszélyezi az, ha valahol ezzel a kéréssel találkoznak.

A vállalkozók az üzleti céljaiknak megfelelően a SimplePay számos megoldása közül választhatnak, POS-terminált, Telefonos POS-t valamint online fizetési megoldások is szóba jöhetnek, mind bankkártyás vagy a qvik (utalás alapú) megoldás. Nem elég csak az üzletméret és a költségek alapján dönteni, érdemes utánajárni a fizetési megoldás technikai megbízhatóságának, vagy például annak, hogy van-e mindig elérhető ügyfélszolgálata az üzemeltetőnek – magyarázta dr. Al-Absi Gáber Seif. Hozzátette, ha egy kereskedőnek fiatal a célközönsége, akkor érdemes innovatív fizetési megoldást is kínálni, mint amilyen a qvik. Az azonnali átutaláson alapuló rendszer a kereskedőnek is olcsóbb, ráadásul a SimplePay tapasztalata szerint az átlagos qvik-kosárérték 30 százalékkal magasabb volt a bevezetéstől számított első hónapokban, mint a bankkártyával kifizetett áruk esetében.