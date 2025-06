Ünnepélyes díjátadó gálán hirdették ki a 44. Országos Borverseny kategóriagyőzteseit, nagyarany, arany és ezüstérmes borait. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által szervezett versenyre 22 borvidékről 239 pincészet 890 tételt nevezett, közel 3,5 tonna bort küldve a szakmai zsűri elé. A legtöbb mintát Villány, Szekszárd és a Kunság borvidékei küldték, a mezőny túlnyomó részét pedig idén is a csendes fehérborok adták.

Az idei verseny minden eddiginél szélesebb közönséget ért el, csak a közösségi médiafelületeken mintegy 5 millió emberhez jutott el a híre.

A bírálat a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) ajánlása szerint történt.

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntő beszédében emlékeztetett, hogy az Országos Borverseny mára a hazai borágazat egyik legfontosabb szakmai fórumává vált. A benevezett tételek színvonala egyértelműen mutatja, hogy a magyar bor nemzetközi mércével is versenyképes. Hozzátette, a siker kulcsa azoknál a borászatoknál van, amelyek képesek az innovációt szervesen beépíteni a munkájukba, miközben megőrzik a tradíciók értékeit. Hiszünk abban, hogy a mértékletes borfogyasztás értéket közvetít, és a jövő sikeres borászai azok lesznek, akik nem másolnak, hanem saját, hiteles utat járnak” – fogalmazott.

A 2025-ös Országos Borverseny kategóriagyőztesei

Legjobb fehérbor:

Sike Balázs Pincéje/SkizoBor – Balatoni Sauvignon Blanc – 2024 – Badacsonyi borvidék

Legjobb illatos fehérbor, hazai nemesítésű fajtából:

Cezar Winery – Balatoni Irsai Olivér – 2024 – Zalai borvidék

és Várszegi Pincészet – Várszegi Irsai Olivér – 2024 – Balatonboglári borvidék

Legjobb rozé:

Pátzay Borbirtok – Pinot Noir Rosé – 2024 – Badacsonyi borvidék

Legjobb vörösbor:

Bock Pince – Magnifico – 2020 – Villányi borvidék

Legjobb pezsgő:

Garamvári Szőlőbirtok – Furmint Brut – 2019 – Balatonboglári borvidék

Legjobb gyöngyözőbor:

Feind és Feind Pincészet – Irsai Olivér gyöngyözőbor – 2024 – Balatonfüred–Csopaki borvidék

Legjobb természetes édes bor:

Grand Tokaj – Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia – 2013 – Tokaji borvidék

Legjobb biobor:

Szászi Birtok – Szent György-hegyi Rókaluki Olaszrizling – 2023 – Badacsonyi borvidék

Legjobb nagy száraz fehérbor, Kárpát-medencei fajtából:

Tornai Pincészet – Prémium Hárslevelű – 2021 – Somlói borvidék

Legjobb kékfrankos alapú házasítás:

Vesztergombi Pince – St. László Bikavér – 2021 – Szekszárdi borvidék

Díjakat osztottak más kategóriákban is:

A legeredményesebb borászat lett a Bock Pince.

A legmagasabb pontszámota Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszenciája kapta, amely 2013–as évjáratú.

Az Országos Borverseny fiatal feltörekvő borásza Fodor Gábor lett a Fodor Borbirtokról.

„A borágazat vezető banki finanszírozójaként az MBH Bank régóta támogatója az Országos Borversenynek is, és kiemelt célunk, hogy a jövőben is aktív szerepet töltsünk be az ágazat fejlődésében – hangsúlyozta Szabó Levente, a főtámogató MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. A borszőlő termőterülete a maga mintegy 55 ezer hektárjával a magyar mezőgazdasági termőterületek 1,2 százalékát teszi ki, a borászat nettó árbevétele azonban évi 140-150 milliárd forint, vagyis kiváló értékteremtő ágazatról beszélünk – tette hozzá.

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, az Agrárminisztérium elkötelezett partnerként támogatja a borágazatot – a Közös Agrárpolitika is ebben a szellemben formálódik –, hiszen ez az ágazat nemcsak gazdasági, hanem kulturális és közösségépítő jelentőséggel is bír.

Új kategóriában is tarolhattak a borok

Az idei díjátadó gála egyik különleges színfoltja a Nagyközönség Bora kihirdetése volt öt kategóriában. Ezekben a kategóriákban ismert médiaszemélyiségek, influenszerek és gasztronómiai szakemberek választották ki kedvenc boraikat a nevezett tételek közül, miután rövid szakmai felkészítést kaptak.

„A legnagyobb múlttal rendelkező borverseny fontos innovációja a közönségdíj bevezetése, amelynek lényeges üzenete az, hogy a borászok nagyobb figyelmet szentelnek a fogyasztói visszajelzésekre – mondta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

A Nagyközönség Bora lett:

Olaszrizling kategória – Juhász Testvérek Pincészete – Juhász Olaszrizling – 2024 – Egri borvidék

Irsai Olivér kategória – Csanádi Szőlőbirtok – Irsai Olivér – 2024 – Hajós–Bajai borvidék

Rozé kategória – Szentpéteri Borpince Kft. – Néró rosé Válogatás – 2024 – Kunsági borvidék

Gyöngyözőbor kategória – Gál Szőlőbirtok és Pincészet – Gál Anna Rosa – 2024 – Kunsági borvidék

Kékfrankos alapú házasítás kategória – Gere Tamás & Zsolt Pincészete – Páratlan – 2024 – Villányi borvidék

A díjnyertes borok kérés esetén külön palackmatricát kaphatnak, így a fogyasztók könnyen felismerhetik őket a kereskedelmi forgalomban.

