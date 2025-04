A nagysikerű Macronomx Meetup — az Economx és MKIK közös konferenciája — után, április 14-én a Milenáris Nemzeti Táncszínházban építjük tovább a jövő gazdaságát.

A Money Talks’ 25 konferencia központjában a versenyképesség javítása, és a már sokat emlegetett „hozzáadott érték” áll. Rendezvényünk lazább hangvételén és az ágazati fókuszú szekcióján keresztül kihagyhatatlan lehetőséget kínál a szakmai párbeszédre, inspirációra, illetve a kapcsolati hálók bővítésére.

Kikért éri meg eljönni?

Az eseményen a magyar gazdasági szektor legnagyobb és legfontosabb szereplői osztják meg tapasztalataikat, tudásukat. Ha mindig is érdekelte, hogyan lehet valakiből self-made üzletember, hova érdemes be, illetve kifektetni, mivel támogathatja leginkább a vállalkozását, tőlük most megtudhatja:

Tóth József – Focus Ventures vezérigazgató-helyettese

– Focus Ventures vezérigazgató-helyettese Varga-Szilágyi Péter – Wood & Company ügyvezető igazgatója

– Wood & Company ügyvezető igazgatója Krisán László – KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója

Tomán Szabina - Toman Lifestyle Kft. alapító-tulajdonosa, üzletasszony, befektető

- Toman Lifestyle Kft. alapító-tulajdonosa, üzletasszony, befektető Kóka János – Festipay, Doktor24 tulajdonosa

– Festipay, Doktor24 tulajdonosa Lotfi Farbod – agrármérnök, tőzsdei szakember, befektető, a BÉT korábbi vezérigazgatója

Ezekről biztosan szó lesz a Milenáris Nemzeti Táncszínházban

Ez a konferencia nem csak a szakmáról – a jövőről szól. Április 14-én vállalkozók, befektetők, döntéshozók, és innovátorok találkoznak, teret adva annak, hogy a tudásból kapcsolat, az ötletből pedig lehetőség váljon. Megtudhatja azt is, hogy mit tehet, hogy a cége verseny-, exportképesebb és befektetői szempontból is vonzóbb legyen.

A legfontosabb gazdasági szereplők a magyar és a nemzetközi perspektívából is betekintést engednek a versenyképességet növelő eszközökbe. Az ágazatai kerekasztalok az autóipar, a gyógyszergyártás, és az ingatlanfejlesztés ismert hazai vállalkozóival várják az érdeklődőket. A felszólalók között lesz például Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója, illetve Juhász László, a BCG szenior ügyvezető-igazgató partnere.

Szó lesz még tőkejuttatásról, innovációról, versenyképességről, vállalati stratégia 4.0-ról és értékteremtésről. De nem marad megválaszolatlanul az a kérdés se, hogy melyek a hitelezés és forrásszerzés dilemmái a magyar gazdaságban.

Ha nem szeretne lemaradni, még mindig van lehetősége Early Bird jegy megvásárlására. A jegyár az előadások és egyéb programok mellett tartalmazza az egész napos cateringet is. Csoportos jegyvásárlással kapcsolatban az [email protected] e-mail címre írjon!

Amennyiben a rendezvény felkeltette érdeklődését, a kibővített előadói- és program listát megtalálhatja itt.

A Money Talks' 25 konferencia egyik legmeghatározóbb szereplője pedig az-az üzletember, akire mindannyian kíváncsiak vagyunk. Most kiderül ki is ő valójában, mit gondol a tegnapról, a máról és a holnapról, hogy miben hisz és mi vezérli. Mi egy dolgot viszont már biztosan tudunk, ritkán ad interjút, ritkán lehet kérdezni, azonban most: