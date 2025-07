Az Európai Unió és az Egyesült Államok közeledik egy előzetes megállapodáshoz, miután közel három hónapig tárgyalásokat folytattak, hogy elkerüljék Donald Trump azon fenyegetését, miszerint a jövő héten 50 százalékos vámot vet ki az EU-ból származó árukra.

Ursula von der Leyen még a washingtoni tárgyalások előtt, csütörtökön kijelentette, hogy július 9. előtt nem jöhet létre végleges EU-USA kereskedelmi megállapodás, ezért a két fél egy kevésbé részletes „elvi megállapodásra” törekszik.

„Ez egy hatalmas feladat, mert a világon a legnagyobb kereskedelmi volumennel rendelkezünk az EU és az Egyesült Államok között, évi 1,5 billió euróval – ez nagyon összetett és hatalmas mennyiség”

– mondta egy sajtótájékoztatón az Európai Bizottság elnöke.

Az EU diplomatái a Financial Timesnak azt nyilatkozták, hogy a blokk valószínűleg elfogadja a 10 százalékos általános vámokat, de továbbra is csökkenteni szeretné az ágazati vámokat olyan termékek esetében, mint az acél 50 százalékkal, valamint a járművek és járműalkatrészek 25 százalékkal.

Július 1-én az Európai Unió rábólintott az egységes 10 százalékos vámra. Legalább két termékcsoport ez alól mentességet élvezhet:

a gyógyszertermékek köre. Az Egyesült Államok 200 milliárd dolláros éves gyógyászati eszköz importjának 75 százaléka az EU-ból jön, néhány országból, például a nagy kereskedelmi többlettel rendelkező Írországból. Az USA-ba irányuló uniós export tetemes része gyógyászati termék és vakcina, tehát kölcsönös a függőség, illetve

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója érdeklődésünkre szinte biztosra vette, hogy július 9-ig nem jön létre megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között.

Folynak a tárgyalások, de nem elég gyorsan, szerintem megint Trump fog haladékot adni, talán nem 90 napot, hanem csak 30-at.

A szakértő szerint a végleges megállapodásban valószínűleg szerepel

nagyobb energiahordozó vásárlás az Egyesült Államoktól,

a hadipari beszerzések felpörgetése (Boeing évek óta bajban van, 2020 óta közel 40 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel, az Egyesült Királysággal kötött megállapodásnak is része, hogy 10 milliárd dollár értékben vásárolnak a britek repülőgépeket.)

A megállapodásnak valószínűleg az is része lehet, hogy bizonyos mennyiségig a gépjárművek esetében alacsonyabb vám kerül kivetésre, afölött pedig magasabb (a brit-amerikai megállapodásban is évi 100 ezer autóig 10 százalékos a vám, afölött 25 százalékos).

Elképzelhető, hogy az EU elköteleződik amellett, hogy csökkentse a kereskedelmi többletét, viszont abba valószínűleg nem fognak belemenni az EU-s tagállamok, hogy a biztonsági előírásokat lazítsák, ami fájó pont a Trump-kormányzatnak.