Mark Rutte, a NATO főtitkár a tagországok külügyminisztereinek kétnapos tanácskozását lezáró brüsszeli sajtótájékoztatóján is arről beszélt, nem lesz elég a kétszázalékos védelmi hozzájárulás. Akkor azt is hozzátette , hogy ennek szükségességére az ukrajnai háború is rámutatott, a kezdeményezést Trump indította el.